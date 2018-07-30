扎克伯格身家缩水至660亿美元 跌出福布斯富豪榜前五

7月30日消息，据国外媒体报道，在Facebook股价大幅下跌之后，其创始人、CEO马克·扎克伯格的身家也大幅下跌，目前已缩水至660亿美元，跌出了福布斯实时富豪榜前五。

扎克伯格身家缩水至660亿美元 已跌出福布斯富豪榜前五

Facebook此番股价大幅下跌，还是拜财报所赐，其在上周三发布了营收及利润同比均有大幅增长的二季度财报，但其预计未来营收增速可能放缓，支出可能增加，这也导致其股价连续两个交易日下跌。

在上周四美国股市收盘时，Facebook股价为176.26美元，较前一交易日217.5美元的收盘价下跌了41.24美元，跌幅为18.96%；而在上周五美国股市收盘时，Facebook股价小幅下跌至174.89美元。

Facebook股价大幅下跌，也导致其市值明显缩水，按上周五收盘时的价格计算，Facebook市值为5029亿美元，较财报发布前缩水超过1000亿美元。

股价大幅下跌也导致扎克伯格的身家损失惨重，作为Facebook的创始人，他目前持有大量的股票，他个人身家中超过90%是与其持有的股票挂钩，Facebook股价下跌，他的身家自然也就大幅缩水。

在目前的福布斯实时富豪榜上，扎克伯格的身家为660亿美元，在福布斯实时富豪榜上排在第七位，已跌出了前五。

在彭博亿万富豪指数排行榜上，扎克伯格的身家为699亿美元，比福布斯实时富豪榜上要高，但在该榜单上其也不在前五，目前排在第六位。(辣椒客)