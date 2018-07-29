外媒：中国成为国际电子竞技领域有力竞争者

外媒报道，在国际奥委会考虑将电子竞技纳入比赛项目的背景下，中国正成为该领域的有力竞争者。尽管亚马逊、迪士尼等企业已决定开发电竞市场，但中国本土企业凭借用户众多的网络社交平台分发渠道，为自己取得这一领域的国际优势地位。

报道以中国本土手机游戏《王者荣耀》为例。目前，该游戏在中国拥有至少1万支战队，电竞玩家数量超过4亿。而去年总决赛期间，多个平台上单日直播观看量达到2.4亿。

在推动国际化进程方面，《王者荣耀》游戏职业联赛已引入来自欧美、韩国及东南亚国家的电竞队伍，今年秋天还将组织韩国职业联赛。

赛事负责人、腾讯互娱移动电竞业务部总经理张易加说，未来计划带动更多城市与地区电竞行业带动周边产业的发展，并通过职业裁判标准化体系来保障赛事公平、高效、透明运行。

腾讯在海外推出的《Arena of Valor》成为入选2018年雅加达亚运会表演项目的6款电竞游戏之一。外媒评论说，中国游戏入选亚运会是对其游戏产业实力的一种认可。

腾讯集团副总裁程武表示，游戏融合中国历史人物、英雄以及文化，有助于增强中国历史文化在海外的影响力。