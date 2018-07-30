争议拼多多：有人质疑就算上市了，能管住假货吗？

来源：工人日报

【一周焦点】争议拼多多

上周，主打拼团模式的电商平台拼多多成功登陆美股纳斯达克的消息，吸引了不少人的目光。

有人惊讶它的发展速度。从2015年9月上线到上市，拼多多仅用时两年11个月，刷新了中国互联网企业最快上市纪录。有人调侃道：“我还没用过拼多多，它竟然上市了。”有人则质疑道：“就算拼多多上市了，能管住假货吗？”

当然，更多的人不解地问：在业界普遍认为电商格局已定，阿里、京东、唯品会等“虎视眈眈”之下，拼多多是如何在夹缝中成长的呢？

首先，拼多多的低价策略吸引了大量三四线城市以下的用户，并充分消化了这一部分“人口红利”，不到3年积累超3亿用户。

根据极光大数据的统计，拼多多用户70%为女性，65%来自三四五线城市的低收入人群，这一群体属于价格敏感型客户，而拼多多的低价策略牢牢抓住了这些人的核心需求。

与此同时，在天猫、京东等电商巨头以“消费升级”为口号，不断向中高端市场拓展的时候，拼多多利用低价的差异化竞争，避开了与巨头的正面竞争，通过挖掘在一定程度上渗透率不高的三四线以下市场，实现了快速扩张。

其次，拼多多的迅速崛起与微信社交平台是分不开的。实现1000亿元的GMV(网站成交金额)，京东用了10年、唯品会用了8年、淘宝用了5年，拼多多只用了两年零三个月，这与腾讯提供的社交平台及其小程序的出现密不可分。拼多多自上线后通过微信等社交网络低成本快速获得了大量用户，而这是其他电商平台所不具备的有利条件。

最后，拼多多的崛起还得益于其“新”电商模式。拼多多的“拼团”模式充分运用了“游戏化”思维。邀请参与拼单、助力砍价、分享领红包等玩法，不仅使购物变得更有趣更快乐，也通过微信激励的社交分享模式，大大降低了获客成本。同时，通过C2M(顾客对工厂)模式压缩供应链条，省去了中间环节和渠道成本，能够实现买家得实惠，厂家薄利多销。

不过，即使已经成功上市，并成为中国排名第三的电商平台，拼多多依然饱受争议。

在业内人士看来，拼多多有两大短板：一是需求端的假货问题，这似乎是拼多多的“原罪”，也是被公众广泛质疑的地方。就在拼多多上市后的第二天，也就是7月28日，其就被创维数字大股东深圳创维-RGB电子有限公司“打假”，并被要求即日起停止所有假冒创维电视产品的展示及销售活动。

二是供给端与供应商的紧张关系问题。在今年6月，拼多多就因为对违规供应商严厉处罚，遭遇一些供应商上门维权。

此外，过度依赖腾讯的生态系统、知识产权保护方面可能带来的诉讼与质疑、可能到来的“低价电商”的天花板、亏损问题、客户黏性不高、客单价低、来自“淘宝特价版”的竞争等都是拼多多面临的挑战。

因此，尽管拼多多成功上市了，但正如拼多多创始人、CEO黄峥所言，这只是“起点”。接下来，拼多多必须处理好与供应商之间的关系，同时下大力气整治假货问题。而从长远来看，其必须要升级商业模式，完成从低价策略向高性价比的优化升级，并加强物流、服务体系的建设，这样才能实现持续良性发展。

记者 杨召奎