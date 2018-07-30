游戏界“分庭抗礼”局势：Steam入华 WeGame出海

[环球网记者 林迪]近日，据《南华早报》报道称，腾讯已确认将在全球发布国际版“WeGame”。外媒对此评论称，至此，腾讯WeGame平台正式展开与Steam的正面对决。

公开资料显示，WeGame作为视频游戏直播、社交网络和下载电脑游戏的中文平台，于2017年9月推出，最初名为腾讯游戏平台。目前WeGame提供约220款游戏可供下载，包括海外开发的游戏，未来几个月还将增加数十款新游戏。

外媒对此表示，腾讯此举将会为西方用户带来福音，将会迎来一批完全不同于现有受众群体的游戏玩家；同时，业内人士则表示，腾讯利用这个平台将更多的中国游戏带到全球市场，代理国产游戏发行海外，也是目前WeGame能够最快速积累口碑和平台产品资源数量的途径。

据gamelook报道称，腾讯多年来的海外投资，使得其手握了不少全球端游大厂的资源，包括Riot Games，Epic Games，蓝洞和动视暴雪等。此前还投资了育碧，并与其开展商业合作。Wegame国际版一旦在海外展开，这些厂商很有可能会对其打开“VIP通道”。要知道，这里面包含了《DOTA2》的最强对手《LOL》，以及目前全球最火的《堡垒之夜》。

但作为，正面对决的另一方，拥有超过20，000种游戏的Steam，也是展开了积极的攻势。

日前，Steam平台也更新了自己的聊天系统，新的聊天系统加强了Steam的社交属性，将支持多媒体内容，包括视频、图片、推特等。同时，用户可以建立聊天组，邀请朋友一起进入，并且还可以为进行的游戏设立群组。

公开资料显示，STEAM是全球最大的PC端数字分销平台之一，玩家可以购买、下载、讨论、上传、和分享游戏及游戏相关内容。STEAM目前已为全球千百万玩家提供了超过两万款开发商提供的游戏产品，其中包括在STEAM VR技术基础上创作的超过三千款VR类产品。

另据《南华早报》报道称， 完美世界在6月中旬发布公告称，已与Valve Corporation（以下简称“Valve公司”，Steam游戏平台的运营方）签署授权协议，协议指出，完美世界与Valve公司将在今年晚些时候推出Steam中国版，完美世界将负责Steam中国的建立、运营和推广，同时负责Steam海外游戏的本土化和市场宣发。其中，《全球攻势》和《DOTA 2》等热门游戏进入中国，后者则是腾讯旗下游戏《英雄联盟》的直接竞争对手。