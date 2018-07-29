新浪科技> 互联网> 拼多多黄峥:石佛一样的年轻人专题 > 正文

拼多多创始人黄峥：石佛一样的年轻人

拼多多创始人黄峥：石佛一样的年轻人
2018年07月28日 08:24 证券时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　拼多多是一家略显神秘的公司，朋友中没有几个用它。黄峥是一个神秘年轻人，朋友中没有几个知道他，就是拼多多上市了，也没有引起足够的关注。

　　这可是用三年时间让一家创业公司上市，身价超过刘强东的人。

　　1980年出生的黄峥很少面对媒体，即使面对媒体，说的也是一些不咸不淡的话，很少有哪些话激烈到能起到标题里面，能引起转发的欲望，完全不像那些自带流量的商界大佬。人们关注他，更多因为他是拼多多的创始人。

　　拼多多有迅速崛起的拼单模式，有令人羡慕的增长曲线，那首烧脑的歌曲，单调重复只为让再简单的头脑也记得住。有人说拼多多显示现在收入两极分化严重，正是中低收入者捧红了拼多多，这显然和消费升级的大背景不相趋合，拼多多崛起肯定不这么简单。

　　黄峥像是一个突然冒出来的年轻人，好像一个大男孩突然撞了大运中了大奖，但现在已经不是撞大运的年代，没有几个人能保送进入浙大混合班，接到丁磊的请教电话，被段永平提携参加巴菲特的慈善午餐，在大佬身边沉默的年轻人，都不是乏乏之辈。

　　黄峥机遇好得令人嫉妒，他手里握着一手好牌，打得纹丝不乱，步步到位不说，还能出奇制胜。

　　学霸黄峥

　　1980年，黄峥出生在杭州的一个普通家庭，父母在一家工厂工作，学历都不高，但黄峥是个标准的学霸，12岁就进入杭州外国语学校，1998年，他被保送进入浙江大学混合班（竺可桢学院前身），这是浙江大学的最著名学院，主修计算机专业，混合班后来出来很多牛人，进入这个班级就意味着智商超群。

　　2001年的一天下午，黄峥下课回寝室发现有个陌生人在MSN上找他，自称是网易创始人丁磊，需要请教一个技术问题，当时成立4年的网易已经在纳斯达克上市。丁磊有一个问题弄不明白，在网上找到黄峥的一篇文章，因此向他请教，当时黄峥入选了浙大与梅尔顿基金会合作的培养计划，可以拥有一台电脑和一年免费上网时间。

　　丁磊是黄峥的引路人，他将黄峥引荐了段永平，中国商界重要人物，没有被称作教父的商业教父，多年之后，黄峥对外声称他是段永平的第四个徒弟。段永平和丁磊都是浙江人，段永平在网易遇到困难的时候买了不少网易股票，后来大赚一笔，段永平和黄峥是浙大校友。

　　段永平成名是在广东中山，他的徒弟们在广东东莞创立了OPPO、VIVO品牌，从做事风格上看，段永平很像南方商人，但他实际上地道的江西人，他在浙江大学毕业，又去了中国人民大学读研究生，他靠营销取胜，后来投资也做得有声有色。

　　黄峥到美国留学一家常青藤大学，毕业后面临到微软还是谷歌的选择，在段永平的建议下选择了谷歌，黄峥和段永平的关系一直很好，他们曾经还做了邻居，黄峥给段永平做过一段时间助手。

　　2006年，随着谷歌股价上涨，黄峥身家数百万美元。和李开复一道被派往中国拓展市场。这一年投资界出过一件很知名的事情，段永平拍下了巴菲特的慈善午餐，他和巴菲特吃饭谈话的时候，黄峥就坐在旁边，黄峥和巴菲特的合影上，他穿着西装系着领带，一副清秀的学生模样。

　　多年后，黄峥回忆说，那顿饭对他最大的意义可能让他意识到简单和常识的力量，人的思想是很容易被污染的，了解之后需要的不是睿智，而是面对事实时是否还有勇气用理性、用常识来判断。

　　2007年，黄峥辞去在谷歌的工作，开始创业。黄峥的第一个创业项目是手机电商欧酷，三年后黄峥将这家公司出售，但保留了技术团队，共同创办了电商代运营公司乐其，并很快实现了盈利。2013年，乐其内部孵化了黄峥的第三个创业项目——寻梦游戏，并在不久后成为最赚钱的业务。他接连创业了四次，三次和电子商务有关系，拼多多是他的第四次创业。

　　创业拼多多

　　拼多多创立三年，创造了新速度，拼多多的营收从2016年的5.049亿元增长至2017年的17.441亿元，涨幅达2.45倍。

　　而最新的2018年第一季度财报中，营收从上年同期的3700万元增长至13.846亿元，在日活用户方面，拼多多在2018年6月达到5590万，而京东是3430万，淘宝是1.72亿。

　　互投资者对拼多多的看法非常统一，这要比雷军口干舌燥的说服容易多了。拼多多上市融资很顺利是按照估值上限融资，融资18.7亿美元，上市当天拼多多股价报收26.70美元/股，涨40.53%，市值295.78亿美元。联网公司是按照日活来估值的，因此巨亏的拼多多值近300亿美元。

　　敲钟前夕，黄峥身着一件大红色T恤，他称这是拼多多的颜色，一个人拎着两瓶可乐，从会议室后门走入，回答记者的群访，黄峥的回答是，70%是靠运气，30%也是团队应得的（成果）。回答记者提问时，他非常平静。

　　敲钟的人显示了拼多多这家公司的底色，用一分钱幸运抽中了一台iPhone X的中国消费者张怡，从近千名初选用户中遴选出来的赴美国敲钟，在上海敲钟的，则是多次将商品成功砍至0元的来自北京的杨靓婧一家五口。

　　京东和淘宝用户增长要一点点积累，拼多多就像一个病毒一样，实现用户传染式增长。拼多多对微信这样的社交媒体颇为倚重，因为靠着所谓拼单砍价传染，可以快速积累用户。同样是腾讯投资，京东显然没有拼多多那样从腾讯那里借力。但黄峥在接受采访时称腾讯没有给予特别待遇，这个回答颇为聪明，一方面说明了自身实力，另一方面又不会让腾讯得罪其他电商。

　　段永平是一位营销大师，善于搭建销售系统，拼多多的影响有广告的功劳，黄峥作为浙江人有着浙商基因，一个程序员做起销售来也没有违和感。但是拼多多的成功远不止传统营销，拼单这个模式口口相传，不同于拉分享，不同于做微商，所有参与者都能得到优惠，每个人又好像为对方做了贡献，互相成就，互不亏欠反而走得长远。

　　黄峥做起事情来好像很轻松就获得成功，有些创业者则很苦，比如去年将趣店上市的罗敏，他在北京打拼很长时间，混了很多圈子才获得机会。黄峥底子好，又处处得大佬提携，不缺钱，好像没有经历过创业者那些煎熬，这与他的选择有关，他做好了调研，所谓凡事预则立，做的事情又是投资比较少的。

　　黄峥说，他做拼多多更多是为了刷存在感，获得更多尊敬，“不追求钱，也不缺钱，还追求什么？”当很多创业者还在为生存努力，他的目标更高一步，显然是因为活得比较轻松。

　　但是拼单模式是否能走长远 ，业内一直有疑问，当年唯品会靠着特卖模式风行一时，近年来势头已颓。好多互联网公司能成功是抓住了一波红利顺利做了升级和改造。  

我要反馈
相关专题： 拼多多黄峥:石佛一样的年轻人
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有