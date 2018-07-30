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畅游第二季度总营收1.13亿美元 同比下滑25%

畅游第二季度总营收1.13亿美元 同比下滑25%
2018年07月30日 14:50 新浪科技
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畅游第二季度总营收1.13亿美元 同比下滑25%
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　　新浪科技讯 北京时间7月30日下午消息，畅游（Nasdaq：CYOU）发布截至2018年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，第二季度畅游总营收为1.13亿美元，较去年同期下滑25%；根据非美国通用会计准则（non-GAAP），归属于畅游的净利润为2800万美元，去年同期净利润为6100万美元。

　　2018年第二季度财报亮点：

　　- 总营收为1.13亿美元，同比下滑25％，环比下滑18％，符合公司指导性预测；

　　- 网络游戏营收为9400万美元，同比下滑23％，环比下滑11％，符合公司指导性预测；

　　- 根据美国通用会计准则（GAAP），归属于畅游的净亏损为3200万美元，而2017年第二季度的净利润为5200万美元，2018年第一季度的净亏损为1300万美元。

　　- 根据非美国通用会计准则（non-GAAP），畅游的净利润为2800万美元，2017年第二季度净利润为6100万美元，2018年第一季度净利润为1600万美元。

　　2018年第二季度运营亮点：

　　- PC游戏平均月活跃帐号为230万，同比下滑4％，环比下滑8％。

　　- 手机游戏平均月活跃帐号为320万，同比下滑57％，环比增长23％。同比下滑反映了公司《天龙八部》手游等老款游戏自然衰退的生命周期；环比增长主要是由于在老款游戏中增加新内容。

　　- PC游戏季度合计活跃付费帐号为70万，同比下滑22％，环比下滑13%。

　　- 手机游戏季度合计活跃付费帐号为70万，同比下滑72％，环比下滑13％。同比与环比下滑反映了公司《天龙八部》手游等老款游戏自然衰退的生命周期。

畅游财报净利润
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