烈火真金：优质网贷平台将迎来政策红利

伍馨

自近阶段不合规平台集中出清以来，投资人对于行业的信心有所下降。尽管如此，从过去、现在乃至未来十年来看，网贷行业对普惠金融、小微金融所发挥的重要作用也是毋庸置疑的。

因此在现阶段，寻找“爆雷”平台和合规平台之间的差异并进行理性分析，是投资者甄选可靠平台的必经之路。

打造风控“护城河”

“纵观此轮爆雷潮中存在停业、清盘、无法正常提现、失联等情况的平台，不难发现，这些平台均存在不同程度风控或合规问题。所以近期一些平台的集中出清，主要是部分不合规平台野蛮生长造成的，本质是违规企业的市场出清，而非网贷行业的商业模式出了问题。”开鑫金服总经理周治翰表示。

周治翰进一步指出，在看待行业风险事件时，要注意区分合规的网贷与伪网贷，避免误伤。合规的网贷平台在定位上属于信息中介，资金资产一一对应，客户资金有存管银行进行监测，平台不能触碰客户资金，不存在流动性风险和卷款“跑路”等情况。而分析最近发生风险的平台，可以发现，按照网贷“1+3”监管标准，它们普遍存在设立资金池、自融自担保、期限错配等违规业务，甚至涉嫌发布虚假标的等集资诈骗行为，并非合规的网贷平台。

故而，厘清风控就是为网贷平台正本清源。

除了模式要合规，资产的选择、项目的风险控制很大程度上决定了平台的运营质量。首先，平台应当坚决不碰监管明令禁止的配资、首付贷、校园贷、现金贷等违规业务，减少政策性风险。其次，应谨慎进入“两高一剩”、房地产等行业。同时，网贷平台更应该将主要精力放在能够真正服务实体经济、支持小微企业的项目上。

开鑫金服旗下网贷平台开鑫贷，一直坚持服务实体经济的理念，重点布局与国计民生息息相关的领域，项目小额分散，额度均符合监管规定。同时，严把项目准入门槛，严格审核合作机构资质，所有项目均按时甚至提前兑付。在当前小微、民营企业融资成本持续攀升的背景下，对于合规经营、服务实体的平台，可以通过立规矩促发展，引导更多机构切实开展普惠业务。

伴随着强监管的压力，行业即将进入良币驱逐劣币的净化阶段。一些地方有望出台“白名单”，对运营状况良好的平台给予备案，对平台进行分类管理；同时加大打击借款人恶意逃废债等举措，帮助行业建立信心。得益于市场整体秩序的改善，这样踏实做实事的平台将迎来更好的发展机遇。

探路可持续发展

网贷行业以创新带动中国金融行业的活力，同时实现金融服务的普惠，网贷的合理性是需要肯定的。作为普惠金融的重要力量，网络借贷在丰富金融多元生态、服务小微实体企业、缓解小微企业融资难和融资贵、增加居民财产性收入等方面，具有一定的重要作用。那么，如何促进行业合法合规地进行可持续发展？

作为普惠金融的重要力量，开鑫金服旗下网贷平台开鑫贷展开了丰富金融多元生态、服务小微实体企业等工作。

首先是推动民间借贷阳光化、透明化。开鑫贷提供的网络借贷信息撮合服务，一直在监管部门的有效监督之下，用户可以在线查看借款人信息、担保措施、服务费标准、项目筹集进度、风险提示等全方位信息，实现了借贷信息的线上化、阳光化、透明化。而且开鑫贷还会定期将这些信息上报中国互联网金融协会的登记披露系统、信用信息共享系统，助推实现行业的阳光化、透明化。

其次是引导社会资金支持实体经济。开鑫贷通过互联网连接起了资产、资金两端，不仅唤醒了投资人手中大量沉睡的资金，让普通投资人有了更加合适的财富管理渠道，更重要地是让资金更好地流入实体经济。截至目前，开鑫贷平台支持的实体经济领域包括三农、制造业、建筑业、纺织业、“双创”的小微企业和工商户等。未来，开鑫贷还将吸收母公司开鑫金服金融科技、系统研发、风险控制等关键资源，探索服务小额供应链客户，为实体经济注入更多增长动能。

第三则是切实降低小微企业的融资成本。在增加实体小微企业的金融可获得性后，就需要进一步降低他们获得金融服务的成本。开鑫贷最引以为傲的，是真真实实地降低了小微企业的融资成本，平台上的借款人年化融资成本最低能到8%左右，远低于行业平均水平，有效减轻企业负担。

在业内人士看来，在投资者如何判断可靠平台的标准中，除了合法合规的运营，信息披露完全、借贷透明化和明确的资金流向等都是提高安全度的重要指标。长远来看，经历过爆雷的“阵痛”，网贷行业不仅将筛选掉不合规的平台和借贷方，也会给合规优质的平台提供更好的发展环境，给投资者创造更好的投资环境，并同时给真正需要支持的经济体提供动力。