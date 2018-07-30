VR游戏退潮 成都体验店洗牌出现冷热两极分化

玩家正在体验VR游戏。

来源：华西都市报

VR线下体验店与清吧相结合。

丛林探险、海底遨游、过山车蹦极……戴上VR眼镜，握上手柄，一切仿佛身临其境，进入了另外一个世界。曾经，在成都各大热门商圈、高校附近，VR线下体验店如雨后春笋般冒出，VR游戏也逐渐成为年轻人热衷的休闲娱乐方式。然而记者近日走访发现，短短两三年时间，曾经遍布街头的VR店如今很多已经消失，但也有部分还在经营的店铺表示“生意很好”，并开启“多元求生”之道。

从2016年起，成都各大热门商圈、高校附近，陆续开起了大量VR游戏线下体验店。一时间，去VR体验店玩一把虚拟现实成为时尚和潮流。95后大学生小林是一名VR爱好者，业余时间，他喜欢去学校附近的两家体验店玩VR游戏。“前段时间忙期末考试，所以没去，结果等考完试再去，发现两家店都关门了。”小林说，他最喜欢的那家VR体验店，如今已被西餐馆代替。新老板说：“因为生意不好，开了半年就关门了，老板已经转行，去做了其他生意。”随后，小林又准备联系另一家VR店，却发现这家店老板的电话号码已注销，到现场一看，店内设备已经搬离，门口贴出了转让的告示。小林不禁纳闷，曾经火爆非凡的VR店，为什么现在纷纷关门了？

带着小林的疑惑，记者走访了成都几家还在营业的线下体验店，以了解VR体验店的生存状况。19岁的小冰是一家VR体验店的老板。由于自己是VR爱好者，今年6月，他花10万元从朋友手中盘下一间50平方米的店铺，开始了创业之路。这家开设在一酒店公寓内的店铺，只有两台简单的硬件设备，VR头显，PC，以及外设。这种VR体验店的优势在于成本低廉，占用空间小。记者了解到，经营一家小型VR线下体验馆，主要的成本来自设备投入，平均单套VR设备的价格在一两万元。VR游戏项目按小时收费，平均每小时88元。小冰给记者算了笔账，双休日营业额较高，每天平均进账1000元。即便工作日的营业额只有周末的一半，算下来，每月店铺的流水也有2万元。除去每月4000元房租、2100元的员工开支，体验馆每月毛利润大概为1.4万元。“根据经营状况，半年就能挣回本钱。”

而另一种体验馆，则是把虚拟现实和主题公园模式结合。位于成都市中心的一家VR体验馆，占地约2000平方米，在其中一个约200平方米的体验厅里，穿戴VR装备的玩家可根据游戏剧情在场地内自由移动，无需手柄便可真实触碰虚拟世界的物品。相比于小型体验店，这类体验馆的用户玩家不受约束，可以更加自由体验VR的内容。而位于春熙路的一家VR体验店，综合了VR以及其他娱乐项目的体验。除了VR作为主打项目之外，大厅内还设有桌游、密室逃脱等其它娱乐项目，供顾客自由选择。这家VR体验馆的负责人告诉记者，VR体验仍然是他们店铺的主要经济增长点，其他的服务只是提供一些附加价值，并且透露“现在生意是越来越好的趋势”。该负责人介绍：“店铺内周末单日客流量过百，工作日平均每天也有50人。”记者粗算一下，按照店里最低人均80元的消费计算，每月的流水在14万元左右。除了设备、房租和员工开支以外，在平台下载游戏的费用也是线下体验店的一部分支出。下载游戏的单价，从几十元到几百元不等。据老板透露，店铺每周会更新两三款VR游戏，游戏总数基本保持在五六十个左右。“我们会自己先体验，然后挑选几款最好玩的游戏进行购买。”

一边是个人店主的关店潮，一边是大型体验馆的生意红火。行业内人士又是如何看待VR体验店的？对此，一位业内人士和专家也分享了他们的看法。成都的钟先生经营一家VR线下体验店已有2年，对于这个行业有着较为深刻的了解。他认为，VR行业每年都会洗牌，优胜劣汰。从大的趋势来说，随着更多的人了解和接受VR，成都VR游戏市场总的客流量是不断增多的。但有些个人开店的情况，由于经营模式单一，没有特色，容易被市场淘汰，在钟先生看来，VR体验店也需要在整合营销方面发力。对此，四川大学商学院颜锦江教授认为，现在很多VR店关门或倒闭，估计是尚未找到合适自己的商业模式。其次，潜在客户对VR的理解和接受与体验店的预期有较大差距。并且他认为，现有VR产品尚不是消费者的刚需，仍局限于小众和专业的市场，比如游戏等。“未来VR终端产品会加速大众化，产品更小，更便捷，更便宜，应用更丰富，更日常，与物联网、大数据、云计算等交叉融合发展。”颜教授说。