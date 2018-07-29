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他给客服说了手机二维码数字编码 账户瞬间被盗刷

他给客服说了手机二维码数字编码 账户瞬间被盗刷
2018年07月29日 10:12 新浪科技综合
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　　来源：苏宁财富资讯 

　　在互联网世界里，有一句话是这么说的：一入网络深似海，从此隐私是路人。

　　从早期轰动一时的“艳照门”，到5000万土耳其公民信息数据泄露，再到近期破获的黑产团伙长期贩卖50亿条公民信息……可以说，个人信息泄露是每个网民都需面对的风险。

　　而在当前，黑产从业者已经瞄准了不断扩大规模的移动支付市场，悄悄将黑手伸向了用户的“移动钱包”。

　　熟悉移动支付的人都知道，在使用手机支付的时候，只需要出示“付款码”，商家扫码完成后即可完成移动支付。别小看这二维码和18位数字编码，这可是移动支付的关键信息，随意泄露这个“付款码”很可能导致“移动钱包”失守！

　　前不久，发生了这么一个案例：

　　南京的小王想退共享单车的押金，并拨打了他认为是“客服电话”的号码。“客服人员”先询问了小王的芝麻信用分数，然后告诉他：打开微信钱包，把付款页面中的18位数字告诉她就可以办理退款了。但让小王意外的是，自己按照对方的要求操作后，不久后便收到了一条消费2690元的扣款短信。随后“客服人员”还想让小王再转一笔钱，待小王明确表示卡里没钱后，对方还让其向朋友借钱转账。这时，小王意识到自己可能被骗了，立即拨打电话报警。

　　其实，静下心来想想，上述案例中的诈骗套路并不复杂。骗子先伪装成共享单车的客服人员，并发布假的客服电话；然后等待客户上钩，要求受害者提供支付App中的付款码；最后利用受害人提供的付款码，消费掉其支付账户所绑定的银行卡中的钱。

　　在整个诈骗环节中，最关键的就是受害人提供的付款码。虽然这些付款码的有效时间只有60秒，但只要骗子在获取到付款码后立即操作，依然可以轻松划走用户“移动钱包”里的钱。

　　针对这种诈骗手法，支付宝、微信支付、苏宁金融等支付工具类App已经建立起了全环节的安全防范机制。在这里，还想提醒一下各位，在日常的消费中需注意以下几点：

　　（1）从正规App下载渠道下载第三方支付软件或者控件，并及时更新软件版本。

　　（2）不要把自己的付款码截图转发给他人，也不要告知他人自己的付款18位编号。

　　（3）仔细甄别二维码和网址链接，不点击来路不明的链接，不随意掏出手机扫码。

　　（4）保密自己的重要个人信息，包括姓名、身份证号码、银行卡卡号、手机号码等。

　　（5）开通移动支付要设置支付交易额度，不要绑定大额银行卡。

　　（6）养成良好的设置密码和更改密码的习惯，不要使用过于简单的密码，也尽量避免把所有密码设置成同一个，谨防被撞库风险。

　　最后，希望各位在今后的日常消费中，增强风险识别能力和防范能力，加强个人信息保密意识，守护好自己的“移动钱包”，开心购物，放心支付。

二维码付款盗刷
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