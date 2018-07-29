拼多多上市 3年创业黄峥每天进账5000万

“到现在都觉得拼多多的上市，是个幌子。”

从递交招股书到上市，1个月时间，从创立到上市，3年时间。速度快得让人不敢相信，就连拼多多创始人兼CEO黄峥，也一直在强调拼多多还很小，很多地方并不完善。

7月26日晚间，拼多多在上海中心举办了上市观礼仪式，创始人兼董事长黄峥在上海现场敲钟。而纽约现场，则是由拼多多的诸位消费者进行。

对敲钟真不感冒的新富豪

7月26日，拼多多将正式登陆纳斯达克，发行价19美元，按此价格加上含期权总股数估算，市值将超240亿美元。

此次IPO，经纳斯达克提议，拼多多选择在上海、纽约同时敲钟，这在纳斯达克历史上是首次。黄峥在现场说，拼多多的目标是根植在上海，辐射到全球。

根据此前招股书显示，在拼多多筹备赴美国IPO之际，黄峥将收到至少10亿美元的股票，且没有任何绩效约束。从持有的公司股份和IPO奖金情况来看，黄峥的身家可能很快就会达到83亿美元（约为562亿元人民币）。粗略计算了下，从创立拼多多开始，黄峥平均每天挣5000万元人民币。

根据彭博亿万富豪指数，他将由此跻身中国最富的25人之列。和大家争着站在纳斯达克的舞台上，记录下自己的高光时刻，新晋富豪黄峥却在上海自己的办公室待了整日，接受上海领导会见，接受一批批记者的采访。

黄峥在接受《21CBR》记者采访时表示，自己是因为中耳炎，气压变化受不了，所以没有去美国现场，当然敲钟这件事在他看来也不是那么重要。

据悉，拼多多本次美股IPO认购火爆，整体超募20倍，全球大型主流基金几乎全部参与。由于超募倍数较高，拼多多有权行使提价20%至22.8美元，但拼多多创始人黄峥坚持以19美元定价。此前的招股书显示，拼多多共计发行85，600，000股美国存托股票（ADS），融资18.7亿美元。

黄峥解释，对提价心动过，毕竟也是不少钱，可涨价感觉是占了投资人便宜，这和他在招股书中提出的价值观不符。

不过，有分析人士向《21CBR》记者表示，交易中的价格，基本由基石投资者决定，除了确定认购份额，上市价格是很重要的谈判部分，而价格高低某种程度上是这些基石投资者的认可程度。

新用户增长终有天花板

黄峥说，拼多多的成功，有很大因素是运气好，剩下的才是团队努力所得。拼多多的爆发式增长，不是一个人或者一个团队很努力很拼搏就能完成的，需要借助市场红利，且要有正确的方向。

相比争夺“高精尖”的价格不敏感用户，“大而广”的价格敏感用户是拼多多平台的重要用户，这部分市场正是京东、淘宝、唯品会正在逐步放弃的用户。

尽管外界一直有呼声，阿里和京东都将拼多多视作头号竞争者，可实际上第一批电商，向上走的趋势已经不可逆了，下了车的用户和商户，便顺势全都落在了拼多多上。

黄峥在接受采访时认同，平台至少一半的用户，是淘宝转化过来的，“毕竟在中国，应该没人不知道淘宝。”

在这个前提下，拼多多上线两年半，拥有近3亿用户总量。根据最新招股书披露数据，截至2018年3月31日，拼多多在过去12个月中的年活跃用户达到2.95亿人，截至2017年12月31日的12个月，年活跃用户2.45亿。

不过多方统计数据看来，倒不是大家都一开始认为的老年人或者四五线。主力消费人群反而是25-40岁的女性用户，地域上，广东、山东、江苏、浙江等都是消费主力。

用户增长是拼多多非常亮眼的财务指标，不过三年下来，如果核算每个季度的用户增长速率，已经放缓了不少，相比2017年第一季度，最新2018年二季度的用户增量，同期已经仅仅不到20%的增长。

高速增长必定有天花板，平台进入成熟期后，复购及留存就是问题了。

黄峥说，这也是拼多多平台打假，爆出诸多商户投诉高额罚款的原因。所有商业发展的第一步都是聚集用户，之后要做的就是商业迭代了。

“如果我们不这么干，拼多多就没有今天的发展。看起来局部的矛盾是激烈的，但是它产生的效果是让大家知道这个地方我是很认真的，有可能他觉得你过于严厉，但是至少有一点，态度是鲜明的。在商户群里面也会逐渐形成口碑，这样整体供应链就会逐渐改善好，用户留存就会变好。这个东西不光是钱的问题，真的是拼命。”

淘宝吃过的苦都躲不过

流量红利、低价需求、山寨假货，拼多多正在经历的，是很多电商走过的老路。

黄峥说，淘宝经历过的苦难，拼多多一个都不会少。此前淘宝经过不信任，商户的打假与淘汰上，拼多多也正在做，“历史不会厚待谁，每个时间段的阵痛都会经历。”

当年阿里上市后，很关键的一步就是给平台的经营做了规矩，良莠不齐的中小卖家在阿里上市之后，成了重点整顿和清理的对象，流量和资源开始向天猫倾斜。

对于上市后的拼多多，提高门槛，审核和管理更加严格是必经之路。现在拼多多遇到的问题，无非是低价用户，与平台规范之间的矛盾。

“用户知道‘一分价钱一分货’，低价决定了产品的品质，同时，拼多多商业平台又在期初起量，不得不采取宽进严出的监管，产生的冲撞就会在各种争议与商家、用户投诉中体现。”有电商分析人士告诉《21CBR》记者。

为了应对拼多多，淘宝、京东正在推出相应的聚划算和拼购产品，来争取回低价用户。黄峥说，不相信一家公司能够同时享受A的好处，又能争取到B的收益。没有一个商业模式能够全部兼顾。