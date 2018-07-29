深夜北京南站出租变黑车 25公里路程叫价300

来源：北京日报

原标题：深夜北京南站外出租车变黑车 去望京25公里路程叫价300元

深夜的南站幸福路

每天子夜时分，北京南站北广场外，乱成一团——乘客、公交、私家车、出租车，混在一起。

其中，黑车趴窝阵容最为强大，大街上处处充斥着急促的鸣笛，以及黑车司机的高声揽客：“还有通州的吗？”“顺义望京的有吗？”“望京，望京的走啦，往北走了。”“南四环、南四环。”……司机们扯着嗓子喊。

午夜的北京南站幸福路口

黑车横行，堵塞交通

黑车不仅占用了整个丁字路口，还占去了南站幸福路两条车道中的一道。整条南站幸福大街处于“肠梗阻”。

7月24日23时40分，记者开车进入南站幸福路西口，随着车流缓缓向东挪行。在短短两百米的道路上，拥堵着200余辆机动车，右侧车道上基本是黑车，左侧车道上的过往车辆，简直寸步难行。“向前挪都挪不动。”车主李先生反映。

寸步难行的路口

正规出租车当黑车开，乘客被套路

这里是南站幸福路丁字路口，黑车趴窝揽活儿一直是治理的顽疾。只是最近令市民反应强烈的是，这些黑车中，竟出现有大量正规出租车身影。

正规出租车掀起后备箱遮挡号牌，当黑车运营。

记者7月24日、7月25日连续两晚的现场蹲守，记者根据“车辆京B牌照”、车体颜色及印刷文字、顶灯、打表器、服务监督卡等出租车标识辨认，可粗略统计在此趴窝揽黑活儿的出租车，每晚约有50辆。

等活儿拉活儿的正规出租车司机

这些出租车跟黑车一样来这里趴窝，由此还得了一个新名儿，“叫正规出租黑车。”一名王姓女子笑着说。

拉活儿的司机

7月24日零时30分，仍有乘客拉着行李箱源源不断自北京南站走来。一名女子被司机拦下，“去哪儿啊？我这是正规出租车，来吧。”“到望京多少钱？”“最低180元，拼车，再上3个就走。”司机引导该女子停在一辆京B牌照的出租车前，该名女子问能否打表走，“你一个走？最低300。你问问其他的车，没人给你打表。”该名司机强硬回应。

面前都是出租车，乘客却打不到

为躲避电子监控，前后号牌都遮挡

记者现场发现，尽管南站幸福路路口左、右两侧都安装了电子监控，但这些黑车和出租车的前车牌大多用光盘、报纸、画报等遮挡住；大多数车辆都掀开后备箱，导致后车牌也看不到。

故意掀起后备箱遮挡号牌

黑车用毛巾遮挡号牌

记者发现，也有司机将摆在车内的服务监督卡也收了起来，“摆着太扎眼。”一名司机强调。

现场，一名初到北京旅游的乘客被要求花100元到和平门，另一名乘客要到东四环，被要280元。经向多名司机询问：到北新桥，4人拼车，每人100元；望京，每人180元，包车最低300元……基本是百元起步，议价为正常价格的3倍左右。“认宰吧。这里太乱了，想早点脱身。”一名男乘客唉声叹气地说，“公交地铁都停了，也只能这样了。”

等候打车的乘客

站外黑车扎堆，站内乘客排长队

7月25日零时20分，在北京南站地下乘出租车入口处，记者粗略统计还有300余名乘客在排队等车。

南站内的打车长队

经现场测试，在15分钟内，车站共调度发车22辆，30余名乘客乘车离开，“我11点多就到站了，排了一个小时，看这情形还得20分钟。”乘客杨先生反映。另一名乘客表示，站内排队一般得一个小时才能乘上车，“排队时间太长了，若能控制在20分钟就好。”

“僧多粥少”

深夜，怎样才能走出这一站？

据悉，每天夜里11点后会有10余趟列车、万余名乘客到达北京南站，因为地铁公交停运，交通成了大难题。北京南站一负责人表示：“前不久，经相关部门协调，北京南站到北京站东的夜17路公交、到和平东桥的夜24路公交，已经加班延长运营时间了，可仍解决不了问题。”该名负责人认为，若地铁运营能延长一个小时，地面黑车问题将会有效遏制。但其表示北京南站难以推动地铁部门延长运营时间。

而本市地铁服务热线96165一工作人员解释，因地铁线路每日运行结束后须进行至少4个小时的正常维护和保养，个别线路末班车已至夜里12点，早班凌晨4点便开始运营，若再延时可能会导致维护时间紧张。但其表示已记录记者反映的问题，将向上级部门报告。

针对正规出租车趴窝拉黑活问题，北京市交通执法总队一相关负责人在核查了具体地点之后表示，此前已接到过相关举报，他们会联系属地交通执法队，现场蹲守取证并进行处理。