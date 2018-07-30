新浪科技> 互联网 > 正文

传滴滴收购ofo谈判进入尾声 滴滴不予置评

传滴滴收购ofo谈判进入尾声 滴滴不予置评
2018年07月30日 09:02 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 7月30日上午消息，有知情人士向新浪科技称，滴滴和ofo的收购谈判已经进入尾声，很快就会出结果。滴滴方面对此表示不予置评，ofo联合创始人于信则对媒体回应称是不存在的事。

　　实际上，6月底就有消息称，ofo已经卖身滴滴，ofo联合创始人于信当时在朋友圈回应称，作为董事会成员，并没有听说这个事情。

　　根据36氪报道，双方目前正在就收购的价格进行拉锯战。此前程维对ofo的预期收购价格只有摩拜卖身美团的一半，并且还在不断下降。而阿里巴巴和蚂蚁金服的出价则比滴滴更低。

　　滴滴与ofo的关系可谓曲折。滴滴曾参与ofo此前的多轮融资。去年4月，滴滴还将ofo接入到App中，用户可直接在滴滴上面使用ofo的服务。随后，滴滴系派出三名高管进驻ofo，不过不久后便被宣布休假。外界认为，滴滴与ofo管理层在多个方面存在矛盾，比如ofo是否与摩拜合并以及合并的具体方案，ofo在滴滴出行体系中的独立地位等等。

　　与ofo出现嫌隙的滴滴开始在共享单车领域单独布局，与小蓝单车达成托管将其复活，并推出了自有单车品牌青桔单车，滴滴App中的单车入口也不再是ofo独享。

　　ofo方面也开始寻求其它势力驰援。

　　2017年7月，ofo在E轮融资中引入了阿里巴巴；2018年3月，ofo的E2-1轮融资由阿里巴巴领投，蚂蚁金服也参与跟投。

　　不过今年的共享单车格局发生巨变。今年4月，在滴滴有投资意向的情况下，美团宣布全资收购摩拜。阿里扶持的哈罗单车也完成多轮融资。不过滴滴的青桔单车却进展不顺，在深圳、成都等地遭遇监管问题，在越来越多的城市对新车投放设限的情况下，青桔单车的拓展无法短期内大规模进行。

　　今年4月，据媒体报道，“滴滴高层已经在推进收购ofo的谈判。”接近此笔交易的人士透露，“如果一切如滴滴所愿，收购消息将在六月前后官宣。”不过ofo发布回应称，该消息不属实。ofo方面同时强调，ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。

　　据香港《南华早报》报道，ofo创始人戴威在今年5月召开的一次内部会议上拒绝了滴滴出行提出的潜在收购要约，号召公司员工“战斗至最后”。戴威在内部会议上还发起了一项名为“胜利”的计划，其目标是让ofo的利润达到1元人民币。该计划借用了丘吉尔的标志性手势“V”，意指获得胜利。

　　为了盈利计划，ofo还推出了车身商业化广告，ofo的App上也推出了广告，试图在骑行租金之外实现收入多元化。同时，ofo先后上线了看看新闻信息流、小游戏等有商业化潜力的功能。

　　近期，ofo还对海外业务进行了收缩，称将重点运营新加坡等规模大或增长迅速的市场，并先后在印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国、西班牙等国家撤出或暂停部分业务。

　　为了保证现金流，ofo还取消了在多个城市的信用免押金服务，ofo官方则称是在尝试建立自己的信用体系。不过在哈罗早已宣布免押金的同时，摩拜单车这个月也宣布开启全国无门槛免押金，覆盖超过2亿用户。摩拜方面还号召同行实行免押金，这无疑也给ofo带来了压力。近日，有媒体报道称，因未支付智能锁通信费用，300万辆小黄车即将被陆续停止服务。ofo方面则回应称，不存在所谓的“停卡”问题，车辆可以正常使用，不会受影响。“服务费的问题已经有明确的解决方案，并正在落实中。”(张俊)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有