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航空公司开售“占座票” 坐飞机可一人多座了

航空公司开售“占座票” 坐飞机可一人多座了
2018年07月29日 12:12 新浪科技综合
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　　航空公司开售“占座票”，坐飞机可一人多座了杨富/成都日报

祥鹏航空祥鹏航空

　　成都日报7月29日讯， 坐飞机，如果你不想旁边坐有旅客打扰你休息，那么你可以购买“占座票”。28日，记者从祥鹏航空了解到，该公司日前推出了“一人多座”产品，也就是说旅客除了购买自己的座位机票，还可以额外购买多个座位，额外购买的座位不能坐人，就相当于是购买“占座票”。

　　祥鹏航空相关负责人称，之所以推出“一人多座”产品，是因为考虑到有的旅客希望在旅途中有一个更加宽敞、私密而安静的空间，另外还有的旅客贴身携带有重要文件物品不便托运或存放行李架，基于这样的需求而推出的。这样一来，旅客就可以通过“一人多座”产品享受到一个人占用多个座位。

　　据介绍，“一人多座”产品适用于祥鹏航空承运的国内国际航班，有需求的旅客可在航班起飞前，通过祥鹏航空直属售票处、客服热线购买正常座位和额外座位，额外座位可享受最低2折的优惠票价。同时，旅客购买“一人多座”产品，国内航班的额外座位无需支付民航发展基金，仅需支付国内航线燃油附加费；国际航班额外座位仅需支付国际机票燃油附加费，无需支付其他税费。

　　业界人士分析认为，由于航班客座率多数达不到100%，对于航空公司来说空位是一种资源浪费，而航空公司推出的“一人多座”产品，既可以满足部分旅客的个性化需求，也使空位资源充分利用，对航空公司来说也额外增加了收入。

　　（原题《祥鹏航空开售“占座票” 坐飞机可以“一人多座”了》）

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