以主播为本与技术创新：两大内因护航映客成功上市

胡锋

7月12日，直播平台映客以“港股娱乐直播第一股”的身份上市。

围绕映客的上市，外界称之有资本运作高手和营销高手来助推实现。

然而，映客在成立的这三年能够受到用户欢迎，成立当年就实现上百万净利，第三年时实现7.9亿元净利。截至上市，也未站入BAT队伍。阿里所投资的分众传媒亦认可映客，并因此认购成为基石投资者。

一艘航船能够稳当地驶向彼岸，助推力不会只有两面。

笔者日前通过映客方面了解到，实际，从其内部而言，映客团队包括CEO奉佑生本人，对产品设计要体现甚至引领用户需求十分重视，另外，映客十分聪明，懂得以主播为本，实现合作共赢。

除了斗鱼外，头部的直播平台几已上市，直播行业进入到上市公司之间进行比拼的阶段，更考验内容的深耕度与战略思维。根据Trusdata大数据，映客目前仍在行业前列。6月份的月活达到2068万人次，环比上升0.24%，在行业中逆势上涨。

有金融从业人士认为从映客基本面而言，映客在加强市值管理的基础上，后期股价有上涨空间。截至发稿，映客股价报3.450港元，市值71.10亿港元。据悉，映客近期将发布首份财报。

深耕内容运营 构建完整主播培养体系

“奉佑生一直是个表面平静，内心有理想、有浪漫主义的创业者。他一直认为必须去中心化才能发挥个人的力量，虽然我说这个事情未必大部分人能理解。”一名接近映客的人士日前对笔者说。

作为一家直播平台，如何处理与主播的关系体现着智慧。

市场上,诸多玩家采用的是公会制。笔者了解到，映客一直以来采用的却是签约主播的方式。“因为中心化的结果是必然有公会，公会的结果是对主播的完全控制。没有公会的支持，主播是不可能出人头地的。所以必须破除这个中心化，这样个人凭借自己的魅力，任何时候参与都不迟。” 上述人士对奉佑生为何坚持去中心化解释道。

映客产品团队明白有不少普通人也希望像明星一般受到多人喜欢，但苦于没有途径的现实；同时，从长期发展角度，理解公会制能够带来直接利益，但不利于泛娱乐平台的生态建设。映客的选择里，同时尊重“人”与“商业” 。

据悉，映客通过映客学院新人课堂、百名音乐人计划、自制网剧等方式扶持主播的才能进一步扩大化。

在明星主播培养体系中，已经有了成功案例。

在5月底，映客于广州举办的樱花女生晚会上，映客的明星主播大圣出尽风头。差异化的外形、专业的唱功、以及爽朗的性格令她在现场与网络传播中，人气很足。据了解，大圣是映客平台最具代表性的明星主播，有51.5万粉丝。

“讨好”了主播，等于“讨好”了粉丝们的口袋。

实际上，一个具有专业度的主播所形成的用户黏性是巨大的。

大圣单人从使用映客后至今，创造了2.38亿映币收入，其粉丝年龄层从00后跨越至60后，七成为女性，其中活跃度最高的以学生党、消费能力高的阿姨粉。其粉丝整体经济能力与团结性高，以一二线城市最为集中。

大圣拿到过映客平台内所举办的多项比赛的冠军，目前，她已经从映客的直播间走向了更大的舞台：据了解，大圣和亚洲人气偶像男团UNIQ队长周艺轩合作制作演唱的“映客先生”主题曲《Mr.INKE》MV已经发布；出席过威尼斯国际电影节盛典红毯；成为网易云音乐城市地图-南京站代言人，发布城市印象曲《不入南京非好鸭》。

笔者了解到，对于大圣这类具备突出才能的主播，映客官方会在培养过程中，予以资源支持。实际，映客有着一个“明星主播培养计划”，建构了素人-网红-明星的造星模式输送链。

当普通人在映客上签约成为主播后，就有机会通过该计划而被选拔成为明星主播的培养候选人，如果被选中，就会被平台进行流量扶持、艺能培训、综艺曝光、内容定制等多元化培养。

这种模式产生的效果是：既保障了明星主播的成长和存量用户的吸引力，也吸引了新兴主播的入驻，实现新老主播交替、中小主播升级的良性循环。

“打造出具有平台代表性的明星化主播，让优质的人与内容拉动平台新一轮的增长，将直播作为下一代娱乐形式生长的土壤。”映客官方人士表示。

映客官方也在努力为平台的明星主播延伸事业边界。据悉，映客在今年4月宣布与英皇娱乐达成战略合作。

注重技术研发 引领直播行业产品创新

“我们非常期待5G时代的到来，为此做了大量的技术储备。”映客一位技术人员说。

5G时代，似乎会导致直播行业产生变革？

“5G时代对整个行业将会带来巨变，更高的网络带宽，将使得VR、AR等依赖大数据传输的服务不再是瓶颈，在直播的清晰度、场景丰富程度、直播交互上都会有较大的突破。”映客一位技术工作人员解释道。

技术的进步，总是让映客团队激动。

映客成立于2015年，当时智能手机的性能无法与当下相比，映客却在这样的情况下，抢到了入局移动直播的先机。笔者了解到，映客在涉及直播基础技术上的应用，几乎都是新创。

技术越先进，用户的观看、互动体验就会越好，亦有助于形成黏性，这一点，映客的投资人、昆仑万维董事长周亚辉曾帮助大力宣传过。但是，映客能将对先进技术水平的追逐，一直保持至上市。

人们面对镜头，大都希望照出好看的自己，映客看到这种心理后，率先把图像美颜技术应用于实时视频。但在2015年，如何保证高清晰、高码率的直播流能够持续稳定的输出，对手机的功耗最低，实际颇具挑战。

映客的“秒开”功能能够实现一秒之内打开视频。在技术上，就要将全链路打通，优化各环节的数据传输，同时，业界无法提供参考。

面对类似上述技术挑战，映客与其合作厂商进行了深度合作才得以率先做到。“在当时，为了实现技术突破，给用户提供完美的体验，我们整个团队几乎所有时间都用在工作上，很少有休息时间。”上述技术人员回忆道。

笔者获知，由于看中映客领先的移动直播技术，有其他公司“求助”过映客。映客曾经通过提供SDK（软件开发工具包）帮助其他技术公司做直播，几乎包含了直播的所有功能。

为何不担心核心技术流逝，上述技术人员自信地表示，当时，希望借助映客技术优势，加速整个直播行业的发展，从而促进整个泛娱乐化生态的进程，让广大互联网用户快速接受直播这种娱乐方式，从而使直播渗透到各行各业中。“对我们来说，也是新的商业模式的探索。作为领先者，我们有很深厚的技术积累，不是简单抄袭就可以的。”

互动直播是映客长期重点投入对象，并已在内部建立了多媒体研究院，团队规模达到上百人，全平台全端覆盖、在国内建立了上千个网络节点来提升用户的观看体验。其中，多路连线延迟技术是映客的核心竞争力之一，新技术，远距离的多人连线延迟仅仅不到50ms，在业界领先。上述技术人员提到，音视频清晰度、流畅度、同步和延迟等方面将会有更多突破。

值得注意的是，映客实现了智能化推荐。笔者了解到，基于映客的大数据能力。映客每天采集数据量上百T。对于采集到的海量数据，利用大数据相关架构，机器深度学习相关技术，构建用户画像，精准定位用户偏好，搭建映客推荐系统，覆盖几十个推荐场景，实时精准推荐用户喜好内容。经过多个版本的迭代，映客在这方面也已在业界领先。

据悉，映客未来在互动直播方面，将结合现有硬件摄像头等的更新、虚拟现实更好的渲染技术上做更大的投入；在基础技术方面，将对视频技术信息流的质量，多路连线低延时的技术，甚至是多路视频更好的同步技术做更多投入；在数据方面，则希望能通过节点、算法来更好地理解用户与视频的发布者，以及双方之间的关系。这些技术努力，将为用户创造更多的场景，提供更好的服务，并驱动映客自身业务发展。