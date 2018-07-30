阿里最新股权结构曝光：高管和董事合计持股降至9.5%

【TechWeb】7月30日消息，阿里巴巴日前向SEC（美国证券交易委员会）提交了 20-F报告。报告中披露了阿里最新股权结构，阿里高管和董事合计持股降至9.5%。

阿里最新股权结构

如图所示，截至今年7月18日，阿里董事局主席马云持股6.4%，阿里执行副主席蔡崇信持股2.3%，阿里高管和董事合计持股9.5%，都有所下降。

软银集团持股28.8%，Altaba持股14.8%。Altaba是雅虎核心业务出售给美国运营商Verizon后，更改的新名字。

根据阿里巴巴去年公布的数据，截止2017年6月9日，马云持股7.0%，蔡崇信持股2.5%，阿里高管和董事合计持股10.6%。软银集团持股29.2%，雅虎持股15%。

阿里2018财年业绩

在截至2018年3月31日财务年度里，阿里巴巴集团的收入增长58%至2,502.66亿元。财年内，集团曾两度上调全年收入增长指引，58%的实际增速仍高于55%至56%的上调后指引区间，并创下集团上市以来最高增速的记录。

中国零售平台的全年GMV同比增长28%至48,200亿元，较2017财年的GMV同比增幅22%加速。年内GMV增长的动力来自于天猫实物商品GMV增长45%。

阿里核心电商业务全年收入增长60%，增幅亦为上市以来最大，这一强劲增长得益于多个领域的贡献，包括投资于内容与科技以加强中国零售平台的个性化，海外和跨境零售平台通过自身增长及并购实现壮大，以及透过新零售等线上线下整合将集团的总目标市场延展至电商之外的领域。核心电商业务的国际化方面，东南亚平台Lazada及全球零售平台全球速卖通（AliExpress）强劲增长，带动国际零售业务全年收入同比增长94%。

2018财年，集团经调整EBITA同比增长40%至970.03亿元。按非美国通用会计准则计，集团全年盈利同比增长44%至832.14亿元，摊薄后每股盈利为32.86元，全年自由现金流达993.62亿元。

阿里云计算业务全年收入同比增长101%，其中第四季度收入增长103%至43.85亿元，动力来自付费客户强劲增长，以及高附加值服务令客户带来的平均收入上升。IDC数据显示，阿里云是中国基础设施及服务（IaaS）市场的领军者，以2017年上半年收入计，市场份额同比进一步提升至47.6%。

在2018财年，阿里巴巴集团同意收购蚂蚁金服的33%股份。截至3月底，支付宝连同其海外合营公司伙伴在全球约有8.7亿年度活跃用户，蚂蚁金服在中国服务超过1,500家中小企业。

阿里巴巴集团首席财务官武卫此前曾表示，展望2019财年，我们预计集团整体收入的增长将超越60%，反映我们对核心业务的信心以及新业务的积极势头。我们预期，新增长点将为我们的客户和合作伙伴带来长期且可持续的价值，并扩大集团的总目标市场。

上周五收盘，阿里巴巴股价下跌2.45%至189.42美元，总市值约4851.34亿美元。