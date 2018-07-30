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英国立法者：科技公司应为平台“假新闻”负责

英国立法者：科技公司应为平台“假新闻”负责
2018年07月30日 08:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月30日早间消息，英国议员警告说，像Facebook这样的科技公司应该为其网站上的“有害和误导性”内容承担责任，并缴纳税款，以便对其进行监管。

　　在总部位于英国的政治咨询公司剑桥咨询（Cambridge Analytica）对8700万用户的数据进行不当访问后，Facebook日益成为媒体委员会调查“假新闻”的焦点。

　　Facebook高管于当地时间周三表示，由于隐私保护措施的改善和广告市场使用率的放缓，该公司的利润率将在未来几年大幅下降。这个消息使该公司的股价损失了超过1200亿美元。

　　与此同时，该公司正受到英国、美国和欧盟的共同监管审查。

　　数字、文化、媒体和体育委员会主席达米安•柯林斯（Damian Collins）在周日正式发布的一份声明中表示，Facebook等公司让开发者可以轻松地收集用户数据，并在不知情或未经他们同意的情况下将其部署到其他活动中。

　　“他们必须对在其网站上共享有害和误导性内容的方式负责，并承担责任。”

　　该报告于上周五晚些时候首次在网上公布，作者是多米尼克•卡明斯（Dominic Cummings），他在欧盟公投中发起了官方指定的脱欧运动。

　　议员们表示，科技公司被要求遵守的准确性和公正性标准，可能取决于监管机构英国通信办公室（Ofcom）对电视和广播的规定。英国的广播公司，无论是公共的还是私人的，通常都必须遵守严格的政治平衡和事实准确性规则，并受到监管机构监管。

　　TechUK，一个在英国经营的技术公司的行业协会表示，要将这些公司的行为标准提高到高于本国报纸或政界人士的水平，将是一项挑战。TechUK的副总监安东尼·沃克（Antony Walker）说:“有时候，关于什么是‘假’的决定将是高度政治化的，且往往具有争议性。”

　　他补充说:“确定什么是、什么不是不准确的信息并不总是那么简单，传统媒体和民选政客往往都是不准确或不真实的新闻来源。”

　　该委员会的报告还建议对科技公司征税，这可能有致使增加英国数据监管机构——英国信息专员办公室（ICO）的预算，就像银行业支付监管机构——英国金融市场行为管理局的维护费用增加一样。本月早些时候，ICO以“剑桥分析”丑闻对Facebook处以罚款。

　　英国反对党工党副领袖汤姆•沃森（Tom Watson）表示，英国政府此前曾试图赋予ICO更大的调查权力，并进一步披露网络政治广告的融资方式。

　　2016年，唐纳德•特朗普的竞选团队聘请了剑桥分析公司。该公司否认其在美国总统大选中利用相关数据的工作。

　　该公司还表示，尽管它在努力同英国竞选组织Leave.EU合作，但在2016年英国脱欧公投之前，公司并没有在竞选中起任何作用。

　　不过，该委员会表示，在竞选活动中使用的网络广告并没有被明确标注，并对竞争对手Vote Leave（支持脱欧的竞选组织）违反支出规定的行为表示担忧。“我们正面临着民主的危机——基于对数据的系统性操纵，以支持对公民的无情攻击……这一切都是通过虚假信息和仇恨信息的运作来操控的。”柯林斯说。

　　调查结果发表在一份临时报告中，完整报告将在秋季发布。(赛文)

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