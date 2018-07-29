爱钱帮出借合同曝疑点：陆复斌、张培峰唱“双簧”？

陈风 李晖

爱钱帮清盘事件出现新进展。

《中国经营报》记者获悉，刚刚匆匆宣布退出爱钱帮的百度前副总裁陆复斌北京时间7月24日晚已经回京，并在25日前往经侦配合调查。据知情人士透露，陆复斌27日会以直播方式与爱钱帮投资人见面 。不过，26日下午陆复斌决定取消直播计划，并发布《关于爱钱帮的情况说明》（以下简称《说明》）。在《说明》中，陆复斌建议组建投资者代表委员会，自己以独立身份承担起爱钱帮投资人“维权总协调人”的角色。

此外，记者从爱钱帮出借人手中获得的一份《恢复爱钱帮平台运营倡议书》显示，一些投资人对爱钱帮多个资产端进行考察后，建议爱钱帮恢复正常运营，希望陆复斌能出来主持工作，确保投资人尽快回款。

目前，爱钱帮投资人对陆复斌之前的3亿元爱钱帮B+轮融资款是否到位十分关心。作为“爱钱帮财务投资人”，陆复斌这些天一直都是以受害者、维权者的形象示人。不过，多位爱钱帮投资人提供给记者的“I计划服务协议”（以下简称“协议”）让事件出现新的疑点。

两个法人代表

据爱钱帮官网，公司成立于2013年8月，注册资本1亿元，实缴资本1217万元，平台于2014年4月上线运营，上线两个月即获盛大资本的战略投资，2017年7月底获张培峰个人5亿元人民币投资，2018年7月获陆复斌B+轮战略投资。截至2018年6月底，平台累计成交额已经超过144亿元，用户数超过50万人。

工商资料显示，李青妮为P2P平台爱钱帮运营方北京爱钱帮财富科技有限公司的实际控制人，通过深圳前海爱钱帮科技有限公司间接持有爱钱帮56.79%的股份，张培峰通过深圳前海丹尔斯顿科技有限公司间接持有爱钱帮37.48%的股份。平台董事长为陆复斌。经多位爱钱帮内部人员证实，陆复斌、李青妮二人为夫妻关系。

据多位爱钱帮出借人提供给记者的协议文本和合同文本显示，协议的乙方（服务方）为爱钱帮，乙方的法定代表人（授权代表）为李青妮。记者注意到，该服务计划具体名称为“I计划12月期20171218035”，甲方（出借人）加入该服务计划的时间为2017年12月21日，甲方加入该服务计划协议的资金金额为52700元，投标范围包括爱钱帮的爱车贷、爱房贷、消费金融项目，期望年化回报率为11%。

多位投资人向记者反映，类似情况较为普遍。

然而，工商资料显示，2017年7月18日爱钱帮的法定代表人由王吉涛变更为张培峰，2018年7月9日爱钱帮的法定代表人由张培峰变更为李青妮。这意味着在2017年7月18日至2018年7月8日，爱钱帮法定代表人为张培峰。

协议签订的具体时间为2017年12月21日，按照工商资料显示，爱钱帮此时的法定代表人应该是张培峰。不过，协议上的法定代表人却是李青妮。

是协议文本出现问题，还是有其他的原因尚不得而知。爱钱帮表示，目前正在接受调查。

“16天”董事长

7月3日，爱钱帮宣布成功完成B+轮融资，融资金额为3亿元，由信义资本创始人陆复斌投资。工商资料显示，2018年7月9日，爱钱帮董事长由张培峰变更为陆詹姆斯复斌（陆复斌）。

据信义资本官网，信义资本专注于中后期投资并购，创始团队囊括上市公司创始人、知名风投基金合伙人、BAT高管、黑石集团、KKR等国际顶级私募基金职业经理人，代表投资项目包括快手、果壳、Gu Cycle（室内单车）、太合娱乐等。

不过，仅不到半个月，陆复斌则宣称退出。据爱钱帮发布的一则附有陆复斌亲笔签名的公告显示：“本人于2018年7月3日宣布爱钱帮成为爱钱帮财务投资人之一，现宣布于2018年7月19日正式退出，不再担任任何角色，相关股权变更及法人变更事项会陆续进行处理，以变更后为准。”而根据工商资料，截至2018年7月26日，陆詹姆斯复斌仍还是爱钱帮的董事长。

陆复斌表示，从工商的角度，我认可自己是爱钱帮的董事长、李青妮是爱钱帮的法人代表，但是爱钱帮违反了我们的投资条款，所以我的3亿元投资是无效投资，相关信息已经和公安部门汇报了。

北京盈科（天津）律师事务所律师王志强向记者表示，如果公司资金链出现断裂，未实际缴付出资或未足额缴付出资的股东，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。如果股东兼任高管，且存在滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的情形，应当依法承担赔偿责任。

在上述退出公告中，陆复斌还表示，在此次爱钱帮投资决策过程中，资产端（爱车帮）存在数据舞弊情况，并且尽调机构与财务审计公司存在数据不准情况，造成数据结论严重偏差，陆复斌已针对资产方（爱车帮）及其负责人、尽调公司及财务审计公司进行诉讼。

对于爱车帮“舞弊”的具体数额，陆复斌表示，暂时不方便回答，公安部门指示过这是此案件机密信息，不能随便披露。

有媒体报道，自2017年8月26日至9月4日，标的“爱车贷-奔驰ML350-ASH683”共发布标的20余个，车辆型号、行驶里程、购买日期各不相同，评估价均为24万元，借款额均为20万元，该标的的担保机构为鞍山信瀜二手车服务公司。记者登录爱钱帮官网，并未发现该标的。

鞍山信瀜二手车服务公司在接受记者采访时表示，公司没有在爱钱帮上融过资。

前实控人“犯事”

7月20日，爱钱帮宣布因“流动性几近枯竭”清盘，同日上市公司凯瑞德（002072.SZ）发布公告称，凯瑞德公司董事长张培峰、监事会主席饶大程因涉嫌操纵证券市场案分别在7月19日、7月18日被执行指定居所监视居住。凯瑞德19日公告，凯瑞德董事长张培峰因是“某私募机构超比例持股未披露且在限制期违规交易案”的涉案当事人，被证监会立案调查。

作为爱钱帮原实际控制人，张培峰之前一直都在爱钱帮与其控制的其他关联公司之间“穿针引线”。

记者登录爱钱帮官网发现其债权转让项目区的消费金融项目的债权回购方均为深圳优卡南方能源有限公司（以下简称“优卡能源”），优卡能源的控股股东为深圳市森然大实业有限公司（以下简称“森然大实业”），工商资料显示张培峰曾是森然大实业的法人、执行董事、总经理，2014年6月16日退出。

爱钱帮债权转让项目区的爱房贷项目，债权回购方为元源普慧信息服务（北京）有限公司（以下简称“元源普慧”），工商资料显示，元源普慧前监事程娜娜与爱钱帮前董事、监事程娜娜同名。

当年7月，张培峰斥资5亿元收购爱钱帮70%股份，成为爱钱帮的最大股东，并担任董事长、法人代表。在收购爱钱帮的同月，张培峰还将凯瑞德收入囊中。

2017年6月至7月，张培峰斥资2.5亿元，在二级市场买进凯瑞德股票9143134股，占总股本的5.19%，买入均价为26.53元/股。当年7月，张培峰与任飞、王腾、黄进益、郭文芳4个新进股东签订协议，成为一致行动人，5人合计持有公司股票12.32%，超过原实际控制人吴联模的持股数，成为凯瑞德实际控制人。

张培峰在入主凯瑞德后，大手笔布局智能科技、互联网领域，包括收购晟通恒安科技有限公司、深圳前海东泰控股集团有限公司，涉足智能科技、供应链服务；与深圳市易方平网络科技有限公司（康佳子公司）、北京世界星辉科技有限责任公司（360科技子公司）展开电视广告、电商、互联网文化传媒等领域的合作。在互金领域，张培峰也早有布局，旗下拥有多家小贷、融资租赁、担保公司。

在大家认为张培峰将爱钱帮装入凯瑞德是“水到渠成”的事情的时候，凯瑞德却在2017年12月抛出资产重组计划，收购北京乐盟互动科技有限公司（以下简称“北京乐盟”）。

记者了解到，北京乐盟主营聚合支付和电子竞技。此次收购为现金收购，交易金额约为3.8亿~4.2亿元。据相关公告，凯瑞德收购北京乐盟的计划已宣告终止，该收购款项来自德棉集团的3.3亿元应收款项，目前尚有2.8亿元交易款未能收回，而张培峰之前承诺的3.3亿元垫资也未能兑现。

某P2P平台负责人江上（化名）表示，爱钱帮待收规模才15亿元左右，可能和张培峰的预期还有较大差距，按照目前业内普遍的上市估值以P2P平台待收规模的1/3计算，对比5亿元的投入，基本没有什么浮盈。

7月13日，凯瑞德发布公告，因股价下跌，凯瑞德实控人任飞、王腾通过山西证券融资融券账户持有的部分公司股票被强制平仓。此次强制平仓后，上述一致行动人合计持有公司9.21%股权，目前仍为实控人。

记者了解到，2017年10月，张培峰就将持有的凯瑞德股票全数对外质押，质押是为了支持张培峰实际控制的深圳市丹尔斯顿实业有限公司（以下简称“丹尔斯顿实业”）的融资要求。据相关法律文书，丹尔斯顿实业曾与南方电力公司因为10套一手房的首付款及产权转移登记等问题产生纠纷（2套已具备产权转移登记条件），案涉深圳市南方国际广场B栋3003、3005、3006、3007、3008、3009、3010、3011号房屋。

江上表示，陆复斌的加入可以为爱钱帮背书，更为重要的原因可能是其个人带来的3亿元融资（不知是否到位），可以缓解张培峰解的“燃眉之急”。