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人民日报：非法荐股花样多 不给网络股神生存土壤

人民日报：非法荐股花样多 不给网络股神生存土壤
2018年07月30日 09:38 人民日报
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　　“您最近股票操作得怎么样，我们是某某投资公司，加我们的微信号就有免费黑马赠送。”很多投资者经常接到这样的电话，不仅生活受到干扰，甚至还有人中了圈套，经济上受到损失。

　　近日，监管部门发布投资提示，不法分子利用微信、微博、网络直播室、论坛、股吧、QQ等互联网工具或平台进行“非法荐股”活动有所抬头，请投资者选择合法证券期货经营机构，获取相关投资咨询服务，对各类荐股活动保持高度警惕，远离“非法荐股”活动，以免遭受财产损失。从保护投资者的角度看，这样的及时提醒很有必要。

　　非法荐股不是新问题，但随着网络的普及，近年来又变化出很多新花样，各路网络“股神”不断出现。这些人通过微信、微博、论坛等网络社交渠道，以大数据诊股、推荐黑马、专家一对一指导、无收益不收费等夸张性宣传术语，鼓吹过往炒股“业绩”，招揽会员或者客户。投资者一旦上钩，加入微信群后，就有自称老师、专家、股神的人以传授炒股经验、培训炒股技巧为名，向投资者非法荐股，以获得“打赏费”“培训费”或收取收益分成等方式牟利。还有骗术更高明的，先免费推荐股票，然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”等，宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务，并以各种名目收取高额服务费。

　　按理说，随着市场发展成熟，投资者整体素质已有明显提高，加之那些骗术手法也并不算高明，非法荐股似乎早该是“过去时”了。然而，各类非法荐股不但没有销声匿迹，时不时还会有所抬头，说明市场中确实存在让骗子有空可钻的机会。只有真正清除非法网络“股神”的生存土壤，才能从根上解决这一问题，让市场环境更加清新健康。

　　投资者的自我保护是第一道关口。细看这些非法荐股的招数，可以发现不管玩的是什么花样，根本一招往往是以“赚快钱”“高收益”作诱饵，让人以为天上真的能掉下馅饼。要避免上钩，就得加强投资知识的学习，保持理性的收益预期，坚持价值投资、长期投资，这样不管别人说得如何天花乱坠，面对诱惑都能不为所动。当确实需要借助外力进行投资时，要通过正规渠道，选择合法证券期货经营机构，获取相关投资咨询服务。另一方面，投资机构“正规军”也应拿出更多有价值的信息，让投资者需求在合规渠道得到充分满足，违法违规行为的生存空间自然就大大缩小了。

　　网络平台管理是关键一环。发达的网络给大家带来便捷，也给一些违法违规行为创造了机会。这两年非法荐股有抬头迹象，与现代通信工具的普及有很大关系。这种情况下，网络平台的运营者需要增强法律意识和风险意识，依法采取技术措施和其它必要措施，加强对用户及其所发布信息的管理，及时清理非法荐股信息。最近，已有部分网络平台根据用户举报数据，着手规范个人账号发布投资建议及“荐股”信息，并对部分账号进行限制功能使用或限制登录。未来，各网络平台在这方面还可以发挥更大作用。

　　监管力度也需要不断加大。客观看，由于非法荐股花样繁多，而且往往没有固定经营场所，流窜作案，隐蔽性强，对监管而言是一个挑战。但高压监管的威慑效应必不可少，今年监管部门对股市“黑嘴”开出天价罚单，还处罚了一些咨询机构的违规行为，受到各方关注和肯定。这当中，尤其要关注一些以“荐股”为名、实际从事其他违法犯罪活动的行为，比如指挥大量投资者同时买卖股票，涉嫌操纵市场，或者诱骗投资者参与现货交易或境外期货交易，更需要监管重拳及时出手，以避免投资者利益受到损害，维护好市场的正常秩序。

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