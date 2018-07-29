赫斯特百年版图背后的商业逻辑：敢于颠覆自己

胡群

互联网新媒体的出现给传统媒体带来极大的冲击，《2017中国网络视听发展研究报告》显示，已有超4成用户不再接触传统媒体，而传统媒体逐渐下降的影响力正是几乎每隔一段时间，传统媒体就会被唱衰一轮的论据之一。

然而这种论调显然并不适用于赫斯特。这家成立于1887年，至今已有131年的历史机构，是名副其实的老牌传媒集团。在传统媒体直面新媒体挑战的时代中，赫斯特的步伐反而走得更快、更稳，甚至已于年初将国际三大评级机构之一的惠誉全资收归旗下。

经济观察报记者专访赫斯特中国首席代表兼董事总经理邢文宁，揭开这一老牌传媒集团百年版图背后的商业逻辑。

颠覆自己

“纵观赫斯特一百多年来的发展轨迹，每一次转折成功都是因为敢于颠覆自己。”邢文宁表示，而这一点从赫斯特的投资动作就可一见端倪。

赫斯特集团从报纸起家，最初业务主要涉及日报、周刊、杂志刊物、电视台、电视网络等。但是，赫斯特极其看重项目在科技应用上的先进性。遵循这一目标，赫斯特集团于1995年成立的赫斯特资本，面向市场投资的第一个项目就是与传统媒体性质相悖的网页浏览器Netscape（网景）。“Netscape实际上就是电脑上的一个杂志，方方的一块里有文字，有图片，可以滚动，也可以点开链接。”邢文宁介绍，在当时看来投资这样一个随时都可能取代自己业务的产品，无论在赫斯特集团内部还是于传统行业，都引起了很大争议。可在赫斯特的投资团队看来，“只有通过内在创新，敢于自我颠覆，才会有真正的进步”。

正是基于这一理念，不久之后，赫斯特又将目光投向可能对自身电台业务有冲击的马克库班的互联网电台项目，进行新一轮的扩张之路。“我是这么认为的，赫斯特也是这么认为的。从集团的角度，我们是做内容，但是对媒体冲击最大的，不是资本，而是技术。就像多年前的报纸，印的是油墨，甚至对人体有害，这是非常粗糙、低级的技术。后来将一种印刷技术应用在杂志上，能保证上面的文字不会玷染，而且是彩色而非黑白的，这就是技术，也是这一技术影响了集团今后的业务。”邢文宁表示，所以在新技术面前，赫斯特集团选择主动拥抱变化、勇于颠覆自我。现在任何一个大型媒体集团，都应该为下一个行业内颠覆性的技术做准备。

在华投资标的

除了积极扩张本土的业务版图，赫斯特持续开拓在华业务，将不断壮大的中国市场视为赫斯特布局全球的重点项目。邢文宁曾表示：“2020年要把中国做成赫斯特全球的第一大海外市场”，而这一目标主要是通过版权引入及项目投资来实现的。

1998年，赫斯特集团和时尚传媒集团合作，将《Cosmopolitan》、《时尚芭莎》和《时尚先生》等知名时尚类媒体品牌的版权引入中国市场，至今已有20年的时间。2006年，基于对中国市场的了解，以及希望更直接的参与中国市场中来的初衷，赫斯特集团联合新闻集团和IDG共同成立了IDG媒体基金，为集团在中国市场的全面布局提供了前瞻性决策。“赫斯特在投资项目的选择上是非常开阔和包容的。无论是新的广告技术、社交媒体还是其他内容形态，只要看到未来发展的可能性，赫斯特都有可能去尝试。”邢文宁称。

目前，IDG媒体基金投资的哔哩哔哩(NASDAQ:BILI)、传奇影业、站酷等多个项目都已经取得了成果。不仅如此，赫斯特资本在中国亦开展直投，尤为成功的项目有流利说、酷家乐、闪送等。

据邢文宁透露，“目前投资的很多项目对赫斯特集团现有业务有很大反哺作用，比如凹凸租车跟我们《名车志》志有颇多互动，酷家乐跟我们家居杂志也有深入交流。”这就实现了赫斯特前期投资和后期合作的长期盈利链条，使得集团在行业内独占鳌头。

多元发展

在推动自身传媒业务向纵深发展外，赫斯特集团还不断追求领域多元化发展。邢文宁表示，“从传统媒体时代走到如今互联网时代，赫斯特集团在保持世界级媒体资产的增长的同时，一直在做不同形式的转型。”

在数据和信息领域不断扩展新业务便是佐证之一。

2016年，赫斯特宣布已达成从私募股权公司GTCR并购CAMP的计划。CAMP是全球顶级的航空飞机领域的数据与软件服务商，主要为用于商用航空的喷气机，涡轮螺旋桨飞机和直升机等的运营和维护提供管理与追踪服务。赫斯特集团与CAMP联手，无疑为集团的数据业务注入了新鲜元素，加速了赫斯特数据业务的不断丰富，并加快了全球化布局进程。

另外，在金融数据领域，赫斯特也有极为突出的表现。尤其让赫斯特集团自豪的是，目前集团已经以100%控股惠誉。众所周知，惠誉是与标普、穆迪齐名的全球三大评级公司之一，其评级方法、模型等技术都处于行业领先水平。“从2006年入股惠誉开始，几年间赫斯特持续加持惠誉股份，直至今年买下了惠誉最后20%的股份，100%控股惠誉。”邢文宁透露，控股惠誉将有利于赫斯特在中国开展大量业务，应对金融市场的不同需求，帮助评级的中国企业走出去，也帮助外国评级企业走进来。