人民日报：重视网络安全 避开网络勒索“黑手”

记者 张璁

2017年5月集中爆发的Wannacry（“想哭”）勒索病毒，至今让全球大量互联网用户心有余悸：该病毒利用漏洞锁定计算机数据和文件，向用户敲诈比特币。据统计，全球超过150个国家、10万家机构组织、100万台电脑遭受该病毒攻击，造成的经济损失超过80亿美元。

这种新型的勒索方式，实际上也掀开了互联网“黑产”的黑幕一角。记者调查发现，近年来随着互联网的迅猛发展，特别是移动互联网的快速普及，过去的敲诈勒索也纷纷改头换面搬到了网上，并且呈现出较过去手法更隐蔽、涉及面更广、危害更大等特点，网络勒索也逐渐发展成一条新兴的地下黑色“掘金”产业链。

黑客入侵勒索，手段不断升级

2017年7月12日，某大型房地产企业发现自己的服务器上数据库被加密，该企业的IT技术人员担心受责罚，隐瞒情况未上报。3个月后，该企业领导才发现该问题，但由于距离加密时间太久，黑客密钥已经过期，被加密的数据和文件无法恢复，给该企业造成了大量财产损失。

经安全厂商人员实际勘测发现，攻击者主要是使用带有恶意附件的邮件进行的钓鱼攻击。受害者点击附件中含病毒的脚本文件后，脚本文件就自动从网络上下载勒索软件，勒索软件会对磁盘上指定类型的文件进行加密，让受害者只能支付赎金解密。

据360互联网安全中心相关人员介绍，2017年以来该中心监测到大量针对普通网民和政企机构的勒索软件攻击，勒索软件已成为对网民直接威胁最大的一类木马病毒。目前钓鱼邮件传播依然是黑客常用的手段，此外还出现了服务器入侵、软件供应链攻击、利用挂马网页等手法，一些勒索软件还会利用系统自身的漏洞进行传播。

劫持流量、突破网站承载极限以“击溃”网站来达到勒索目的，也是一种新型的犯罪手法。2017年10月，北京法院判决了一起案件，涉案的潘某通过互联网联系境外黑客，对国内3家大型比特币交易网站进行DDoS流量攻击，导致这3家网站均出现客户端无法启动、网站交易系统瘫痪、用户不能正常访问等现象，以此要挟勒索一定数量的比特币。

“当前，黑客之间呈现团伙运作、资源整合、跨境指挥攻击等特点，使用肉鸡集群形成持续的大流量攻击。”腾讯“守卫者计划”安全专家周正介绍，其主要针对网络直播、网络游戏、网络云服务、金融教育医疗等政企网站实施攻击，继而对目标敲诈勒索钱财，威逼利诱支付保护费，已经严重危害网络空间安全稳定。

传统敲诈改头换面，网民商家容易中招

过去一些传统的敲诈勒索，如今也有不少换上了互联网的“外衣”。

今年2月，湖南省浏阳市连续发生4起受害人与陌生人聊天，被以发布不雅照片为要挟进行敲诈勒索的案件。接到报案后，湖南警方经调查发现，这些案件背后是一个福建漳州籍涉嫌犯罪团伙，主要犯罪窝点在柬埔寨，主要方式是诱骗男性用户录制不雅视频后敲诈勒索。公安部门今年7月统一收网，将该团伙77名犯罪嫌疑人成功抓获。

“不要轻信陌生人，特别是不向陌生人泄露身份和家庭等敏感信息。”腾讯“守护者计划”安全团队介绍，之所以此类犯罪能够“精准打击”，在于不法分子已提前利用非法渠道获取被敲诈对象的姓名、身份证号、家庭住址、工作单位、手机号码等个人信息。

如今，人们在网购前都会注意查看商品评价，消费者“晒单”的好坏往往能左右商家销量，但这也催生了“职业差评师”这样一个以网络勒索为生的新行当。

2017年7月底，正在机关大院办公的邱某被警方带上了警车。原来，邱某平时工作比较清闲，一天在QQ聊天群接了一份“兼职”，对方每晚给她发一些淘宝店铺的链接，让她购物后打差评。对方承诺，由其出面让商家“花钱消灾”，敲诈所得两人“对半分”。对此，受害商家在向平台投诉的同时，也选择了报警。很快，一个利用差评敲诈勒索电商卖家的团伙被警方一举破获。

部分机构疏于防范，暴露安全存在“软肋”

“2017年以来，勒索软件的攻击进一步聚焦高利润目标，其中包括高净值个人、连接设备和企业服务器，特别是针对中小企业网络服务器的攻击急剧增长。”360互联网安全中心相关负责人表示，统计显示，今年1—4月，在向360互联网安全中心求助的勒索软件受害者中，制造业是遭受攻击最多的行业，占比约为23.1%；其次是互联网企业，占比约为15.7%；外贸行业排第三，占比约为10.6%。

事实上，即使是公共服务器也可能面临网络勒索的威胁。2017年8月，某公共服务系统单位的工作人员在对服务器进行操作时，发现数据库内所有文件都无法打开，怀疑遭到勒索软件加密，因此向360安全监测与响应中心求助。幸好该勒索软件程序编写存在漏洞，安服人员直接利用解密工具恢复了数据。

调研结果显示，当前许多政企网站在安全上“裸奔”，是导致网络勒索得以乘虚而入的重要原因。例如，一些政企机构内部隔离网络中的设备不及时打补丁，这些缺乏日常维护的电脑一旦不慎与外界被感染的介质连接，反而比正常更新的电脑更无招架之力，而出现大面积陷落的情况。

腾讯“守护者计划”相关负责人表示，在线上对抗和线下配合警方打击治理中，通过综合分析案例和犯罪手法发现，当前网络勒索出现的新趋势主要表现为分工精细化、产业专业化，同时技术门槛降低，利用新技术或新模式的能力强，并有跨境公司化或团伙化运营等特点，给法律定性、调查取证、打击治理等诸多方面都带来新的挑战。

与网络勒索日益高发相对应的是，当前我国一些政企机构员工甚至IT管理者依然轻视安全问题，不能对突发安全事件作出正确的判断，甚至出现国家有关部门发布预警公告后也毫不在意的情况。360互联网安全中心发布的勒索软件威胁形势分析报告显示，政企机构面对网络安全时对病毒预警不在乎、管理规定不遵守、应急方案不执行等情况大量存在，业务优先忽视安全、内部安全监管机构级别低缺乏话语权、疏于日常的安全教育和培训等因素也影响了风险防范。

对此，业内专家表示，政府、企业和个人都必须将网络安全置于突出位置，做好日常维护，才能避开网络勒索的“黑手”。