传滴滴收购ofo谈判进入尾声 滴滴不予置评

新浪科技讯 7月30日上午消息，有知情人士向新浪科技称，滴滴和ofo的收购谈判已经进入尾声，很快就会出结果。滴滴方面对此表示不予置评，ofo联合创始人于信则对媒体回应称是不存在的事。

实际上，6月底就有消息称，ofo已经卖身滴滴，ofo联合创始人于信当时在朋友圈回应称，作为董事会成员，并没有听说这个事情。

根据36氪报道，双方目前正在就收购的价格进行拉锯战。此前程维对ofo的预期收购价格只有摩拜卖身美团的一半，并且还在不断下降。而阿里巴巴和蚂蚁金服的出价则比滴滴更低。

滴滴与ofo的关系可谓曲折。滴滴曾参与ofo此前的多轮融资。去年4月，滴滴还将ofo接入到App中，用户可直接在滴滴上面使用ofo的服务。随后，滴滴系派出三名高管进驻ofo，不过不久后便被宣布休假。外界认为，滴滴与ofo管理层在多个方面存在矛盾，比如ofo是否与摩拜合并以及合并的具体方案，ofo在滴滴出行体系中的独立地位等等。

与ofo出现嫌隙的滴滴开始在共享单车领域单独布局，与小蓝单车达成托管将其复活，并推出了自有单车品牌青桔单车，滴滴App中的单车入口也不再是ofo独享。

ofo方面也开始寻求其它势力驰援。

2017年7月，ofo在E轮融资中引入了阿里巴巴；2018年3月，ofo的E2-1轮融资由阿里巴巴领投，蚂蚁金服也参与跟投。

不过今年的共享单车格局发生巨变。今年4月，在滴滴有投资意向的情况下，美团宣布全资收购摩拜。阿里扶持的哈罗单车也完成多轮融资。不过滴滴的青桔单车却进展不顺，在深圳、成都等地遭遇监管问题，在越来越多的城市对新车投放设限的情况下，青桔单车的拓展无法短期内大规模进行。

今年4月，据媒体报道，“滴滴高层已经在推进收购ofo的谈判。”接近此笔交易的人士透露，“如果一切如滴滴所愿，收购消息将在六月前后官宣。”不过ofo发布回应称，该消息不属实。ofo方面同时强调，ofo将在众多投资方支持下，保持长期独立发展。

据香港《南华早报》报道，ofo创始人戴威在今年5月召开的一次内部会议上拒绝了滴滴出行提出的潜在收购要约，号召公司员工“战斗至最后”。戴威在内部会议上还发起了一项名为“胜利”的计划，其目标是让ofo的利润达到1元人民币。该计划借用了丘吉尔的标志性手势“V”，意指获得胜利。

为了盈利计划，ofo还推出了车身商业化广告，ofo的App上也推出了广告，试图在骑行租金之外实现收入多元化。同时，ofo先后上线了看看新闻信息流、小游戏等有商业化潜力的功能。

近期，ofo还对海外业务进行了收缩，称将重点运营新加坡等规模大或增长迅速的市场，并先后在印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国、西班牙等国家撤出或暂停部分业务。

为了保证现金流，ofo还取消了在多个城市的信用免押金服务，ofo官方则称是在尝试建立自己的信用体系。不过在哈罗早已宣布免押金的同时，摩拜单车这个月也宣布开启全国无门槛免押金，覆盖超过2亿用户。摩拜方面还号召同行实行免押金，这无疑也给ofo带来了压力。近日，有媒体报道称，因未支付智能锁通信费用，300万辆小黄车即将被陆续停止服务。ofo方面则回应称，不存在所谓的“停卡”问题，车辆可以正常使用，不会受影响。“服务费的问题已经有明确的解决方案，并正在落实中。”(张俊)