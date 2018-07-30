新浪科技> 互联网 > 正文

游戏界“分庭抗礼”局势：Steam入华 WeGame出海

游戏界“分庭抗礼”局势：Steam入华 WeGame出海
2018年07月30日 10:35 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　[环球网记者 林迪]近日，据《南华早报》报道称，腾讯已确认将在全球发布国际版“WeGame”。外媒对此评论称，至此，腾讯WeGame平台正式展开与Steam的正面对决。

　　公开资料显示，WeGame作为视频游戏直播、社交网络和下载电脑游戏的中文平台，于2017年9月推出，最初名为腾讯游戏平台。目前WeGame提供约220款游戏可供下载，包括海外开发的游戏，未来几个月还将增加数十款新游戏。

　　外媒对此表示，腾讯此举将会为西方用户带来福音，将会迎来一批完全不同于现有受众群体的游戏玩家；同时，业内人士则表示，腾讯利用这个平台将更多的中国游戏带到全球市场，代理国产游戏发行海外，也是目前WeGame能够最快速积累口碑和平台产品资源数量的途径。

　　据gamelook报道称，腾讯多年来的海外投资，使得其手握了不少全球端游大厂的资源，包括Riot Games，Epic Games，蓝洞和动视暴雪等。此前还投资了育碧，并与其开展商业合作。Wegame国际版一旦在海外展开，这些厂商很有可能会对其打开“VIP通道”。要知道，这里面包含了《DOTA2》的最强对手《LOL》，以及目前全球最火的《堡垒之夜》。

　　但作为，正面对决的另一方，拥有超过20，000种游戏的Steam，也是展开了积极的攻势。

　　日前，Steam平台也更新了自己的聊天系统，新的聊天系统加强了Steam的社交属性，将支持多媒体内容，包括视频、图片、推特等。同时，用户可以建立聊天组，邀请朋友一起进入，并且还可以为进行的游戏设立群组。

　　公开资料显示，STEAM是全球最大的PC端数字分销平台之一，玩家可以购买、下载、讨论、上传、和分享游戏及游戏相关内容。STEAM目前已为全球千百万玩家提供了超过两万款开发商提供的游戏产品，其中包括在STEAM VR技术基础上创作的超过三千款VR类产品。

　　另据《南华早报》报道称， 完美世界在6月中旬发布公告称，已与Valve Corporation（以下简称“Valve公司”，Steam游戏平台的运营方）签署授权协议，协议指出，完美世界与Valve公司将在今年晚些时候推出Steam中国版，完美世界将负责Steam中国的建立、运营和推广，同时负责Steam海外游戏的本土化和市场宣发。其中，《全球攻势》和《DOTA 2》等热门游戏进入中国，后者则是腾讯旗下游戏《英雄联盟》的直接竞争对手。

Steam腾讯游戏
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有