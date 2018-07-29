海澜之家入驻美团：高额存货处理引关注

吴容

继年初进驻大众点评后，“男人的衣柜”海澜之家开始入驻美团拓展业务了。7月23日，海澜之家宣布入驻美团外卖。在今年被腾讯以25亿元收购约5%的股份之后，海澜之家就开始在新零售探索的路上大步迈进。此次借助美团，也被认为是加快O2O门店布局并提升用户体验的一种做法。

除了布局线上，海澜之家线下门店的迅猛扩张仍在继续。截至今年3月31日，海澜之家新开门店141家，关闭门店73家，门店总数合计5860家。

随着门店的迅速扩张，在轻资产模式下的海澜之家正面临着存货高企、存货出口以及退货风险等问题的困扰。根据去年年度财报，海澜之家2017年期末存货达84.92亿元，另据海澜之家回复证监会问询函的公告显示，2017年其达到退货条件的商品金额逾30亿元。

对于巨大的退货是否会被剪标低价处理的情况，海澜之家曾予以否认。不过，记者留意到在阿里巴巴、微店等网购平台，仍有不少标注着“海澜之家剪标”字样的商家正在批量进行打折处理，折扣为正品的1-5折不等。

剪标清理尾货？

去年，在海澜之家发布2017年年度财报之后，海澜之家曾对证监会提出的关于存货的问题进行过回复。在回复公告中，海澜之家提及，“公司存货分类中的‘库存商品’指存放在公司总部仓库的‘海澜之家’‘爱居兔’及其他连锁经营品牌的商品。公司将‘库存商品’发到门店后,划分为‘委托代销商品’。库存商品与委托代销商品均为公司存货。”对于存货，海澜之家并非没有进行处理，其旗下子公司海一家承担着库存处理的任务。据了解，海一家门店通常和主品牌海澜之家开在一起，或者设置在海澜之家门店的二楼。此前，海澜之家旗下品牌百依百顺门店也用来消化过季库存。

同时，有观点指出，在海澜之家的轻资产模式之下，更多的库存可能需要供应商（即海澜之家的代工厂商们）去承担。

海澜之家2017年年度报告中可以看到，前五大供应商采购额合计16.5亿元，占年度采购总额15.59%，供应商数量至少200家以上。这在一定程度上说明海澜之家供应商比较分散，且分散的供应商抗风险能力可能较弱。

“与多数自产自销服装企业不同，海澜之家所售商品是从供货商赊账订货而来，同时海澜之家与供应商签订有滞销商品可退货条款。这无异于海澜之家将库存商品及委托代销商品的滞销风险，间接转嫁给上游服装工厂，代工厂压力比较大。”服装行业观察人士程伟雄说。

一位名为“望江南”的从事针织行业的网友在知乎平台上给出的作答显示，据他的了解，“海澜之家每款衣服下单至少3万件，而且很多都是代销，卖不掉就退回给贴牌厂家。去年有家和我有生意往来做海澜贴牌的厂家就被退了9万件，估计成本就在1500万左右。”

回复证监会的公告中可以发现，海澜之家确实存在较大的退货风险。公告显示，2017年，海澜之家滞销商品的退货规模为 30.24亿元，对于退货商品及海澜之家自营产品，海澜之家选择其中部分合适的商品进行二次采购，截至2017年末，二次采购形成的存货账面价值为3.95亿元。

对于存在逾30亿元的退货，此前曾有质疑这些退货是否会被剪标低价处理，后来海澜之家官方予以否认。所谓剪标尾货，就是品牌商为了避免尾货产品对正品造成价格冲击，将标识剪掉后进行低价处理，这些剪标尾货面料、做工等和正品一样，但价格往往只有正品十分之一。此前更多是大牌或一些奢侈品牌会采取剪标的做法。

不过目前，在阿里巴巴的1688等一些网购平台上，确实有不少标注着“海澜之家剪标”字样的商家，大多数商家来自江苏和浙江一带。衣服的价格从8元/件至49元/件不等。不少商家的宣传标语写着“正品海澜之家1-5折正价折扣处理”“仓库工厂直发”等。不过，它们大多需要批发，至少100件起批。

一家以“海澜之家剪标”为主要业务的浙江义乌玉衡贸易公司（化名）销售对记者表示，“海澜之家自己没有加工厂，服装都是找代工厂做的，我们是它的加工厂之一，现在卖的（指放在1688等网购平台）是2017年的过季衣服、尾货，和专柜卖的一样。”

另外一家来自浙江金华宣润服装贸易公司（化名）负责人也告诉记者，他们主要做的是海澜之家系列尾货库存处理批发，“通常我们是去海澜之家的各个加工厂里收购人家卖不掉的，他们肯定是要把标签剪掉的。然后我们再批给下家，下家再转手。”记者在该网店页面上看到，以男士短袖衬衫为例，起批量在160-1599件，单价为12元，而超过1600件的则单价为11.5元，目前该款仍有超过15万件可售。

加速电商有利于清库存？

记者留意到，在美团外卖的平台上，海澜之家是属于跑腿代购的范畴。搜索相应关键词，平台便会自动匹配了距离记者最近的海澜之家实体店，点击进去选购衣服后，需要支付一定的跑腿费（也就是配送费），而配送费的多少是根据门店距离远近有所调整。同时，海澜之家宣称在一小时内速达，同时保证线上线下同价同质。

在大众点评的海澜之家品牌馆，记者发现，同样标注了“一小时送达”等字样，而配送方式有两种，需要依赖于美团专送和快速配送。由于是门店款式，记者上述两个平台并未发现有相关打折的衣服出售，而这对应了海澜之家此前所宣称的“不打折”。

今年2月2日，海澜之家发布公告称，腾讯以25亿元价格，收购其约5%的股份。“腾讯借助海澜之家做新零售的探索，海澜之家也难拒流量的诱惑。在服装行业，之前没有新零售的标杆企业，搭上这股潮流，利于海澜之家贴上最早接触新零售的服装企业的标签。”服装行业人士马岗对记者表示。

事实上，线上业务对于海澜之家业绩的贡献占比并不大。2017年财报显示，报告期内企业实现营业总收入182亿元，同比增长7.06%，其中电商业务实现主营业务收入同比增长23.42%至10.54亿元，约占总收益的5.8%。财报还提到，其线上销售由全资子公司负责，销售渠道除了一些主流电商平台以外，还有公司官网及移动APP无线平台。

借助电商渠道，也被认为是对付库存问题的办法之一。据《中国经营报》记者不完全统计，此前超过九成以上的服装上市公司都提出了涉及互联网转型或合作的计划。程伟雄此前曾对记者表示，库存高其实是服装行业的普遍性问题，自2010年以来，由于需求持续不振，服装行业表现低迷，库存积压就一直成为服装企业的痛点之一。来自 Wind 数据统计显示，截至2016年上半年，A股有40家上市服装企业发布半年报，报告期末存货总量为348.5亿元，是净利润的七倍之多。

库存积压成为困扰海澜之家发展的主要问题。海澜之家的财报数据显示，2015年其存货为95.8亿元，相比2014年的60.86亿元增加了近35亿元。2016年其存货下降至86.32亿元，但是期内存货周转天数为316天，较上年增加了18天。2017年期末其存货达84.92亿元。

目前海澜之家门店扩张仍在继续，库存状况并未明显改善。在最新的2018年第一季度财报中，海澜之家实现营业收入57.86亿元，同比增长12.16%；净利润11.3亿元，同比增长11.97%。截至报告期末（2018年3月31日），海澜之家新开门店141家，关闭门店73家，门店总数合计5860家。同时，存货达88.6亿元。截至发稿，海澜之家方面并未就记者提出的电商渠道、清理库存等相关问题进行答复。

记者注意到，在一些贴吧以及讨论群上可以留意到用户讨论，比如，在不少低线城市都曾看到过海澜之家的衣服出现在地摊、大街上。去年南昌广播电视台曾经做过报道，线下曾出现过有人举办海澜之家剪标断码甩卖的促销活动，后因授权问题被人举报。对于真假难辨的剪标服饰，网上的一些贴吧里甚至有帖子教消费者如何辨别海澜之家的剪标货品，包括辨认针脚的要求是否达标、辅料是否过关以及是否水洗等。

但截至发稿，海澜之家方面并未对记者提出的相关问题予以答复。