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英国立法者：Facebook等科技公司应对虚假新闻负责

英国立法者：Facebook等科技公司应对虚假新闻负责
2018年07月29日 06:07 新浪美股
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　　新浪美股讯 英国立法者表示，像Facebook这样的科技公司应对其网站上的“有害和误导性”信息承担责任并支付税款，以便对其进行监管。

　　在Cambridge Analytica咨询公司不当访问8700万用户的数据之后，Facebook越来越成为媒体委员会调查“虚假新闻”的焦点。

　　该公司周三表示，更高隐私标准的成本将在几年内触及Facebook的利润率，从其股价中减去超过1200亿美元，该公司正受到英国，美国和欧盟的监管审查。

　　数字，文化，媒体和体育委员会主席Damian Collins在一份声明中说：“像Facebook这样的公司可以让开发人员轻松抓取用户数据，并在不知情或不同意的情况下将其部署到其他活动中。”

　　“对于在其网站上分享有害和误导性的内容，他们必须承担责任。”

　　该委员会的报告还建议对科技公司征税，这可能有助于增加英国数据监管机构信息专员办公室（ICO）的预算，就像银行业支付给监管机构维持其预算的方式一样。

　　ICO本月早些时候因为Cambridge Analytica丑闻而对Facebook进行了罚款。

　　2016年由于参与特朗普的竞选活动，而被聘请的Cambridge Analytica否认其在美国总统选举的工作中使用了有关数据。

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