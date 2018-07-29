王兴:一堆人质疑拼多多却不质疑淘宝 说明社会太健忘

王兴发声

新浪科技讯 7月29日晚间消息，今日，美团点评CEO王兴在社交媒体上发文称，一堆人质疑拼多多却不质疑淘宝是如何起家的，这已经说明我们这个社会是多么健忘。

成立仅三年，在7月26日，新电商平台拼多多登陆纳斯达克。上市当日，拼多多股价表现抢眼，开盘价26.5美元/股，较19美元/股的发行价上涨39.47%。截止到上市首日收盘，拼多多股价上涨7.8美元，报26.8美元/股，较发行价上涨41.05%。按收盘价计算，拼多多市值达到305.31亿美元。

但在上市之路上，拼多多在质量、口碑方面屡受争议，被指是社会的“消费降级”。而拼多多CEO黄峥表示，“这种说法我挺反感的。”

7月28日，创维数字大股东深圳创维-RGB电子有限公司针对拼多多购物平台出现大量假冒创维品牌的电视产品销售的问题发布声明称，公司正与拼多多严正交涉，要求其即日停止所有假冒创维电视产品的展示及销售活动。公司保留追求拼多多及相关侵权方责任的全部法律权利。

而黄峥近日在接受采访时表示，平台至少一半的用户，是淘宝转化过来的，“毕竟在中国，应该没人不知道淘宝。”

黄峥表示，淘宝经历过的苦难，拼多多一个都不会少。此前淘宝经过不信任，商户的打假与淘汰上，拼多多也正在做，“历史不会厚待谁，每个时间段的阵痛都会经历。”

当年阿里上市后，很关键的一步就是给平台的经营做了规矩，良莠不齐的中小卖家在阿里上市之后，成了重点整顿和清理的对象，流量和资源开始向天猫倾斜。

对于上市后的拼多多，提高门槛，审核和管理更加严格是必经之路。现在拼多多遇到的问题，无非是低价用户，与平台规范之间的矛盾。