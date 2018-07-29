北京市互联网金融行业协会会长：监管和整治非常重要

李晖

面对近期网贷行业持续震荡，在决定行业走向的关键时刻，从监管到行业均在努力稳定市场并重树投资者信心。

“我们付出极大心力的行业已经到了关键时刻，现在最重要的事情是帮助投资者全面、恰当地了解网贷行业，既要保持对于风险的警惕，也要认识到行业过去、现在乃至未来10年对于普惠金融、小微金融发挥的重要作用。”北京市互联网金融行业协会会长、宜信公司创始人唐宁在近期接受《中国经营报》记者采访时表示。

在唐宁看来，面对目前行业遭遇的困难，需要在全面了解行业现状和价值的基础上，给予行业正确评价的信心和清晰的发展预期。

理性认识网贷正向价值

自6月唐小僧爆雷开始，联璧金融、投之家等一系列具有广泛知名度的平台的“倒掉”让市场投资者的情绪持续悲观。这引发大量提前兑付、强行退出、债权转让等资金出逃行为，一些头部、合规平台的正常经营甚至也在遭遇巨大挑战。

如何正确看待网贷行业，认清真实风险，抑制非理性资金出逃，共同推动行业走出动荡，成为这一特殊时期的关键命题。

作为宜信创始人，唐宁12年前创立了首个个人对个人（P2P）的网贷模式，在他看来，此轮行业动荡宏观看是任何一个行业发展过程均会经历的阶段。“整体看，爆出问题的平台中有很大比例不是合规平台，甚至不是严格意义上的P2P，这些平台使用科技的幌子，隐蔽性强、破坏力大，加之一些媒介对其平台规模的失实渲染，比如把累计交易量和待收余额混淆，给很多投资者造成了‘吓了一跳’的感觉，继而发生了恐慌的传导。”

在唐宁看来，P2P这一在英美等其他国家市场得以发展壮大的模式，值得行业和投资者共同珍惜。

事实上，业界共识在于，目前网贷行业仍是中国金融科技的支柱性行业，也是金融科技领域最成熟的商业模式之一。这种模式的稳定、壮大、发展则需要监管、行业和投资者共同努力。

唐宁透露，在近一段时间，他和公司负责法律合规、行业协会、自律组织等的相关同事参加了多个各级监管部门牵头的沟通会。“银保监会、中国互联网金融协会、各地互联网金融协会近期召开的一系列会议，都对网贷行业未来发展给予充分的、正面的、积极的肯定。这就释放了明确的信息——网贷行业的未来发展前景是光明的。”

过去10多年间，互联网个体借贷(P2P)在我国取得了快速发展，目前中国已经成为P2P成交量最大、投资人数和借款人数最多的国家。数据显示，早在2014年，中国网络借贷成交量已经达到411亿美元，超过同期的美国（104亿美元）和英国（24亿美元），成为全球最高。截至2017年，网络借贷成交量达到28048亿元人民币。

北京大学数字金融研究中心（IDF）副主任沈艳在接受记者采访时表示，网络借贷行业的发展速度与规模后来居上是因为它满足了旺盛的金融服务需求，体现出网络借贷深厚的发展潜力与广阔的发展前景，并符合我国的国情——这一方面来自中国信贷服务存在巨大的供需缺口，另一方面则来源于互联网、移动支付等技术发展为网贷行业提供了较为完善的基础设施。

正是上述国情、技术等因素叠加，给了像唐宁这样一批创业者巨大的创新机会。在唐宁看来， “对于彼时部分人群遭遇的金融服务空白，网贷模式给出了回答；对于风险相对较高的小微、个人和三农金融，网贷模式从也大数理论、容忍风险、收益覆盖风险等角度给出了回答。”

记者采访的多位业内人士也倾向认为：网络借贷在服务实体、践行普惠金融方面做出了明确贡献，不应该因为一段时间内集中风险出清，就否定网贷行业的价值。

事实上，2005年联合国首次提出“普惠金融”概念，包容性金融、服务更多小微人群的方向被倡导。2006年，宜信P2P模式创立。7年之后，普惠金融作为“完善金融市场体系”的组成部分被提出。不可否认的是，目前大量活跃在市场上的网贷机构，以更为灵活的利率和高效的技术手段帮助一批具有融资需求的小微、三农、个人解决了资金饥渴。

清晰行业预期+投资者教育刻不容缓

根据融360数据，仅在7月第二周，网贷行业资金净流出超过1000万元的平台有100家，资金净流出在亿元以上的平台有14家。

在此背景下，监管的维稳信号已经发出。银保监会7月16日召开的网贷行业风险情况专题座谈会的精神，主旨就是防范网贷机构风险爆发和蔓延，稳妥有序推进网贷专项整治工作：一方面要通过严格监管，逐渐挤压不合规企业，释放存量风险，引导行业回归本源，营造良币驱逐劣币的市场环境；另一方面，尽快明确监管政策。

据了解，近期包括北京互金整治办的多地监管机构都宣布将陆继续开展P2P网贷现场检查工作。以北京互金协会为例，就已经计划进行“数据管理机制”、“良性退出机制”、“白名单机制”、“风险缓释机制”、“媒体沟通和监督机制”以及“金融消费者教育机制”等六大机制的建设。

在唐宁看来，除了权威部门对行业一锤定音的正面定性，给予市场各方明确的监管和整治预期非常重要，特别是针对下一步备案、验收释放更明确的信息或时间表，相信可以从根本上提振行业和投资者的信心。

而对于白名单制度出台后，可能引发的非名单内平台投资者“离场”忧虑。唐宁表示：在实际工作中，评价一个网贷平台已经有了非常多的维度和标准，白名单可以看作一个阶段性的“好人卡”，最终仍是要以备案验收的结果为准。“问题关键是，首先需要让投资者对行业恢复信心，从恐慌中恢复，才能理性选择平台。”

唐宁认为，网贷行业也需要进一步的创新以降低市场风险，包括与国际化的传统金融机构进行合作，与保险公司合作降低投资者风险等。

不过在他看来，缓解当前行业困境的一个重要方向是，需要在全面了解行业现状和价值的基础上，给予网贷行业正确评价的信心和清晰的预期。而这既需要监管对行业的积极定性，也需要投资者不断自我成长。

事实上，此轮行业震荡之所以愈演愈烈，一个重要原因是大量低风险承受力投资者集中赎回避险。在出清过程中，很大一部分平台本身存在高返利、高利率、资金池、期限错配、线下理财等问题，动辄年化10%以上的年化收益的“固收”产品背后，藏匿着巨大风险。

“大变革时代，投资者群体是非常郁闷、无措的。”唐宁认为，不管是普惠金融还是财富管理，还是金融科技的各细分领域里，尤其重要的事情是做好投资者教育。唐宁以投资者普遍追求的流动性为例，“如果其能够理解债权转让的模式就是通过旧的投资者离场、新的投资者接手这样的逻辑，那么暂时性的债权转让放缓也不必非常紧张。”

唐宁透露，宜信多年来一个核心性的工作就是持续面向市场做合规理念宣导，面向投资者做教育沟通。他在接受记者采访时曾表示，曾经单一产品的无风险暴利时代宣告结束，投资者都应该树立起资产配置、分散风险的投资理念。

在他看来，网贷行业在不断出清的过程中，最终剩下的机构一定拥有对金融和科技二者的整合能力——既有金融的底蕴也兼具对科技运用的敏感。“但归根结底，二者的结合是为了满足来自实体经济中更多未被满足的金融服务需求，脱离了这些，也就成了无源之水和无本之木。”