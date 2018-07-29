人人贷杨一夫：P2P的正向价值正逐渐显现

李苹

P2P网贷行业正面临一个前所未有的挑战。7月16日，由中国互联网金融协会组织召开的专题座谈会指出，一些地区出现的项目逾期增加、平台退出增多、部分借款人恶意逃废债，造成投资人信心不足，加剧恐慌情绪等情况。

监管在稳步推进互联网金融专项整治的同时，也开始加强行业正向引导，中国互联网金融协会会长李东荣表示，发展是以规范为前提，整治是为了更好的发展。要初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系，为发挥互联网金融在提高金融资源配置效率和金融服务普惠性等方面的作用营造良好的生态环境。

近日，人人贷联合创始人杨一夫表达了对行业未来发展的信心。他表示，问题平台爆雷并不代表网贷行业的衰落，相反，这是行业进化发展的必经之路。

问：您觉得什么是“真正的P2P”？P2P的核心价值在哪？

杨一夫：最初也是最经典的P2P就是点对点地将借款个体和出借个体通过互联网完成居间撮合，实现个体金融资源的最有效配置，解决传统金融机构难以有效覆盖的融资需求。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》明确了P2P网贷机构作为信息服务中介平台的定位，以及网贷平台应以小额普惠为发展的主要方向。

作为普惠金融领域新兴的一支力量，网贷在经济社会中的正向价值也逐渐显现。从宏观的角度看，首先，网贷其实为推动整个国内个人信用体系的建设起到了重要的作用。国内的个人征信体系还处于需要完善的过程中，在2010年人人贷创业时，中国几乎没有个人信用贷款。以网贷为首的互联网金融，其实是通过创新性的技术能力和数据能力，为建立更加完善和成熟的个人信用体系提供支持。另外，网贷在这个过程中，有效弥补了小微企业主经营性资金需求的短板，为小微企业融资难探索出了一些有效的解决方案。

问：人人贷所专注的领域、服务的人群，有哪些特点？

杨一夫：在借款端，人人贷最核心服务的是广大的城市小微企业主、个体工商户以及工薪人群。这些客户通过自身及以家庭为单位的诚实劳动，逐渐在大城市站稳脚跟，并希望谋求更好的生活和发展。他们急需一笔启动资金，或者发展资金，为他们在城市立足提供一臂之力。人人贷人均借款金额近8万元，借款期限主要集中在25~36个月，超过80%的借款服务了小微企业主的经营性需求，有效支持了实体经济的发展。

国家目前在防范金融风险的同时，鼓励支持实体经济的金融服务。网贷这一交易模式，如果合规经营，其实能够很好地成为传统金融机构的补充力量，去服务具有社会正向外部性的普惠金融需求。这也是为什么目前监管在强调行业整治的同时，也明确肯定了行业的价值。

问：P2P借款人的成本比银行要高，如何才能进一步压降借款人“融资贵”的问题？投资人也会担心借款人的偿还能力。

杨一夫：这里很多人会有一个误区，会觉得我们的借款利率很高。但实际情况是，以往在缺乏有效金融服务的情况下，民间小微企业主的贷款成本是比现在高得多的。伴随着网贷行业的兴起以及一些机构的持续努力，这些年，他们的借款利率和借款确定性都得到了极大的改善。

在讨论网贷的资金成本之前，我们需要先了解，相比于银行低成本的资金，为什么网贷的资金成本虽然高于银行，但却可以很好地服务于小微企业主？这需要从小额信贷的特征以及客群的特征来分析。

其中首先还是融资渠道稀缺的问题，银行资金成本低，自然决定了相对较低的风险偏好，主要以大中型企业为主来进行服务。而小微企业天生存活率较低，风险较高，网贷通过新兴的技术手段和数据能力，使满足小微企业主的小额经营性融资需求成为可能，这是差异化的金融信息服务。

其次，与大中型企业相比，小微企业主与个体商户通常是以个人劳动力为核心生产要素的，借款需求通常在20万以内——小额的资金体量和用途，更长期的还款期限，决定了看上去略高的资金成本，并不会使他们陷入困境。况且，从P2P平台的借款，一般仅占到这些小微企业主经营资本的一小部分，经营的主体资金仍然来自于这些小家庭、个人的积蓄，因此其综合资金成本并不高。

另外，从业务上来讲，不同额度、利率、期限的信贷，其实本质上也都是差异很大的。对于20万以内额度的信贷，在风控上是以数据为核心依托的方式，而不是银行等传统机构所采用的资产抵押方式以及对于企业资质的考察。在人人贷的实践中，通过对数据的挖掘与风险管理实践，我们将小微企业主中信用良好的一部分人筛选出来，通过对其个人信用的考察，为他们的小微经营提供低于其他渠道的贷款成本。通过对很多人的回访，我们发现，在获取我们的信贷服务之后，绝大部分人的生活变得更好了。

问：对于目前行业平台爆雷和流动性问题，你们如何看待，如何应对？

杨一夫：其实，早在2013年前后，网贷行业经历了一轮爆发式的增长，但我们看到的却是潜在的风险，因为大量不具备经营能力的机构涌入，导致用户过度负债和资产质量下降的问题，当行业步入逆周期阶段时，风险必然暴露。当前的行业集中爆雷和流动性问题，与此密切相关，需要一段时间去消化。

可以看到在监管的作用之下，不合规以及缺乏经营能力的平台的淘汰出局体现了网贷行业逐渐趋于理性的过程。平台爆雷并不代表网贷行业的衰落。相反，这是一个网贷行业进化发展的必经之路。

问：人人贷这些年发展遇到过最大的困难是什么？沉淀到现在核心优势是什么？

杨一夫：从服务客群来看，国内网贷机构很多，但是专注于服务小微企业主和个体工商户的小微融资需求的却不多。大多数的机构还是以服务小额个人消费需求为主，平均借款额度在几千元的范围，而人人贷所专注服务的，则是小微企业主为核心的经营性资金需求。

从数据能力上看，人人贷专注于服务小微企业主的经营性借款需求长达8年，对于小微企业主的个体信用以及小微企业经营者的信贷情况有着深刻的理解，并掌握大量差异化的用户数据。这些数据伴随着平台人工智能、机器学习等技术的应用，可以更好地帮助平台识别客户欺诈风险和信用风险，有效提升个体经营性借款的服务质量，并降低风险。

从业务范围上看，人人贷坚持小额分散的原则，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定，同一自然人在同一平台的借款余额上限不超过人民币20万元。该规定明确了网贷交易模式“小额”的定位，从而客观上决定了网贷行业主要解决传统金融机构难以覆盖到的小微实体融资难题。因此，人人贷也在长期实践中确认了自身服务于个体企业主而非企业本身、服务于经营性的小额融资需求而非机构大额融资的定位。

从合规性上来看，人人贷于2016年2月上线银行资金存管系统，成为《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》正式发布之前最早完成银行资金存管的网贷平台之一。同时在平台信息披露，对投资人的业绩报告发布，也都处于行业领先水平。我们相信，合规经营一定是最基本也是重要的能力。

从自身模式上来看，目前出问题的绝大部分平台，都缺乏足够的资产或资金自营能力。他们会选择各种各样的资产端合作伙伴，甚至风险管理也寻找外包团队，这样的操作无疑严重加深了平台的风险。做到完全资产自营且风险管理自建是确保平台面对行业下行压力依然可以稳健前行的最重要因素。人人贷无论是借款人还是出借人，都是由集团团队来获取、管理以及进行风险审核，没有任何一个业务环节是交由外包供应商来操作的。这虽然提高了我们的成本，但是同时成为了我们能够成为合规机构的重要壁垒。

人人贷至今已平稳运行了八年。我们的幸运在于没有冒险去做高风险的业务。这与我们长期的专注，甚至是偏“保守”的风格有关，比如，我们主动避开了很多所谓的行业“风口”，专注于通过我们的技术创新，数据化能力和运营体系的优化，来更好地服务于我们的用户。我们主动控制扩张的节奏，将精力放在合规建设和风控能力的锻造上，使我们在当前较为复杂的外部环境下，仍然保持着较为稳健的发展态势。

问：如何看待P2P网贷行业的未来？

杨一夫：未来行业竞争会变得更有序，同时，能做的事情也会在更严格的监管体系下，阳光透明地运行。在这种情况下，网贷平台一定要找对自己的商业模式，建立行业壁垒，其中很重要的一点，就是要明确自身的定位，不仅仅是在商业环境中的定位，更重要的是在中国整体金融框架、社会框架下的定位。我们应该成为传统金融机构的补充，而非直接竞争者。我们提供的服务无论在客群上，还是需求上，一定是差异化的，传统金融机构难以服务的部分。这才是网贷的优势、使命和价值。