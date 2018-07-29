该以穷人之名原谅拼多多吗？

拼多多上市了，但这家年轻公司所引发的争议却越来越大。就在7月28日，知名电视品牌创维发表声明称，该公司正与“拼多多”严正交涉，要求即日停止所有假冒创维电视产品的展示及销售活动，并保留追究“拼多多”及相关侵权方的全部法律责任。

创维愤怒的原因在于，拼多多平台上顶着创维之名售卖的产品竟然不止一款，他们罗列的“李鬼”产品至少包括：创维先锋、创维云视听TV、创维嘉、创维美、创维酷酷、创维云视听、创维e家、创維……

大概不止创维一家对拼多多平台上的假冒产品感到愤怒——从目前社交网络上流传那些令人哭笑不得的图片来看，至少还有“超熊”洗衣液、“立日”洗衣液、“云南中药”牙膏、“红午”功能饮料、“TGL”电视、“小米新品”液晶电视……除了日用品和家用电器这些重灾区外，连知名童话作家郑渊洁也在微博吐槽，拼多多竟然还在卖“皮皮鲁系列”盗版书。

过去十几年，中国艰难地甩掉了“山寨大国”的帽子，万万没想到，有些电商公司却通过“模式创新”，又帮我们捡回来戴上了。微信公众号“起朱楼宴宾客”讽刺道：

“拼夕夕的上市让历史倒退了二十年。”

要什么体面，拿下市场就是胜利

几个月前，拼多多的年度活跃用户就将近3亿，而GMV已仅次于淘宝和京东。

拼多多的成功路径类似今日头条——它们发现了曾经被边缘化但如今正在走向互联网舞台中央的消费者们，它们都抓住了三四线以下最广大城镇互联网用户的信息与产品消费痛点：廉价、易得、对产品质量没有识别力或完全不在意。

一言以蔽之：这些“农村包围城市”的公司，抓住了温饱（不是小康）人群的消费需求，倘说“仓禀实而知荣辱”，那他们的字典里压根儿就不存在“体面”一词。

via 豆瓣

拼多多CEO黄峥对此辩称：“淘宝吃过的苦，（拼多多）都躲不过。”言外之意，你淘宝当年不也是靠各种山寨假冒产品获取用户野蛮生长起来的吗？淘宝做得，拼多多就做不得？拿三岁的淘宝与三岁拼多多的GMV做对比的话，拼多多这“苦头”怕是要多得多。

目前，目前还没有友商愿意对这个逻辑陷阱发表看法。

因为没钱，所以正义？

黄峥曾说，（北京）五环内的人不懂拼多多——好的，感谢诡辩大师黄峥，北京的媒体人还是看得懂拼多多的，毕竟他们绝大部分在五环内上班，却在五环外睡觉和消费。

拼多多并非没有同情者，而他们本着“存在即合理”的精神，也道出了一个事实：你在三四线以下的城镇和村头小卖部购物，货架上的东西和拼多多没有任何区别。让他们买正品，首先这些消费者得能买得起啊。

这里蕴含两个争议：

第一，因为这些消费者生活的环境本就充斥着廉价山寨假冒产品，所以他们使用拼多多，不过是把消费场景从线下转移到线上，为什么只怪拼多多，不怪小卖部？

第二，因为没钱，所以买不起正品，穷人之前不敢想象的产品，如今竟然可以出低价唾手可得。这不算为消费者造福？

首先，因为赚钱且暂时没有受到制裁，就丢掉正义观念，这是近些年来商业发展的惯例，即令某些跨国公司亦如此。现在你需要树立起是非观念了：小城镇消费者面对的恶劣的线下零售环境，是亟需革除的商业毒瘤，而不是新商业模式赖以成长和催熟的温床。不能因为小卖部卖假货就认为“存在即合理”，从而推定拼多多卖山寨假货就合理。事实上，凡是卖假冒山寨货的，无论线上线下，都应该被抵制而非被鼓励。

其次，拼多多的同情者们大概认为，拼多多之所以善莫大焉，是因为其“品牌降级”换来了穷人的“消费升级”。拨丝抽茧后的逻辑是：既然山寨假货便宜而且还“能凑合着用”，那么穷人就应该感到高兴，也应该感谢拼多多的商业模式。

换你是穷人，你愿意接受这种逻辑吗？

诛心地说，“正当的目的使手段正当，至于不正当的目的，就不会使手段正当”，这样的公司股票，不买也罢；这样的商业模式，不支持也罢。

2004年，黄峥加入Google，两年后，他和李开复一起被委派到中国拓展业务。12年后，他的身价已经超越了那个白手起家的刘强东。但他好像忘了老东家Google赖以起家、也最受人尊敬的的口号：Don't be evil.

不要作恶。