119家平台贷款余额6828亿 多家紧急下线或调整产品

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来源：券商中国

昨天，上海平台宜贷网发布公告称，因长三角互金协会联合发声，应下架“锁定期+债权转让”模式，7月28日起将下线“宜享债权转让”服务。

自7月19日北京互金协会要求下架“理财计划”类产品后，上海市互联网金融行业协会联合浙江互联网金融联合会与安徽省互联网金融协会共同组织召开长三角行业协会及相关会员单位联席会议，会议明确要求：P2P网贷平台需回归信息中介本质，下架“锁定期+债权转让”模式的产品。随后，广州市互金协会昨日也发布同样的通知。

值得注意的是，目前已有部分平台为了应对流动性风险，在互金协会未发布通知前，就已经开始调整理财计划。据网贷之家数据显示，截至2018年7月26日，至少已有融金所、信用宝、和信贷等5家平台发布公告称调整或将调整定期理财计划，主要采用“定切散”和取消自动债转功能两种方式。

事实上，“理财计划”产品一般分为定期理财产品和活期理财产品，借款期限多样，但利率比同期散标偏低。目前已经很少有平台发布活期理财产品，但一些平台还存在定期理财产品，目前大部分平台主要需要调整时也是定期类理财产品。

此外，中国互金协会汇总整理了各家机构披露信息报送情况，首次对外公开，截至2018年6月底，119家接入机构贷款余额约6828.03亿元，累计交易总额约40440.17亿元。

宜贷网下线债权转让服务

随着多个地区互金协会联合发声，多家平台已对理财计划类产品做出调整。宜贷网表示自2018年7月28日起，对相关规则调整说明如下：

1、停止申请宜享功能，宜享功能封盘，宜享延期以2018年7月28日0时数据为准。

2、2018年7月28日，待回转总额>0的账户，暂不能申请提现，若用户宜享全部回转或宜享处理完成，则可以提现。其他账户可正常申请提现，不受影响。

在2018年7月28日至2018年8月7日，宜享申请人可提前回转宜享，不再计算提前回转违约金；宜享申请人可手动（或自动）正常回转及延期回转，利息及延期赔偿金按原规则计算。2018年8月8日起，平台系统将分批进行债权补齐，预计一周内完成。

对于2018年7月28日宜享下线前“延期未回转”的宜享：宜享承接人持有债权本金=宜享待回转本金*补齐系数+应收宜享利息+宜享延期赔偿金。此外，2018年8月8日-11月8日期间，平台将开设宜享承接人债权转让绿色通道，促进宜享承接人可将持有的房易贷、车易贷债权快速转让变现，回笼资金。原宜享申请人不能在此期间进行债权转让，且其他用户债权转让价格不能低于债权待收本金。

多家平台已提前下线或调整“理财计划”产品

事实上， 多家平台在互金协会未发布通知前，就已经开始调整理财计划。据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年7月26日，至少已有融金所、信用宝、和信贷等5家平台发布公告称调整或将调整定期理财计划，主要采用“定切散”和取消自动债转功能两种方式。

据悉，信用宝在2018年7月15日发布信用宝产品合规调整的公告，计划于2018年7月16日9点前下线所有定期宝产品（周周盈、策诚月盈、单季满盈、双季满盈、策诚年盈等）及步步高产品，平台将只保留散标），对所有存量产品进行整改，持有的定期宝和步步高均将转为多笔分散的散标项目-信投宝，持有时间根据匹配债权时间来定。

记者登上平台官网后，发现上述产品均以下架。

此外，融金所对平台的智能工具集合业务进行调整，据悉，调整后出借人将持有散标；调整业务将分批次进行，预计将于2018年8月1日开始调整1个月的鑫融智投，其余智能投标业务的调整将按月份由短到长，逐步完成。因此，该平台纯散标（指出借人手动投满的散标，即未被集合业务资金匹配的散标）正常回款；非纯散标（指被集合业务资金匹配过的散标）将在调整后进行回款。

记者了解到，“定切散”是指平台将存量定期理财计划产品切换成多笔分散的散标项目，穿透到底层资产，并下线所有理财计划，回归散标，例如上述提到的融金所、信用宝采用的就是这种方式。

而 “取消自动债转功能”指理财计划原来是平台经过用户授权之后自动转让债权，但现在取消这个功能，投资人需自行债权转让，将债权放到债权转让专区，由其他投资人承接，退出速度完全由市场行情决定。例如和信贷在7月23日发布公告称对将转让中的债权集中展示于新设的“转赚”专区，由其他用户承接后即可完成退出。

业内人士表示，虽然“定切散”和“取消自动债转功能”使平台运营和投资人体验都受到较大的影响，但是乐意确实有效地缓解平台流动性问题，并且产品调整也不会改变借款项目的，投资人需理性面对平台的产品调整。

119家平台介入中国互金协会，上半年贷款余额达6828.03亿

日前，协会汇总整理了各家机构披露信息报送情况，并正式对外发布通告。根据各家披露信息显示，截至2018年6月末，119家接入机构贷款余额约6828.03亿元，累计交易总额约40440.17亿元，累计服务借款人数约9318.84万人，累计服务出借人数约3926.75万人。另外，共有93家机构通过平台正式向社会披露了2017年度财务报告，14家机构披露了律师事务所法律意见书，14家机构披露了会计师事务所专项审计报告。

协会表示，目前，按照监管部门的要求，协会已完成了网络借贷银行资金存管信息、项目信息等披露功能的开发，并做好了对外开通该项功能的准备。随着平台的功能不断完善，披露内容不断丰富，平台在提高行业透明度、保护金融消费者合法权益、促进行业健康发展方面将发挥更加积极的作用。

119家平台信息披露名单

北京会员体系重新分组分层

值得注意的是，北京市互联网金融行业协会日前召开的专题座谈会，提出加强风险缓释机制建设，规范行业风险缓释标准，合力化解行业风险。

北京市互金协会秘书长郭大刚表示，未来可能会由行业平台出资，获取相应资质，单独成立第三方基金。这实际上是一个市场化应对风险的一个操作平台，它不对机构的资产好坏负责，在遵守一定的风险缓释原则基础之上，对投资者保护负责，最终目的是想保护投资者，而不是要给坏平台买单。这项制度是长效机制，目前正在调研和论证阶段。

此外，有媒体消息称，作为网贷重地的北京，北京互金协会也宣布了会员改组方案，对会员体系重新分组分层，在此基础上成立了规范发展小组。

据悉，协会会员进行五级分类，收到整改通知的447家网贷机构都将纳入该体系。第一级是会长、党委书记、监事长、常务副会长、副会长所在机构，第二级是会员机构，第三级是专委会机构，第四级是观察员机构，第五级是联络员机构。其中第一、二、三级是正式会员；第四、五级是非正式会员，观察员机构需要在经营能力上加强，联络员需要弥补合规性不足。

此外，郭大刚还表示，对于部分现有会员，由于出现经营不善或合规性不够的情况，将会在分级中下调。对于北京市的非会员网贷机构，符合一定程序，都将纳入到这五级会员体系中。