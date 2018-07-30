青岛“天价虾”后宰客套路:出租车为饭店拉客提成30%

原标题：青岛“天价虾”后现新宰客套路：出租车与饭店勾结拉客，提成可达30%

据中国之声《新闻纵横》报道，中央广播电视总台央广中国之声“诚信建设万里行”主题系列报道今天继续播出：每年夏天的啤酒节，是山东青岛最富盛名的旅游项目之一。今年的啤酒节已于7月20号开幕，将持续一个月的时间。这段时间内，青岛将迎来接待游客的高峰期。

但是近日，有消费者向中国之声反映，在机场、酒店以及一些旅游景点打车，会被司机拉到推荐的饭店吃饭，知情人士透露，这些出租车司机与多家饭店达成合作，以啤酒来自青岛啤酒一厂、食材新鲜、口味好等各种推荐理由，拉客进店，提成高达30%。

司机载客到推荐饭店：这里有真的原浆啤酒

云霄路、啤酒街、劈柴院，是青岛比较火爆的三条美食街。啤酒街因为青岛啤酒厂坐落在此而得名。

这条710米长的街道上，左右分布着超过50家饭店。顾客以外地游客为主。一位本地的出租车司机说，赚钱就靠夏季三个月：

司机：“哎呀，你怎么跑那地方吃饭，啤酒街没个不宰，离它远点，别上里面。啤酒街他就开三个月，你要那个气氛，一个人平均掉不下二、三百块钱来。司机推荐就有提成拉过去。”

记者：“怎么给提成啊？他怎么知道这个人是他带过去的呢？”

司机：“你下车眼神什么的多了。”

在啤酒街，记者随机找了几位顾客，一桌刚从“王姐烧烤”出来的游客说，是在酒店被出租车司机拉过来的。

顾客表示，是出租车推荐来的，在四方酒店，直接就带他们来这儿了，第一次过来，以为也就六七百左右，结果要一千多，挺贵的。

在青岛流亭机场的出租车等候区，记者以外地游客身份随机上了一辆出租车：

出租车司机：“我觉得你是应该是第一次来，啤酒烧烤海鲜，“王姐烧烤”挺不错的。它是开了好几家连锁店。我们这个青岛啤酒它是分好几个档次的，有的店虽然靠着啤酒厂，但是没有内部的关系的，原浆、纯生这个季节是进不到货的。我只能给你推荐王姐，她关系硬一点，能拿到真的原浆啤酒，别的地方我就不敢肯定。”

饭店有专人接待，司机：每拉一单回扣高达30%

车开至啤酒街“王姐烧烤”之后，立刻有身着黑色T恤的服务员走到出租车前，出租车也不急着离开，看顾客走进店内才慢慢开走。记者粗略统计，当晚8：50到9点10分，短短20分钟内，王姐烧烤店门口陆续停靠了9辆出租车，平均2分钟来一辆。一位了解内情的出租车司机说：

司机：“他们有专门的人负责在门口接待。比如说我拉你们去了，就记住我车牌号，然后坐没坐下，坐在哪儿，都给你记下来。”

记者：“那他要是不承认的话，他说人家进来看一圈走了，那你们怎么办？”

司机：“不可能，就是像这种很少。”

同样的情况，还出现在云霄路美食街。一家名为“老西镇烧烤海鲜大排档”的餐厅前，也陆续有出租车送客前往。刚从这家餐厅出来的顾客说：

顾客表示，这个地方是刚刚那司机说的，但是他觉得很一般，还挺贵。反正他们三个人只要了一点，就三百多。

一位出租车司机说，这家餐厅给拉客司机的回扣高达30%。

饭店价格虚高，38的酒卖88，曾被消费者投诉

租车司机表示，就是老西镇海鲜大排档，就是司机介绍，然后往那儿送，去吃饭。拉过去的话店里给30%的提成，全单的嘛，除了这些就是餐具啊，餐具这些不包括在内，发那个消费账单。他们菜的价位高啊，酒是38，在他的店里就变成68、88，他们是从给我们提成这一部分钱，在菜里边给加出来。

有消费者在7月初，就在青岛本地论坛发帖投诉过这家名为“老西镇烧烤海鲜大排档”的饭店，其中提到“海蛎子肉装在生蚝壳里卖28一只，散啤充原浆68元一扎”，同时截图中还有多位顾客的评论，表示是被出租车带去的。

司机与饭店通过微信群沟通，有的群已达500上线

在今年六月末召开的青岛全市消费市场秩序专项整治工作调度会议上，青岛市工商局曾要求，对各类影响城市形象、扰乱消费秩序、侵害消费者合法权益的行为，发现一起、惩处一起、曝光一起。那么，记者发现的出租车可能把外地游客拉到定点饭店，这些饭店还与司机有利益关系，虚高的饭菜价格实际上都由消费者买单，这是偶发行为吗？对于监管部门来说，查处的难度有多大？。

在云霄路老西镇烧烤海鲜大排档的门口，记者上了一辆刚刚送客至该酒店的出租车，虽然这位出租车司机十分警觉，将原本放置在仪表盘右侧的手机，拿到左边，但记者依然发现，他的手机微信刚刚领取了标注为“云霄路20号老西镇烧烤海鲜大排档”的好友发来的红包。记者表示，要打车前往啤酒街吃饭，在行驶过程中，该出租车司机表示，那个啤酒厂对面有一家挺不错的，叫青岛啤酒直供，在啤酒厂一厂的对面，跟别家一样是吃饭的地方，只不过他啤酒比较好，他卖的是啤酒厂一厂的啤酒，青岛最好喝的啤酒就是青岛一厂。

在到达目的地之后，同样有酒店服务员走到车前，这位司机又打开了名字标注为“青岛啤酒直供酒店”的微信。

一位青岛本地出租车司机告诉记者，一些参与拉客的司机如前所述都与饭店单独联系，还有一些通过群聊沟通，有些群的人数甚至达到了五百人上限，甚至有一些出租车司机会打电话给饭店，要求主动合作。

司机：“分钱就是单独联系的，（之前就是跟你们联系好了吗要不然）建立一个交流群嘛，各种商家有各种商家的群体。”

记者：“你们就等于加入这个群就可以拉客人，在群里说？”

司机：“对。”

记者：“不在你们群里的话？”

司机：“没有加也可以，比如说你负责这个店，那个人单独加你的话也可以单独发给你。”

就在记者采访期间，老西镇烧烤海鲜大排档还在给司机发送消息：“为了工作方便，以后报单、发米早班晚班只用一个微信号，麻烦没有微信的哥哥姐姐们必需添加一下，以免发错，备注车号！”司机说，之前也有相关部门查过，但似乎这些检查作用不大。

司机表示，老西镇这个店，“特殊情况，暂停营业”的说明，顶多过了两三个小时，群里就有人发了“恢复正常”的信息。

青岛市运管局：个别出租车司机受利益驱动

这些拉客行为，有关部门不是不知情。早在2013年，就有游客就类似遭遇投诉至青岛政务网，最终的答复是“驾驶员已经写出事情经过，并称自己只是将乘客拉到沙子口东姜吃海鲜的位置，该地有多处渔家宴，自己未与酒店合作。”

记者也拨打了青岛市旅游局公布的投诉电话12345，希望对出租车与饭店的行为进行全面整治与规范，几名工作人员均表示，提供具体车号才能处理，会将问题反映给运管部门。第二天，有自称青岛市道路运输管理局的工作人员回复称，出租车司机也不是说都不好，个别出租车司机受利益驱动，就推荐你到那些消费比较高的，或者说比较大的。这些都要提醒。回扣他不知道，不过车号也没有时间也没有，出租车都是有录音，他这个只能是提醒一下。

2015年10月的大虾事件，将青岛的旅游行业置于风口浪尖，当时，青岛市表示以零容忍的态度打击侵害消费者权益的行为。有出租司机和饭店暗地联系，拉客吃饭就有提成，网上此类声音不在少数。就算不是普遍现象，恐怕也会对整个城市的旅游形象产生影响，究竟该怎么规范？中国之声将继续关注。

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