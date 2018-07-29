利用QQ申诉 有人盗“靓号”高价卖

来源：法制晚报·看法新闻

赚钱的途径千千万，这不，QQ申诉又被盯上了。

在个人信息泄露严重的当下，有人把QQ申诉作为盗取值钱好号的主要途径。交易过程中，卖家不但会向买家提供QQ账号和密码，还会将和QQ号有关的各种个人信息一起打包出售，以防真正的QQ主人申诉找回。

其中，有个QQ号被盗后，卖价炒到了12000元。最后，QQ主人通过腾讯公司的熟人找回了号码。

日前，湖北省竹溪县法院以侵犯公民个人信息罪对被告人判处缓刑。

盗号

以QQ申诉方式获利

一个号最高卖1.2万

法院查明，2017年3月至4月，顾某、刘某（另案处理）通过购买、雇人查询等方式获取他人QQ号的当前密码、绑定身份证号码等信息后，以QQ申诉的方式获取他人号码控制权，再将他人QQ号码出售获利。

顾某以该方式获利10033.5元。叶某从刘某、顾某处购买QQ账号及与该QQ号码绑定的相关等个人信息资料转卖，获利14145.5元。

被盗的QQ号不多，但都“值钱”。判决书中，法官详细表述了每起犯罪事实——

顾某以100余元的价格在网上买了QQ21×××88的账号密码信息（含身份证信息），又通过其好友号码等方式协助申诉，获取该号码控制权后，以4000元的价格卖给叶某。

此外，顾某还以10元的价格在网上买了QQ14×××44的账号密码信息（含身份证等信息），以100元的价格在网上购买QQ账号75×××55的账号密码信息（含身份证、好友账号密码等信息），通过申诉获取控制权，QQ14×××44的账号密码信息以3888元的价格卖给了叶某。

法院查明，叶某伙同顾某出资2000元向他人购买QQ51×××58的账号信息，顾某获取该号控制权后由叶某转卖，获利4291元。

叶某从刘某处以5888元的价格购买QQ39××××2的账号信息（含原持有人的身份证信息、家庭成员姓名等信息），后以12000元的高价卖出。

此外，叶某还从QQ群中下载含有193537条我国公民姓名加身份证号码的信息文件，传输给顾某。

链条

防号码找回

连同相关信息一起卖

被抓后，顾某、叶某等人在交代犯罪事实的同时，也将QQ黑产世界中很多不为人知的隐秘说了出来。

叶某交代说，他在一些QQ群里面看到别人卖QQ号，就把好号买下来，然后通过论坛、QQ群发布广告转卖赚钱。

他供述，“出于安全考虑”，卖家卖的不仅仅是一个QQ号，很多情况下还会将这个QQ号的密保信息、密保手机号码、家庭住址信息等内容一起卖给下家。

而这正好解释了为什么很多人QQ被盗后申诉找回，之后又被人申诉再次盗走，陷入拉锯战。

隐秘

网上不起眼的内容

都可能被利用

按照顾某的供述，他盗取的QQ号的买主是叶某，也是个买卖QQ号的贩子。

根据他的交代，他盗取QQ号主要是通过申诉手段。进行QQ申诉需要的各种信息，有的是让叶某帮他查的，有些是连QQ号带该号相关信息一起从网上买的。

QQ号上正常显示的一些貌似安全、不起眼的信息，都成了获取个人信息的“线索”，他把这些信息发给叶某，叶某就有可能查到身份证号码。

顾某从2016年开始研究QQ申诉。他说，如果申诉成功，就可以更改密保手机、密保问题和密码，真正的号主就改不了密码，这个号就能卖了。

赌号

高质量号码

号主经熟人才找回

据刘某供述，他是通过QQ群了解到利用QQ申诉盗号的方法，但是他却有着自己的“套路”。

他先从黑客手中获取QQ账号和密码，然后登录该账号获取各种信息，通过他人获取另一部分信息，最后请黑客对这个QQ号的好友钓鱼（通过木马网站等获取登录密码），协助申诉。

以12000元的高价卖出的QQ号，就是刘某通过申诉方式盗取的。这个号的真正主人袁某作证说，该号码他已用过很长时间，印象中绑定过身份证号码等。号码被盗后，他是通过腾讯公司的朋友才找回。

叶某交代说，在这个行业里，有“赌号”一说。也就是说，如果买了盗来的QQ号，之后这个号被真正的主人通过种种途径找回去了，损失买家自担。

宣判

侵犯公民个人信息罪

两人获缓刑

经过审理法院认为，叶某、顾某违反国家有关规定，通过贩卖QQ号的方式获取公民姓名、身份证号码等个人信息，在贩卖QQ号的过程中收受、提供公民个人信息，二人的行为均构成侵犯公民个人信息罪。

日前，湖北省竹溪县法院以侵犯公民个人信息罪判处叶某有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金3万元；判处顾某有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金2万元。

提醒

腾讯：申诉时尽量填早期信息

记者上网搜索“QQ号被盗”“申诉”等关键词后，百度弹出不少相关新闻。有的网友吐槽，自己的5个QQ号码被盗了，只申诉找回一个号码，其他4个找不回来，严重影响了生活和与客户朋友的联系，而且也怕好友被骗，造成更大的损害。

腾讯官方客服人员曾对媒体记者介绍说，用户在申诉时可尽量多地填写QQ号早期信息，例如早期曾经使用的密码等，腾讯会以用户提供的最充分的一次资料作为判断的标准。

只要申诉提交的资料时间早，邀请进行好友验证辅助的好友添加时间早，盗号者就不可能利用最新添加的好友申诉成功。