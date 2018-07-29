拼多多创始人黄峥：石佛一样的年轻人

拼多多是一家略显神秘的公司，朋友中没有几个用它。黄峥是一个神秘年轻人，朋友中没有几个知道他，就是拼多多上市了，也没有引起足够的关注。

这可是用三年时间让一家创业公司上市，身价超过刘强东的人。

1980年出生的黄峥很少面对媒体，即使面对媒体，说的也是一些不咸不淡的话，很少有哪些话激烈到能起到标题里面，能引起转发的欲望，完全不像那些自带流量的商界大佬。人们关注他，更多因为他是拼多多的创始人。

拼多多有迅速崛起的拼单模式，有令人羡慕的增长曲线，那首烧脑的歌曲，单调重复只为让再简单的头脑也记得住。有人说拼多多显示现在收入两极分化严重，正是中低收入者捧红了拼多多，这显然和消费升级的大背景不相趋合，拼多多崛起肯定不这么简单。

黄峥像是一个突然冒出来的年轻人，好像一个大男孩突然撞了大运中了大奖，但现在已经不是撞大运的年代，没有几个人能保送进入浙大混合班，接到丁磊的请教电话，被段永平提携参加巴菲特的慈善午餐，在大佬身边沉默的年轻人，都不是乏乏之辈。

黄峥机遇好得令人嫉妒，他手里握着一手好牌，打得纹丝不乱，步步到位不说，还能出奇制胜。

学霸黄峥

1980年，黄峥出生在杭州的一个普通家庭，父母在一家工厂工作，学历都不高，但黄峥是个标准的学霸，12岁就进入杭州外国语学校，1998年，他被保送进入浙江大学混合班（竺可桢学院前身），这是浙江大学的最著名学院，主修计算机专业，混合班后来出来很多牛人，进入这个班级就意味着智商超群。

2001年的一天下午，黄峥下课回寝室发现有个陌生人在MSN上找他，自称是网易创始人丁磊，需要请教一个技术问题，当时成立4年的网易已经在纳斯达克上市。丁磊有一个问题弄不明白，在网上找到黄峥的一篇文章，因此向他请教，当时黄峥入选了浙大与梅尔顿基金会合作的培养计划，可以拥有一台电脑和一年免费上网时间。

丁磊是黄峥的引路人，他将黄峥引荐了段永平，中国商界重要人物，没有被称作教父的商业教父，多年之后，黄峥对外声称他是段永平的第四个徒弟。段永平和丁磊都是浙江人，段永平在网易遇到困难的时候买了不少网易股票，后来大赚一笔，段永平和黄峥是浙大校友。

段永平成名是在广东中山，他的徒弟们在广东东莞创立了OPPO、VIVO品牌，从做事风格上看，段永平很像南方商人，但他实际上地道的江西人，他在浙江大学毕业，又去了中国人民大学读研究生，他靠营销取胜，后来投资也做得有声有色。

黄峥到美国留学一家常青藤大学，毕业后面临到微软还是谷歌的选择，在段永平的建议下选择了谷歌，黄峥和段永平的关系一直很好，他们曾经还做了邻居，黄峥给段永平做过一段时间助手。

2006年，随着谷歌股价上涨，黄峥身家数百万美元。和李开复一道被派往中国拓展市场。这一年投资界出过一件很知名的事情，段永平拍下了巴菲特的慈善午餐，他和巴菲特吃饭谈话的时候，黄峥就坐在旁边，黄峥和巴菲特的合影上，他穿着西装系着领带，一副清秀的学生模样。

多年后，黄峥回忆说，那顿饭对他最大的意义可能让他意识到简单和常识的力量，人的思想是很容易被污染的，了解之后需要的不是睿智，而是面对事实时是否还有勇气用理性、用常识来判断。

2007年，黄峥辞去在谷歌的工作，开始创业。黄峥的第一个创业项目是手机电商欧酷，三年后黄峥将这家公司出售，但保留了技术团队，共同创办了电商代运营公司乐其，并很快实现了盈利。2013年，乐其内部孵化了黄峥的第三个创业项目——寻梦游戏，并在不久后成为最赚钱的业务。他接连创业了四次，三次和电子商务有关系，拼多多是他的第四次创业。

创业拼多多

拼多多创立三年，创造了新速度，拼多多的营收从2016年的5.049亿元增长至2017年的17.441亿元，涨幅达2.45倍。

而最新的2018年第一季度财报中，营收从上年同期的3700万元增长至13.846亿元，在日活用户方面，拼多多在2018年6月达到5590万，而京东是3430万，淘宝是1.72亿。

互投资者对拼多多的看法非常统一，这要比雷军口干舌燥的说服容易多了。拼多多上市融资很顺利是按照估值上限融资，融资18.7亿美元，上市当天拼多多股价报收26.70美元/股，涨40.53%，市值295.78亿美元。联网公司是按照日活来估值的，因此巨亏的拼多多值近300亿美元。

敲钟前夕，黄峥身着一件大红色T恤，他称这是拼多多的颜色，一个人拎着两瓶可乐，从会议室后门走入，回答记者的群访，黄峥的回答是，70%是靠运气，30%也是团队应得的（成果）。回答记者提问时，他非常平静。

敲钟的人显示了拼多多这家公司的底色，用一分钱幸运抽中了一台iPhone X的中国消费者张怡，从近千名初选用户中遴选出来的赴美国敲钟，在上海敲钟的，则是多次将商品成功砍至0元的来自北京的杨靓婧一家五口。

京东和淘宝用户增长要一点点积累，拼多多就像一个病毒一样，实现用户传染式增长。拼多多对微信这样的社交媒体颇为倚重，因为靠着所谓拼单砍价传染，可以快速积累用户。同样是腾讯投资，京东显然没有拼多多那样从腾讯那里借力。但黄峥在接受采访时称腾讯没有给予特别待遇，这个回答颇为聪明，一方面说明了自身实力，另一方面又不会让腾讯得罪其他电商。

段永平是一位营销大师，善于搭建销售系统，拼多多的影响有广告的功劳，黄峥作为浙江人有着浙商基因，一个程序员做起销售来也没有违和感。但是拼多多的成功远不止传统营销，拼单这个模式口口相传，不同于拉分享，不同于做微商，所有参与者都能得到优惠，每个人又好像为对方做了贡献，互相成就，互不亏欠反而走得长远。

黄峥做起事情来好像很轻松就获得成功，有些创业者则很苦，比如去年将趣店上市的罗敏，他在北京打拼很长时间，混了很多圈子才获得机会。黄峥底子好，又处处得大佬提携，不缺钱，好像没有经历过创业者那些煎熬，这与他的选择有关，他做好了调研，所谓凡事预则立，做的事情又是投资比较少的。

黄峥说，他做拼多多更多是为了刷存在感，获得更多尊敬，“不追求钱，也不缺钱，还追求什么？”当很多创业者还在为生存努力，他的目标更高一步，显然是因为活得比较轻松。

但是拼单模式是否能走长远 ，业内一直有疑问，当年唯品会靠着特卖模式风行一时，近年来势头已颓。好多互联网公司能成功是抓住了一波红利顺利做了升级和改造。