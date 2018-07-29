网贷行业重构新秩序：问题平台正退出历史舞台

刘颖 郭建杭 李晖

一场“大考”正摆在网贷行业面前。

据网贷之家不完全统计，2018年6月，全国共有80家平台停业或出现问题（问题平台63家、停业转型17家）。在这一背景之下，行业内出借人与借款人均大幅下降。

然而，无论是平台自融、发放假标劣标还是缺乏自主造血能力，平台出现问题的原因都能在其经营业务的合规性中找到答案。上海大学上海科技金融研究所副所长孟添撰文表示，“积极认真按照合规指引坚持进行整改的网贷机构，能够更好地处置与化解当前行业集中出现的风险，最终更可能成为这个行业的‘剩者’。”

业内人士在接受《中国经营报》记者采访时也纷纷指出，在网贷行业不断吐故纳新之后，迎接投资者的将是更加健康开放的投资环境。

呼吁备案细则出台

随着合规整改和备案验收成为行业的主基调后，一些问题平台正在逐步退出历史舞台。

“短时间内的集中‘爆雷’未必是坏事，这是行业进行自我净化的一个正常阶段。”在拍拍贷副总裁申鑫看来，行业内其实对这一阶段早有预期，因为这一轮不断“爆雷”的P2P平台，并非真正的信息中介平台，也没有严格按照监管规定去做业务，而是通过自我担保、份额拆分、期限错配等形式，逾越了信息中介的本分。

小牛在线负责人吴可迪也认为：“这波雷潮，对于踏实做业务，做真实业务的平台来说可能反而是好事情。目前虽然投资者信心低迷，但经历这个雷潮后，能留存下来的平台，反而都是一些经得起考验的平台。未来，这个行业还是存在‘马太效应’的，客户会越来越相信这些资质过硬的平台。”

爱钱进CEO蔡园竹也认为，互联网金融正处在一个爆破式诞生、飞速发展后的行业洗牌阶段。互联网金融的发展历程和现在已经成熟的信托极为相似，都要经历一个肆意生长、监管介入、行业洗牌、稳定发展的过程。

很多业内人士指出，网贷平台备案延期也是造成市场恐慌的重要原因。“备案延期使得一些平台不知所措，不知道未来的发展方向在哪儿，因此，一些问题就集中显现了出来。”申鑫呼吁，相关部门应加快行业整改的工作进度，将符合整改要求的平台做好备案登记，缓解市场紧张情绪，避免行业恐慌。

吴可迪表示：“从整个行业来看，目前合规整改的工作量还是很大，尤其是体量大的平台。而对于很多中小平台而言，如果承担不了整改付出的时间成本和资金成本，还是呼吁中小平台方寻找机会良性退出，防止后续恶性事件的集中爆发。”

同时他也呼吁，希望网贷行业统一的监管细则能够早日出台，这样才能为整个行业的发展指明方向，也能避免各地标准不统一造成对投资者的“虹吸效应”。

据多方消息显示，国家层面的187条网贷备案验收细则的制定正在加快，预计将在近期颁布。北京市互联网金融行业协会常务副会长、网信集团董事长李焕香指出，“近日，北京市互金整治办已宣布将按照国家统一部署继续开展P2P网贷现场检查工作，这已经开始给予市场各方明确的监管和整治预期。因此，我们建议监管部门，尽快启动备案工作，加快‘白名单’进度，让真正从事P2P网贷行业的合规平台健康发展。”

对于建立网贷“白名单”，李焕香认为，可以加速行业净化，使良币驱逐劣币，也为日后建立规范的行业秩序打好基础。我们认为“白名单”平台的遴选标准，需要满足平台数据对接协会及监管部门、实现银行存管、按时进行信息披露、登记产品信息、参与缓释基金等必要条件。同时，对“白名单”平台也应当定期检查，做动态调整管理。

对此，积木盒子CEO谢群表示赞同，他进一步指出，监管部门应以白名单或先行驻场检查的方式，给投资人一个方向性指引，并且在官网上给出平台是否有银行存管、大标、保障方式等（由平台提供盖章版本），供投资人参考。同时，谢群认为应打通征信通道，因为借款人在银行是否有信贷记录，对其信贷决策影响很大。

“不能一刀切限制甚至严查信用保险进入市场，而是要求按照风险同保费挂钩的方式来进行，否则只能将更多的平台推到保障能力更弱的担保公司那里。”谢群特别强调。

此外，针对行业内动荡的现状，小赢科技总裁成少勇指出，这个关键时刻各监管部门和行业都需要着重做的一件事就是必须要大力打击老赖，惩治想浑水摸鱼扰乱市场的人。相信通过市场联动，局面一定会得到稳定。

“堵住恶意逃废债的漏洞，特别是部分借款人恶意举报平台、引发地方扫黑的介入，建议所有借款先行备份，有争议时先偿还24%或合同利率之孰低者。”谢群建言道。

重建行业新秩序

针对行业平台清退整改的问题，不少机构都表示赞同。谢群认为，可以先清退一批明显有问题的平台；同时将头部基本合规（抓大放小，比如主要看业务的真实性）和较合规（附整改条件）的列出。

对此，申鑫强调，在实施清退时应注意方式方法，不能盲目地采取激进手段，导致一些本来能良性退出的平台草草收场，致使投资人产生更大损失。

业内人士认为，网贷行业需要认清定位，需要严格按照行业《暂行办法》中要求的“信息中介”定位和“小额分散”模式来运营。

其实，很多平台都在按照《暂行办法》的规定进行合规改造，比如今年4月，小牛在线就对理财计划产品主动进行合规升级改造。升级后投资人的投资金额清晰匹配底层债权，投资人如有流动性需求，则可以在锁定期结束后进行转让退出；如无流动性需求，则可以一直持有到底层债权到期自动退出。产品合规调整后，借款人正常还钱的情况下，平台出现挤兑风险的可能性有效减少。

为了提高风控水平，去年小牛在线增加了贷前审核的关卡，通过资质、信誉、资本实力等各个方面审核。而在风控技术上，小牛在线采用线下风控+线上审核的严格风险控制模式，对投资项目进行严格的征信评定、数据分析、实地考察，全力保障资产端的真实性和安全性。

“首先平台应该是一个资产驱动型的平台，网贷行业是先有资产再有资金的，所以大家在投资P2P的时候一定要看清楚，每个标的所对应的资产情况。第二，我们认为P2P平台创建时间足够长，某种程度上也代表了平台运营能力。一些没有专业金融背景人才的平台玩的资金游戏，也就是我们所说的庞氏骗局，是无法长久、持续的。”吴可迪表示。

正是由于合规进程的稳步推进，在此次行业动荡时期，小牛在线才表现得比较从容，真实的、高质量的底层资产和完善的风控措施保证了资金链的健康和投资人的资金安全。“我们也觉得互联网金融浪潮起来之后中间可能有很多泡沫，所以更倾向于专心做自己的事。许多长期投资我们平台的投资人也反馈，是因为在小牛在线投资获得了比较靠谱的投资体验。这也和我们的理念一致，通过产品、服务获得客户的口口相传来塑造口碑。”吴可迪说。

近期网贷平台不断出现问题，也凸显出“小额分散”模式的重要性，最常见的落地领域就是消费金融。“现阶段来看，我们认为消费分期的资产是比较优质的资产。”吴可迪表示，“首先，消费分期有实际消费场景。第二，这类型资产小额分散，单笔金额都不是特别大。第三，由于它采用的是银行受托支付的方式，款项直接划拨给商户，从平台的角度来讲这个风险已经比较可控了，尤其是这类型消费分期资产，更是可以很大程度避免恶意骗贷、套现等问题。”

消费金融的市场空间很大，但要真正做到以小额分散的模式扎根消费金融并不容易，这需要较大规模的基础设施投入，也需要较长时间的经验积累。“消费金融一年数百万单的借贷撮合量，这就需要建设高效、稳定的系统能够承载压力；消费金融又和场景密切相关，这对时效和整个服务体验要求都很高。这些不但要投入大规模的人才与资金，还需要时间来训练风控模型，更需要在实际运行中不停迭代改进其效率。”有利网相关负责人坦言。

对此，申鑫表示赞同，他认为，金融这个行业比较特殊，需要经过多个周期来验证其是否靠谱，这个过程至少需要7-8年。“我们可以看到在这个行业里，在没有打下良好基础的前提下，跑得有多快，死得就有多快。”

行业自我清洗潮已经来临，正本清源之后，存留下的合规平台将迎来黎明曙光。