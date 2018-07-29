参考消息网7月29日报道日媒称，深圳初创企业在发展速度上遥遥领先。

据《日本经济新闻》网站7月26报道，从事自动驾驶技术开发的深圳星行科技（Roadstar.ai）是由美国归来的首席执行官（CEO）佟显乔（32岁）等多名技术人员建立的。该公司只用短短1年就成功推出面向整车的系统。这种增长速度甚至超过了创业城市鼻祖美国硅谷。

5月Roadstar.ai推出了一条龙提供自动驾驶技术的套件“Aries”。整个系统1台30万元，能以竞争对手1/5的价格提供。Aries除了有中国制造的雷达和传感器之外，还配备一套控制系统。目前已从深圳的风险投资等筹集到1.28亿美元，将正式开始拓展业务。

该公司在硅谷的基地反复展开测试行驶，正着眼于实现“4级（特定场所的完全自动化驾驶）”的商用化。此外，还分别与欧美整车企业启动了共同研究。Roadstar.ai提出到2020年在中国推动无人出租车使用本公司系统的目标。

报道指出，将创业地点选在深圳，也有着硬件聚集地特有的原因。佟显乔表示，自动驾驶归根到底通过系统和硬件的结合才能实现，传感器的精度也很重要。检查设备上使用的传感器等大部分零部件都是在当地采购的，这样可以通过深圳制造的自动驾驶套件提高成本竞争力。

佟显乔表示，在自动驾驶的实用化领域，中国不逊色于领跑的美国。

在深圳成立从事电子产品代工服务的创世讯联科技的董事总经理藤冈淳一分析称，“在从无到有的技术创新方面，（深圳）或许逊色于硅谷，但将技术作为业务带上轨道的压倒性速度是深圳的最大强项”。据称，从决策到技术人员招聘、试制、产品销售等各项流程都能以最快速度推进。

报道称，作为中国改革开放的第一个经济特区，深圳实现了快速增长，其速度被称为“三天一层楼”、“深圳速度”。从事记账应用开发的随手科技的创始人兼CEO谷风（43岁）表示，人才聚集到深圳是因为在这里成立企业等各种手续简便。

随手科技约有1000名员工，平均年龄为27岁。随手科技瞄准了因个人收入增加而复杂起来的收支情况。谷风通过企业财务积累的经验发挥了作用，用户得以增加。

针对接下来的增长战略，谷风表示最重要的主题是人工智能（AI）。随手科技正在用AI分析从3亿人获得的庞大使用数据，开发提供防止乱花钱的建议等服务。该公司2017年从美国投资基金Kohlberg Kravis Roberts（KKR）等风投机构筹集2亿美元，将把资金投向AI领域。

报道称，在深圳，自2015年前后起，投资的重心转向高科技产业和高端人才。2000年深圳的海归还不到1000人，到2016年则增至1万人以上。在维持以往的速度的同时，为发展自动驾驶和AI等新一代产业，深圳还将寻求从量到质的转变。

（原标题 日媒：“深圳速度”超越鼻祖硅谷 初创企业遥遥领先 ）