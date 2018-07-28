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拼多多的买家秀 治好了我的“五环内视障”

拼多多的买家秀 治好了我的“五环内视障”
2018年07月28日 15:34 PingWest
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　　拼多多是一道光。

　　为什么拼多多这么有钱！明明身边都没有人用拼多多！“三亿人都在拼的拼多多”里的三亿人都在哪儿！面对拼多多的“突然暴涨”，身边的股友们不禁发出天问。

　　带着同样的疑惑，我特意下载了一个拼多多，想看看这三亿人到底是什么样的人，背后到底是不是刷单炒作，消费降级。

　　一开始拼多多进入我们的视野多是以“山寨产品”和“土味买家秀”的形态，以至于大多数人对拼多多的印象就止步于段子。

　　比如说这个出现在洗衣液类第一名的价格低到难以置信的超能，和排在第二的蓝月亮的好兄弟“月亮之上”洗衣液。

　　但如果你仔细阅读商品描述，你会发现这不是超能是超熊啊！假一赔十的超熊！

　　再往下看，又出现了假一赔十的…趈能！这个趈字实在太生僻了，一般的输入法都打不出来…

　　如果你以为这就是骚的极限了，naive！还有趏能！

　　说此外还有女权先锋“好爸爸”，寓意不明的“立日”，和酷似蓝月亮的“语衣甘蓝”（甚至不是羽衣甘蓝）等很有想象力的选手。

　　当战场转移到电子产品区，场面更加百家争鸣。

　　在vivi，vivk、VOTO的环绕下，vivo瑟瑟发抖。

　　真的是：

　　
但这并不是段子，每一个“已拼16万件”的语衣甘蓝洗衣液，和“已拼2852件”的 vivk 手机背后，都是活生生的人。

　　作者小诗晶在文章《谁买走了拼多多的山寨电器？》中经过一番人间观察得出结论，这些产品大多数都被质朴的乡镇人民买走了。

　　他们的消费并没有被降级，相反的，乡镇用户的生活因为有了拼多多而变得品质更高。他们获得的快乐是真实的。

　　也正是因为这份快乐，在拼多多里，你能看到最真情实感的买家秀。这些买家秀的背景往往非常朴素，整张图里最亮晶晶的就是商品本人。

　　这台 530 元的“小咪智能”，可能让很多家庭第一次用上了液晶电视。

　　这台新电视在电视墙前显得挺格格不入的，但价格便宜，也能买起！

　　会介绍给给老乡！

　　还有这台“小米视界”牌的智能电视。

　　让用户跟姐姐打上了视频电话！

　　这位用户在购买的第一时间就发图好评，在使用一段时间之后，又反复跟评。这台电视不过 750 元，是能负担得起的快乐。

　　低廉的价格让很多用户用上了以前从未考虑过的新产品。比如28元的水果榨汁杯。

　　带语音报数功能的电子血压计，仅售 39 元。“老人再也不用去诊所测血压，在家就能测，冬天也可以穿着衣服测，不用把秋衣脱掉了。”一位给出了五星好评的用户说。

　　这些让生活变幸福的“奢侈品”，从此之后不再触不可及。

　　为了增加销量，不少商品都在头图上注明了“送货入户，乡镇可达”字样。

　　拼多多创始人黄峥的一句话能概括我此时的感受：消费升级不是让上海人去过巴黎人的生活，而是让安徽安庆的人有厨房纸用、有好水果吃。

　　还有，很多人没有提到的一点是，拼多多也可以拼书。在书籍类的前列，出现了《小王子》和《月亮与六便士》套装，仅售 13.8 元。哪怕大家在买电器和日用品时，因为凑单带上这一套价格不贵的书，也终究是好的。

　　“拼多多现象”是消费降级、拼多多是因为“拉人砍单”的社交属性才火起来的、拼多多上便宜没好货……这是我在下载拼多多之前的印象。

　　那么，拼多多到底是不是呢？

　　初步观察的结果是：这三亿人拼多多用户并不是你我，拼多多没想降我们的级，拼多多火起来也并不只是因为“客拉客”的砍单模式。

　　拼多多火起来的原因和初期的快手很相似：在网易、淘宝、京东都忙着瞄准高端市场进行消费升级时，拼多多看到了，中产消费市场只是蛋糕中很小的一块，还有50.32%的农村人口，还有人在用着大块头电视和翻盖手机。

　　黄峥在上海接受专访时也提到了这个问题，他说：

　　现在，消费不均衡是最本质的问题。大部分地区，应该获得的是消费的公平。中国不公平在于，一线城市的东西比小地方更便宜。宿迁的电器比北京贵。

　　而拼多多的存在，从一定程度上拉平了这道贫富之间的鸿沟。

　　拼多多战略非常有效。

　　这几天科技股集体走低，前些日子一众扎堆上市的科技公司，现在都不太好过。最近发了财报的 FacebookNetflix 也经历了过山车式的股价大缩水。

　　然而头铁的拼多多不仅逆风上市，还一路飘红。截至今天美股收盘，拼多多报26.7美元每股，上涨幅度高达40.53%，总市值达337.26亿美元。

　　以前觉得拼多多数据不可思议的我，现在似乎有点理解了。

　　看看拼多多的买家秀，能有效治愈“五环内视障”。

　　下次再讨论起拼多多，我能想到的不仅仅是段子了。我会觉得，在世界的某个角落，有人正在因为拼多多而获得真实的快乐。

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