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新东方在线转战港股 K12业务竞争激烈

新东方在线转战港股 K12业务竞争激烈
2018年07月29日 13:19 中国经营报
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新东方在线转战港股 K12业务竞争激烈
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　　李向磊 蒋政 顾莹

　　挂牌新三板九个月之后，新东方在线决定转战港股。近日，新东方在线科技控股有限公司（以下简称“新东方在线”）向香港交易所（以下简称“港交所”）递交了招股说明书，拟登陆港股。成立于2005年的新东方在线，其控股股东是新东方教育科技集团（以下简称“新东方”）。

　　头顶新东方教育巨头的光环，新东方在线近年来发展迅速，成为在线教育领域为数不多获得盈利的公司。然而，在迅速发展的同时，新东方在线也面临着巨大挑战。一方面其主要营收大学教育业务正面临增速放缓、毛利率下滑的现实；另一方面，其K12教育业务也面临各方竞争。

　　此外，有业内人士认为新东方在线的教师构成中，全职教师占比较少的问题，会对产品研发和教学体系方面产生一定影响。

　　“新东方在线的营收主要依靠大学教育业务，其K12教育业务做得并不是特别出色，市场占有率不高。”在线教育资深人士、南京辛格教育负责人朱培元在接受《中国经营报》记者采访时表示，若新东方在线成功上市，那么其就不能再过度依赖新东方。新东方以线下教学起家，缺乏在线教育的基因，这也使新东方在线将独自面对K12教育市场的激烈竞争。

　　转战港股

　　公开资料显示，新东方在线是一家线上教育服务提供商，业务范围涵盖大学教育、K12教育和学前教育。前身是新东方设立的网校，此后被拆分成独立法人，新东方是其控股股东。新东方在线于2017年挂牌新三板，此举被业内认为是在为登陆A股做准备。然而，挂牌不到一年，2017年年末，新东方在线便退出新三板。

　　对于新东方在线退出新三板一事，市场并不感到意外。一位不愿具名的资深证券分析师对记者分析指出，由于新三板流动性较差，加之新东方在线挂牌之后交易情况并不理想，摘牌也在意料之中。记者通过东方财富网相关信息看到，挂牌之后，新东方在线的交易量一直处于缩量状态，并逐渐走低。

　　此后新东方在线将目光投向主板市场，并最终选择港股。对此，上述分析师对记者表示，当前A股上市审核越来越严，且需要较长的等待时间，相对而言港股上市审核流程、等待时间较短。

　　“A股市场在政策等方面限制较多，所以才会选择了相对宽松的港股上市。”曾在新东方及新东方在线任职多年的中层员工王涛（化名）同时告诉记者，“在没有拆分之前，新东方在线获得利润都上交给新东方，独立赴港上市不仅可以继续利用新东方、腾讯等股东在教学、品牌推广等方面资源，而且成功上市之后，也可以让股东从资本市场获益，比如支撑新东方的高股价和市值。”

　　对于从新三板转战港股的原因，新东方在线公关人员回复《中国经营报》记者时称，选择港股有利于接触全球投资者，符合公司股东的整体利益。

　　教师构成引关注

　　凭借新东方的品牌和影响力，近年来，新东方在线迅速发展，并成为在线教育领域内为数不多盈利的企业。根据招股说明书显示，2016～2017财年以及2018财年的前九个月（注：新东方在线财年是从上年6月1日至当年5月31日计算），公司营收分别为3.34亿元、4.46亿元和4.85亿元，同期经营利润分别为0.29亿元、0.65亿元和0.36亿元。

　　与同期拟登陆港股的沪江教育科技（上海）股份有限公司（以下简称“沪江科技”）相比，新东方在线的财报显然好看很多。根据沪江科技招股说明书显示，2015～2017年，其净亏损分别为2.8亿元、4.22亿元和5.37亿元。

　　不过，在快速发展的同时，新东方在线的教师构成问题也引起广泛关注。招股说明书显示，截至2018年5月31日，其共有62名全职教师及957名兼职教师，53名全职导师及1525名兼职导师。若按此计算，全职教师或全职导师的占比都不足5%。

　　记者了解到，当前在线教育机构的教师构成中主要分为全职和兼职，根据企业侧重点不同，其全职和兼职老师的比例也会出现较大的差距。比如偏重教研的K12在线教育机构一起作业网，其全职教师占比较多。

　　“由于新东方以传统教育起家，缺乏在线教育基因。全职老师较少或反映出新东方在线产品研发方面不够重视，虽然背靠新东方，在内容和教师资源获取方面有一定优势，但其接下来着重发展K12以及学前教育业务，就需要大量老师去做教学产品研发。” 朱培元同时提到，学前教育业务若缺少大量教师资源进行产品研发、打造教学体系，就难以保障内容的精品化和独特性。

　　不过，在一位不愿具名的教育行业资深人士看来，新东方在线此举是出于节约成本的考虑。他表示，新东方在线的业务范围广泛，涵盖了在线外语教学、K12教育、考研等方面的课程，依靠新东方的教师资源，也就避免了因庞大的全职老师带来的运营成本的增加。

　　根据招股说明书显示，2016～2017财年以及2018财年前九个月，教学人员及课程研究人员成本占总营收的比重约为22.1%、21%和26.6%。而沪江科技在这方面的支出占比则要高出许多。

　　“新东方在线的兼职老师主要来源于新东方。”对于兼职教师来源，王涛告诉记者，新东方在线和其控股股东达成了协议，可以利用新东方丰富的教师资源，并按照市场价格支付授课老师费用。同时他还表示，虽然新东方在线可以借助新东方的教师资源，但也会限制其合作范围，比如和新东方竞争对手的合作，这不利于其真正走向市场；另一方面，也不利于其真正独立出来，按照自己的需求去打造产品和教学体系。

　　对此，新东方在线公关人员告诉记者，除了从新东方选拔教师外，还会通过市场其他公开渠道以及中国一流大学的毕业生中选拔教师。未来，另随着K12业务的扩张以及直播课程比例的加大，全职老师的比重或会提升。对于来源于新东方的兼职教师占兼职教师总人数比例的问题，对方并未直接回复。

　　突围挑战

　　在新东方在线的营收构成中，以雅思、托福、四六级考试为主的大学教育仍占主要地位，营收占比超70%。而随着K12在线教育市场的蓬勃发展，其也将K12教育业务作为自身发展的重点。

　　K12在线教育一般是指依托互联网平台进行授课和学习，从教学上分为一对一、一对多等形式；从教学内容上又细分为英语、数学、物理等学科培训。中银证券在《K12教辅行业专题》的研报中指出，到2022年市场规模保守估计为5957亿元，五年复合增长率为12.3%。

　　前景向好，市场空间巨大，也引来了众多入局者，在K12在线教育细分领域就涌现出哒哒英语、学霸君、小猿搜题等新星企业。

　　对于最初作为新东方线下教育补充的新东方在线来说，其占有的优势仍是以雅思托福等留学英语培训以及考研、职教等大学教育为主。然而，这些优势并没有转化成其在K12在线教育领域内的优势。

　　根据弗若斯特沙利文出具的报告显示，按照营收标准来计算，新东方在线占中国在线课外辅导市场及备考市场总营收的0.63%。相比之下，其K12教育业务市场份额占比则更少。

　　“大学教育业务营收占新东方在线总营收比重较大，说明其课程更加适合有自主学习和自控能力的成年人。”朱培元对记者分析道，一是因为新东方教育是以出国留学英语培训起家，K12在线教育业务起步较晚；另一方面，从它推出的K12在线教育产品来看，更多是防御性产品，重视程度不够。

　　当前，在K12教育培训细分领域内，不仅有哒哒英语、VIPKID等英语在线一对一企业，还有学霸君、一起作业、跟谁学等从学科辅导这一细分领域切入K12在线教育的企业。在资本的助推下，众多企业快速扩张以抢占市场，也就意味着对于做K12全科培训的新东方在线来讲，要面临被四面围攻的挑战。

　　除此之外，新东方在线还面临着沪江科技、学而思网校等同类在线学习平台的激烈竞争。上述要求匿名的行业人士对记者分析道，当前新东方在线的K12产品复杂，横跨早教、中小学教育领域，既想做产品又想做平台，目前来看缺乏一个清晰明确的定位。

　　当前，新东方在线K12教育业务分为两条线，即东方优播业务和双师直播业务。前者针对二三线城市提供本地化课程内容的小班单师直播模式，并在当地设立线下体验店；后者则是主讲教师在线直播授课，学管师负责班级学生的答疑、课前课后沟通、作业评判等教学服务。“随着小班直播成为K12在线教育领域的趋势，教师供给端的竞争将成为市场竞争的核心。我们领先的教学研发能力和教师招聘、培养能力将成为我们独特的竞争优势。”新东方在线公关人员回复记者采访称。

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