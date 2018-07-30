美媒：蚂蚁金服撼动中国银行系统 但面临更强监管

导语：美国《华尔街日报》网络版近日撰文，阐述了蚂蚁金服如何改变中国人使用金融服务的方式，并因此遭到大银行的阻挠和政府的警告。

以下为文章全文：

树大招风

它去年处理的资金比万事达还多，它控制着全球最大的货币市场基金，它还为数以千万的人发放贷款。它的在线支付平台去年完成了超过8万亿美元的交易，比德国GDP的两倍还多——这家机构，就是蚂蚁金服。

马云创办的蚂蚁金服已经成为全球最大的金融科技公司，它推动的各种创新让人们可以使用手机来购买保险和杂货，还能让数以百万的人享受无现金社会带来的便利。

巨大的成功也使之成为了众矢之的。现在的中国需要应对一家金融科技巨头产生的颠覆性影响，它所面临的压力甚至比美国还大。

由于蚂蚁金服对银行存款形成虹吸效应，迫使银行不得不支付更高的利息，也导致很多银行关闭了许多网点和ATM。这令银行颇为不满。央视的一位评论员曾表示，蚂蚁金服体量庞大的货币市场基金——余额宝——是趴在银行身上的“吸血鬼”。

马云

中国政府对蚂蚁金服的规模显然也越发不安，甚至已经开始对其采取限制措施。中国央行今年早些时候对蚂蚁金服花费多年时间建立起的全国性信用评分系统展开打压，甚至阻止机构通过蚂蚁金服的系统发放贷款。

监管者已经出台了很多政策，要求大型货币市场基金大幅降低其持有的能够支付高息的资产数量。这也迫使蚂蚁金服降低了货币市场基金的资金流入速度。

蚂蚁金服与海外金融企业在活跃用户、交易数额、货币市场基金规模及信用评分系统囊括人数的比较

知情人士表示，政府还考虑是否要将蚂蚁金服认定为金融控股公司，要求其满足类似于银行的资本要求。这有可能对其利润构成影响——该公司去年税前利润20亿美元，营收约为100亿美元。

投资者仍然痴心不改，今年6月给予蚂蚁金服1500亿美元的估值，超过其2016年估值的两倍，甚至超过了高盛。

支付宝在全球未上市/已上市科技公司中的估值/市值排名

清华大学国家金融研究院副院长朱宁表示，多年以来，中国监管者都“对其视而不见，允许其尽可能做大规模。”他最近与监管者就蚂蚁金服给金融系统带来的风险展开了沟通，“如此庞大的金融机构竟然脱离于全面的监管框架之外，这真是难以置信。”他说。

中国央行副行长最近也曾警告称，一些颇具影响力的支付机构不应该认为自己“大而不能管”。但这位副行长并未明确提到任何一家公司。央行发言人也未发表进一步评论。

蚂蚁金服高管否认该公司像不受监管的银行一样运行。他们表示，蚂蚁金服只是为那些被银行忽视的人提供金融服务。

他们还指出，蚂蚁金服发放的多数贷款资金都不是来自他们自己的资产负债表。相反，他们主要扮演了平台的角色，方便银行和其它机构扩大贷款，帮助其降低风险。

“我不认为银行把我们看成颠覆者。”蚂蚁金服首席法务官陈磊明说，“我们为其提供补充，帮助其接触更多客户。”

他认为，中国监管者“明白我们正在做的事情，也支持我们所做的努力。”

蚂蚁金服正在向海外扩大触角，让更多零售商接受支付宝。但该公司很难复制在中国市场的成功。今年早些时候，由于无法获得美国外国投资委员会（CFIUS）的批准，蚂蚁金服放弃了对美国速汇金（MoneyGram）的收购。

印刷机正在制作支付宝二维码扫码纸板

在中国，蚂蚁金服及其竞争对手面临的监管日益增加，可能终结金融科技行业的黄金时代，这同时也表明中国监管者的忍耐力发生变化，可能要出手保护老牌金融机构。

最近几个月，京东和百度支持的金融科技创业公司都承诺不再直接提供金融服务，转而为传统金融机构提供平台。

蚂蚁金服也在采取同样的措施。该公司表示，他们不希望人们将其当成一家金融集团，而是希望成为科技提供商或生活服务平台，其未来的利润主要源自为金融机构提供技术。

蚂蚁金服前高管、骆驼金服创始人黄觅翰表示，在“国进”的背景下，这种战略转型在中国很常见。

伊莱恩·王（Elaine Wang，音译）这样的消费者的亲身经历足以显示出蚂蚁金服的强大实力。这位30岁的上海营销经理大约会将三分之一的工资从招商银行的账户转到蚂蚁金服的投资产品，她每天都会使用好几次支付宝来完成买咖啡这类简单的交易。

一名女性试用“刷脸支付”

知情人士表示，支付宝的用户数超过6.2亿。一旦人们将资金从传统银行转入虚拟钱包，多数都不会再转回来。

蚂蚁金服的杭州总部是一个玻璃幕墙覆盖的Z形建筑，它的设计师也曾经操刀亚马逊的西雅图新办公楼。里面有一尊红色的雕塑，描绘的是一个裸体男人弯腰看向地面的场景。

蚂蚁金服杭州总部

当员工进入大楼时，数码相机会扫描他们的面部。会议室的预约规则显示，如果没有在预约时间过后一分钟内出现，任何人都可以抢占那里。

蚂蚁金服的几乎所有人都有一个花名，这也是从阿里巴巴集团继承来的。很多名字都来自武侠小说，这是马云的最爱，这也弱化了员工之间的等级观念。有的员工甚至都不知道同事的真名。公司告诉他们，由于出生时无法给自己起名字，所以他们现在可以给自己起花名。

黄觅翰回忆道，蚂蚁金服员工的平均年龄不超过27岁，有的员工曾经在万事达、PayPal和外国银行任职。“那里都是年轻的理想主义金融精英，其中很多人都有海外留学经历。”他说。

发展历程

蚂蚁金服的历史可以追溯到2004年，阿里巴巴当时开发了支付宝来简化网络购物过程。当时该公司拥有淘宝网，可以将消费者与第三方卖家联系起来，但却需要借助一种安全可靠的方式来完成支付。

马云并没有因为中国尚未针对非银行支付公司制定监管框架而烦恼。“如果有人需要因为这款产品坐牢，那就让我去。”他对同事说，足以说明这在当时还处于法律的灰色地带。但马云并未对此置评。

随着支付宝的壮大，该公司的高管意识到他们可以推动金融系统变革。马云在2008年12月表示，中国银行对中小企业的支持力度不足。大银行把很多精力放在国有企业身上，忽视了可以利用更多资本的中小企业。

“如果银行不改变，我们就改变银行。”马云在那一年的一场企业家会议上说。阿里巴巴旗下的一个部门后来开始向部分小企业发放贷款。

有人在杭州的无人便利店购物，门外有小学生围观

2010年，在监管者要求支付机构申请新的运营牌照后，马云将支付宝剥离出阿里巴巴。

到2013年，支付宝的托管账户中的客户资金多达数十亿美元。一位前员工回忆道，即便到那时，高管仍然担心银行会把支付宝视作竞争对手，毕竟它吸收了大量资金，还计划提供更多金融服务。

员工想出了一个办法，让客户将他们支付宝账户的闲置资金存到一个在线货币市场基金里面赚取收益。这个基金名为余额宝，起投点仅为1分钱，而且没有转入和转出费用。

2013年6月发布之后，短短几天就有超过100万人将资金转入余额宝，赚取比银行短期存款高出几个百分点的收益。余额宝通过投资高收益产品来获取回报，但由于风险较高，所以银行无法投资这类产品。

中国工商银行立刻作出反应，大幅降低支付宝用户的单次转账限制。其它银行也纷纷收紧限制。

前招商银行行长、时任永隆银行联席董事长的马蔚华表示，余额宝之所以对银行构成冲击，是因为它吸收了储蓄账户中的资金。有些银行向余额宝发行商业票据，获取高成本资金。

蚂蚁金服管理的货币市场基金规模相当于中国多家大型银行的个人储蓄存款

当时马云已卸任阿里巴巴CEO（仍然担任董事长）。2014年，支付宝也更名为蚂蚁金服。该公司的高管计划向个人贷款、小企业贷款、信用评分和保险领域扩张。他们希望充分利用中国不断提高的智能手机普及率。

但这项计划很快碰到阻力。去年夏天，该公司在武汉启动了“无现金社会”活动，为支付宝用户提供补贴来鼓励他们用手机在店内购物。

据《人民日报》报道，就在正式启动前几天，蚂蚁金服重新调整了这项活动，原因是当地央行官员要求其去掉“无现金”这种说法，并要求店主不能拒绝现金。另外一家国有新闻机构则报道称，央行随后否认下达过此项命令。但央行并未澄清自己的立场。

9月份，中国证券监管者表示，一些大型货币市场基金具有系统“系统重要性”。虽然并未提到余额宝，但监管者签发规定，要求货币市场基金减少难以出售的资产持仓。蚂蚁金服的资管部门宣布一些措施来限制余额宝的资金流入，并承诺削减长期持仓和高风险证券。

余额宝网站界面

几个月后，中国央行对蚂蚁金服的芝麻信用开刀。

与美国不同，中国一直都缺乏全国性的信用评分系统，而这却被视作消费经济的核心因素。2015年初，央行鼓励蚂蚁金服和其它几家私有企业开发自己的信用评分系统。

蚂蚁金服很快推出了一套系统，利用包括支付宝使用历史在内的多个变量来评估用户的信用状况。

2017年春天，中国央行官员在一次研讨会上表示，私有公司制作的信用评分远低于标准。而在今年，央行又授权一家新的国有公司百行征信来制作全国性的信用评分系统。

蚂蚁金服的陈磊明表示，该公司目前仅在个别服务中使用芝麻信用，例如，得分比较高的用户在使用共享单车时可以免交押金。

“芝麻信用的目的从来都不是打造全国性的信用评分体系，也不是为金融机构提供收费服务。”该公司的发言人说。

蚂蚁金服季度利润/亏损已受到高获客成本的不良影响

央行最近要求支付宝等非银行支付运营商及其竞争对手微信支付在2019年初之前，将资金存管在无息银行账户内，以此避免滥用。这意味着他们无法利用托管资金产生利息收益。

知情人士表示，支付服务2016年为蚂蚁金服贡献了65%的营收，但受上述问题影响，这项业务到2021年的占比可能不到三分之一。

知情人士表示，蚂蚁金服还被要求逐步将交易数据的控制权转移给网联，后者可能与蚂蚁金服竞争，并在费用上对其构成冲击。

部分蚂蚁金服投资人表示，他们并不担心此事。“中国监管者的意图从来都不是遏制其增长。”华平投资董事总经理周朗说。他的公司最近参与了蚂蚁金服140亿美元的融资。周朗认为，蚂蚁金服与世界上的任何一家公司都不一样，它是“一个全新的物种”。(书聿)