新浪科技讯 北京时间7月30日下午消息，搜狐 (NASDAQ: SOHU)今天公布了截至2018年6月30日未经审计的2018年第二季度财报。财报显示，搜狐第二季度营收4.86亿美元，同比增长5%；归属于搜狐公司的非美国通用会计准则（non-GAAP）净亏损为4900万美元，去年同期净亏损为7200万美元。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街4位分析师平均预计，搜狐第二季度总营收将达5.022亿美元。财报显示，搜狐第二季度总营收为4.86亿美元，不及分析师预期。

另外，华尔街5位分析师平均预计，按非美国通用会计准则计算，归属于搜狐的第二季度每股美国存托凭证（ADS）摊薄净亏损为1.49美元。财报显示，搜狐第二季度每股ADS摊薄净亏损1.27美元，少于分析师预期。

第二季度重要业绩

- 营收为4.86亿美元 ，较2017年同期增长5%，较上一季度增长7%。

- 品牌广告收入为6200万美元，较2017年同期下降29%，较上一季度增长9%。

- 搜索及搜索相关广告业务收入为2.70亿美元，较2017年同期增长45%，较上一季度增长23%。

- 在线游戏收入为9400万美元，较2017年同期下降23%，较上一季度下降11%。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳评论道：“第二季度集团的财务表现不尽一致。一方面由于品牌广告业务遇到的持续压力令当季收入略显疲软，但内容成本的大幅减少使得集团亏损状况好于预期。搜狐媒体方面，我们致力于扩大搜狐新闻客户端用户规模，不断改善产品设计和提高内容品质。搜狐视频的自制内容保持了稳健势头，同时版权内容成本的降低令其大幅减亏。搜狗第二季度核心搜索收入同比增长45%，搜狗手机输入法日均活跃用户达到3.8亿，较上年同期增长36%。畅游整体表现符合预期，其在线游戏业务持续创造健康的现金流。”

第二季度业绩详情

收入

2018年第二季度总收入为4.86亿美元，较2017年同期增长5%，较上一季度增长7%。

2018年第二季度在线广告总收入为3.32亿美元，较2017年同期增长22%，较上一季度增长20%。在线广告总收入包括品牌广告和搜索及搜索相关业务广告收入。

2018年第二季度品牌广告收入为6200万美元，较2017年同期下降29%，较上一季度增长9%。同比的下降主要是由于门户以及房产广告业务收入下降。环比增长主要是由于搜狐媒体平台收入季节性增长。

2018年第二季度搜索及搜索相关广告业务收入为2.70亿美元，较2017年同期增长45%，较上一季度增长23%。同比和环比的增长主要是由于流量的持续增长和移动端商业化能力提升。

2018年第二季度在线游戏收入为9400万美元，较2017年同期下降23%，较上一季度下降11%。同比和环比的下降主要是由于老游戏的自然衰减，包括经典版天龙手游和刀剑斗神传。

毛利率

2018年第二季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为44%，2017年同期均为40%，上一季度均为43%。

2018年第二季度在线广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为35%，2017年同期均为19%，上一季度均为29%。

2018年第二季度品牌广告业务美国通用会计准则毛利率为23%，2017年同期为-45%，上一季度为10%。2018年第二季度品牌广告业务非美国通用会计准则毛利率为23%，2017年同期为-45%，上一季度为9%。同比的增长主要是由于视频成本的下降以及公司在2017年第二季度对视频版权内容进行了减值处理，金额约为4500万美元。环比的增长主要是由于品牌广告收入的增长。

2018年第二季度搜索及搜索相关业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为38%，2017年同期均为48%，上一季度均为34%。同比下降主要是由于流量采购成本增速大于收入的增长。环比的增长主要是由于季节性波动。

2018年第二季度在线游戏业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为85%， 2017年同期均为91%，上一季度均为84%。毛利润率同比下降主要是由于经典版天龙手游收入下降，该款游戏的收入按照扣除第三方运营商的收入分成后的净额确认，因而毛利润率较高。

营业费用

2018年第二季度美国通用会计准则营业费用为2.44亿美元，较2017年同期增长10%，较上一季度增长8%。非美国通用会计准则营业费用为2.43亿美元，较2017年同期增长16%，较上一季度增长7%。同比增长主要是由于市场推广费用的增长和搜狗研发成本的增长。环比增长主要是由于市场推广费用的增长。

营业亏损

2018年第二季度美国通用会计准则营业亏损为3200万美元，2017年同期营业亏损为4000万美元，上一季度营业亏损为3100万美元。

2018年第二季度非美国通用会计准则营业亏损为3100万美元，2017年同期营业亏损为2700万美元，上一季度营业亏损为3400万美元。

所得税费用

2018年第二季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则所得税费用为600万美元，2017年同期所得税费用为1300万美元，上一季度所得税费用为6300万美元。环比的下降主要是由于2018年第一季度畅游的所得税费用包含了因修改中国境内子公司分配股利的政策而补提的截至2017年12月31日前的预提所得税费用金额4700万美元，同时由于Sohu Inc的清算，2018年第二季度冲销递延所得税负债，减少所得税费用，金额为550万美元。

净亏损

扣除归于少数股东的净利润之前，2018年第二季度美国通用会计准则净亏损为1500万美元，2017年同期净亏损为4800万美元，上一季度净亏损为8700万美元。扣除归于少数股东的净利润之前，2018年第二季度非美国通用会计准则净亏损为1400万美元，2017年同期净亏损为3500万美元，上一季度净亏损为9000万美元。

2018年第二季度归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为4800万美元，美国通用会计准则每股摊薄净亏损1.23美元，2017年同期净亏损为8900万美元，上一季度净亏损为9300万美元。2018年第二季度归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为4900万美元，非美国通用会计准则每股摊薄净亏损为1.27美元，2017年同期净亏损为7200万美元，上一季度净亏损为9700万美元。

资金流动性

截至2018年6月30日，搜狐集团持有的现金及现金等价物和短期投资减去短期银行贷款后合计18.9亿美元，截至2017年12月31日的余额为21.2亿美元。

业务展望

搜狐预计2018年第三季度：

- 总收入在4.45亿美元至4.70亿美元之间。

- 品牌广告收入在6000万美元至6500万美元之间，较2017年同期下降13%至20%，较2018年第二季度下降2%至增长6%。

- 搜狗收入在2.75亿美元至2.85亿美元之间，较2017年同期增长7%至11%，较2018年第二季度下降5%至9%。

- 在线游戏收入在8000万美元至9000万美元之间，较2017年同期下降32%至40%，较2018年第二季度下降5%至15%。

- 在扣除归于少数股东的非美国通用会计准则净利润之前，非美国通用会计准则净亏损在4400万美元至5400万美元之间。在不增发新的股权激励以及股价不变的假设下，搜狐预计股权激励费用约为500万美元。包含这些股权激励费用的影响，扣除归于少数股东的权益之前，美国通用会计准则净亏损在4900万美元至5900万美元之间。

- 归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损在5500万美元至6500万美元之间，非美国通用会计准则每股摊薄净亏损在1.40美元至1.65美元之间。包含上述股权激励费用，并抵消畅游和搜狗归于搜狐的权益约200万美元之后，归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损在5800万美元至6800万美元之间，美国通用会计准则每股摊薄净亏损在1.50美元至1.75美元之间。

（注：2018年第三季度公司指导性预期采用的假定汇率为6.80人民币=1.00美元，2017年第三季度实际汇率约为6.67人民币=1.00美元，2018年第二季度实际汇率约为6.38人民币=1.00美元。）