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突击融资70亿 光线或百亿级并购星美院线

突击融资70亿 光线或百亿级并购星美院线
2018年07月28日 17:25 新浪财经
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　　文/新浪财经TMT记者 凌先静

　　作为轻资产公司，并且拥有超过50亿元的现金储备，光线传媒完全没有必要这个时候再来融资70亿，一定是要搞一票大的，而传闻是或将百亿级并购院线资产。

　　忽然抛出总额高达70亿元的融资方案，以三种不同的融资方式筹集巨额资金，光线的举动着实有点奇怪。

　　近日，光线十分罕见的连发多条融资公告，拟发行超短期融资券10亿元、拟发行中期票据20亿元、拟向银行申请综合授信额度40亿元，融资总额高达70亿元。

　　作为轻资产的传媒公司，光线短时间内筹集体量如此巨大的资金，不可能是满足日常运营需求或者项目投资，一定是有重大并购事件，这非常符合上市公司的操作惯例。

　　据知情人透露，光线正在谋求百亿级并购下游院线资产，目前潜在的交易对象为港股上市的星美影院业务，谈判进行的比较顺利，所以光线才着急筹措资金。

　　新浪财经就这一传闻分别向光线传媒和星美院线方面求证，但是截止本文发出时，均未得到回应。

　　光线账上超过50亿现金，却要突击融资70亿元

　　光线其实不缺钱的，先不说王长田是一个精打细算会过日子的人，就是单单光线传媒的现金储备，不能说宽裕，但是绝对不缺钱。

　　根据光线传媒2017年年报显示，截止到2017年末光线账上的货币资金为19.24亿元，相比于2016年的15.2亿元还增长了4亿元，此外账上还有1.4亿元未到期的银行理财产品，紧急时可以调用。

　　今年3月光线传媒以33.17亿元的对价将所持新丽传媒27.64%股份出售给林芝腾讯，这意味着光线回笼资金33亿元，半年报业绩预告显示可获得投资收益18-19亿元。

　　这些粗略计算，目前光线账上应该有超过50亿元的现金，这在今年资金普遍吃紧的情况下，绝对算是现金储备大户。

　　自身有超过50亿元的现金，为什么还要融资70亿元？

　　根据现在银行或者企业的融资成本计算，以平均的5个点计算，这70亿元融资光每年的利息就3.5个亿，如果不是有大动作光线犯不着每年额外支出这么大的利息开支。

　　光线或百亿级并购星美影院业务

　　本来就有超过50亿元的现金，这次又突击融资70亿，表明一旦顺利融资，光线传媒账上就有超过120亿元的资金储备。

　　这么大的资金储备投单个电影项目？

　　不可能，电影项目这几年的成本虽说是急剧上升，但是也就2-3亿元的水平，况且项目层层分包，最后真金白银的投入也就一两个亿左右，自己账上50多亿的现金足已，没必要再融资。

　　投入实景娱乐？

　　也不可能，虽然说实景娱乐是百亿级资金体量的项目，但是电影公司做实景娱乐都是“贴牌生产”，输出IP，是轻资产模式，不可能投入这么多，毕竟不是地产公司那种有钱任性的作风。

　　投资下游院线资产？

　　有可能，并且现在已经有消息传言光线将要并购排名靠前的院线资产，目前万达、金逸、横店、中影等都已经实现A股上市，根本不可能再有百亿级的出售。

　　唯一有可能的是港股上市公司星美控股。实际上星美控股一直在谋求借壳A股上市，此前曾经作价200亿元试图借壳上市公司宇顺电子，但是最后不得已终止。

　　资料显示，星美旗下截止2017年末拥有影院365家，银幕总数超过2290块，是国内排名较靠前的影院业务公司。

　　虽然交易终止了，但是星美院线业务实际控制人覃辉表示不放弃，择机再发起注入A股事宜。

　　这个强烈愿望，这个估值水平，和光线的巨额融资行为相对来说匹配。

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