谷歌被罚为何让人心塞：消费者并不排斥谷歌

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最新出版的一期经济观察报，讨论了谷歌搭售的话题。最近，谷歌因在安卓系统中非法滥用其支配地位问题，面临43亿欧元（约合50亿美元，或342亿元人民币）欧盟罚款，创欧盟史上最大罚单。

欧盟方面指出，谷歌以“非法捆绑”的方式向设备制造商提供其应用程序和服务，也就是俗称的“搭售”；此外，还使用“非法财务激励”措施，预装谷歌搜索程序，以及禁止设备制造商使用修改版的安卓系统。

对于国内很多消费者来说，预装和搭售其实很普遍。以国内的一些手机预装软件来说，不仅无法卸载，而且经常出现莫名扣费、偷流量的现象，这就是对消费者利益的赤裸裸地侵蚀。对于这样的企业，我们却很少看到罚单。

一边是欧盟方面痛心疾首的指责，另一边形成鲜明对比的态度是，面对谷歌的这种捆绑和预装，消费者并没有表现出明显的排斥。以PC端为例，2017年的统计显示，即使是在Windows操作系统里，IE浏览器的市场份额也只有7.71%，而Chrome浏览器高达64.72%。换句话说，即使谷歌不预装，用户也会选择自己装。相比国内的很多软件“欲卸载而不能”，谷歌用户的自发用脚投票，值得本土企业反思。 （媒体人）