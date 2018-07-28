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“网约护士”到底靠不靠谱？监管处于空白区

“网约护士”到底靠不靠谱？监管处于空白区
2018年07月28日 09:07 澎湃新闻
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　　打开手机APP下单，就能足不出户预约专业护士上门提供打针、换药等护理服务。近期，“网约护士”在北京、上海、福州等多个城市出现。

　　这种“互联网+护理服务”的形式满足了患者多样化医疗的需求，实现了零散化护理需求和护士资源的“精准对接”。然而，在便利患者、盘活医疗资源的同时，“网约护士”也在规范性与安全性上存在短板。

　　费用比门诊高出不少

　　从去年底开始，提供“网约护士”服务的手机APP平台陆续上线。记者浏览多个平台后发现，这些平台主要提供打针、输液、采血、换药、拆线、雾化治疗等各类基础护理服务，以及保胎针、产后护理等母婴护理服务。

　　患者在手机上进行注册和身份认证后，选择所需服务，上传医疗机构开具的处方、药品、病历等就医证明，即可下单预约护士。订单通过审核后才能接受上门服务。

　　那么，“网约护士”服务是如何定价的呢？

　　事实上，目前各大“网约护士”平台尚无统一的定价标准，但主要包含护理服务费和交通费两部分。总体来看，护士上门服务的费用要比医院门诊高出不少，一般相当于医院价格的5～8倍。

　　以平台“医护到家”为例，上门打针、拆线等服务费为139元一次，护士陪诊服务费为198元～208元一次不等。另一个平台“健护宝”，护士的交通费为100元左右，护理费根据服务类型从10元到100多元不等。

　　采访中，有患者认为“网约护士”护理费用还是偏高，但也有一些患者表示，护士上门服务省去了坐车和排队的“折腾”，也省了交通费，总体还是合理的。

　　7月20日，在“医护到家”平台，记者看到，热门服务中的打针服务已有24491人购买，采血服务的购买人数也超过了15700人。

　　监管几乎处于空白区

　　在采访中，记者发现，“网约护士”执业资质是患者使用平台预约护理服务时的一大顾虑。

　　按照护士执业规定，护士要在医院注册，并在指定医院服务。目前，护士多点执业仅在北京、天津、广东等少数几个地方试点，因此“网约护士”监管几乎处于空白区。

　　据了解，目前，各平台的“网约护士”大多来自公立医院，利用业余时间在平台接单兼职。还有一些则是在卫生学校取得相应资质的学生，由老师在线指导开展服务。在济南，“医护到家”平台已有约300名护士注册；在福州，“健护宝”平台已有500多名护士注册。

　　除了“网约护士”本身的执业资质问题，由于上门服务的护士多为年轻女性，服务过程中，“网约护士”的人身安全问题也备受关注。

　　福建省护理协会秘书长郑翠红认为，保障护士安全既需要平台加强细则的制订和执行，也需要政府监管部门介入，她建议为注册护士购买人身保险。

　　此外，由于目前医院护士是分类别、分层级管理的，因此也有业内人士提出，未来随着“网约护士”提供的服务事项日益增多，分类别、分级别管理十分必要。

　　医疗安全是一条红线

　　在所属医院之外接受医疗服务，患者的医疗安全如何保障？

　　业内人士认为，医疗安全是“网约护士”服务的一条红线。

　　据悉，目前的“网约护士”平台更多承担的是简单的、标准化的居家护理服务，在确保医疗安全的情况下才会上门服务。碰到一些风险较大的护理项目时，则会拒绝接单，建议患者到医疗机构就诊。

　　记者在几个“网约护士”平台上均看到，为降低风险与产生纠纷的可能，“用户必须具备正规医疗机构开具的处方、药品及病历证明”“护士不提供相关药品”“年龄不满10岁者不提供上门服务”等均是常规提醒内容。此外，根据服务项目的不同，还会有相应的个性提示：如年龄大于70岁的男性不提供导尿上门服务；有感染倾向、出血倾向等状况，无法提供胃管服务等。

　　多位业内人士表示，对患者而言，单独的“护士到家”无法为患者提供全方位、高质量的医疗服务，医疗行业需要医生和护士紧密配合，而护士没有处方权，倘若护理过程中出现意外情况，往往难以单独处理。从这个角度，不仅需要“共享护士”，更需要“共享医疗”。

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