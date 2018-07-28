FB投资人呼吁扎克伯格放权 公司需要独立董事会主席

新浪科技讯 北京时间7月28日上午消息，Facebook始终保持着一位绝对领导者——马克·扎克伯格。在一种股份类别结构的保护下，哪怕扎克伯格抛售数百万份股份，他的表决权依旧不变。一些投资者心有不满，但看着股价的飙升，大多数都乐于保持沉默。然而，本周的股价暴跌颠覆了这一形势，越来越多投资者开始呼吁高层变动。

“事情顺利的时候这从来不是个问题，”Pivotal Research Group的分析师布莱恩·维泽尔（Brian Wieser）说道。他认为，Facebook领导层的变化时不可避免的，并表示最新数据可能加速这一趋势。“一直维持现状确实很难。”Facebook女发言人拒绝评论。

周四，Facebook股价暴跌20%，让投资者损失近1200亿美元——创下史上单支股单日最大跌幅的记录。经历了数月关于Facebook社会角色和商业模式伦理辩论的股东们在意识到Facebook的核心赚钱应用的增长行将到头时纷纷感到了不安。首席财务官大卫·维纳（David Wehner）说，“未来两季度的增长率将以较高个位数的百分比下降”。

原本已经在呼吁扎克伯格放权并放弃担任董事会主席，将其交给其他更加独立人士的声音在如此信心低迷的局面下愈发洪亮。

“扎克伯格只对扎克伯格负责。”Trillium资产管理公司的股东主张负责人乔纳斯·克朗（Jonas Kron）说，这家公司去年就支持撤换扎克伯格的董事会主席一职的股东提议。自周四的抛售以来，克朗已经接到其他投资者打来的电话和邮件，声称他们现在也支持这项股东提议。

一年多以来，Facebook和其他社交媒体公司一直因为平台上假新闻、假账号和俄罗斯干预的激增而受到政策制定者和监管机构的抨击。现在，这些问题正在得以解决，但也影响了增长，令投资者感到忧虑。真实账户和真实信息或许长期来看对业务发展有益。但克朗认为，如果有独立的董事可以检查扎克伯格的权力的话，Facebook本可以避免一些问题。

其他大型科技公司如微软、苹果和Alphabet等的首席执行官和董事会主席均由不同人士担任。因为用户增长停滞，Twitter本周也遭遇股价跳水，周五下跌21%。Twitter与Facebook的成立时间大致相同，并且也有着相似的围绕创始人为中心的文化氛围，但不同的是公司有独立的执行主席。

卡尔弗特研究和管理公司的首席执行官约翰·斯特鲁尔（John Streur）认为，扎克伯格手上的权力太多。今年早些时候，他开始关注Facebook处理隐私和消费者数据的方式。4月份，但他意识到与该公司的合作不会有太大变化时，他的基金卖光了Facebook的股票。

“Facebook的管理结构仍低于行业标准，大量权力集中在创始人兼首席执行官手中，”斯特鲁尔说，“股东权利并没有得到有效重视，有关高管薪酬的控制措施有限，人们越来越担忧风险监督的有效性，包括隐私和安全风险。”

股东们公开表达他们的不满情绪已经不是第一次了。2012年，加州教师退休系统曾要求Facebook分离首席执行官和董事会主席职位，并终止赋予扎克伯格绝对权力的股份结构。4月份，养老基金的首席投资官克里斯·埃尔曼（Chris Ailman）表示，扎克伯格的近乎绝对的控制权助涨了Facebook的数据隐私危机。根据彭博社汇编的数据，Calstrs在三月底的时候一共持有400万股Facebook股份。

当扎克伯格试图推出一个方案，一边抛售其所有的股份一边仍保持对公司的控制权之时，有些投资者决定发起诉讼。去年9月，集体诉讼进入审理阶段前夕，Facebook让步了。

在Facebook的一篇博客文章中，扎克伯格说他不再需要新的股份结构，因为公司的股价上涨如此之多以至于他无需抛售自己的股份也能资助自己的慈善事业。本周的股价暴跌将迫使扎克伯格出售更多股份来维持与以往一致的捐赠水平。

克朗斯，扎克伯格自己的话表明公司可以从董事会的独立董事中获益良多。在那些博客文章里，以及4月份扎克伯格出席国会听证会解释剑桥分析如何得以访问数百万用户信息的过程中，扎克伯格自己回答说，Facebook未能对公司自身的责任采取足够广泛的审查。

“这正是独立董事会主席该做的事情，”克朗说。一个具有更广泛的质疑视角的人本可以避免对Facebook原有的允许第三方应用开发商挖掘用户数据这一政策强烈抵制的错误判断，克朗补充说。

Facebook周三发布令人失望的结果前几天，Trillium提交了一项提议，要求分离首席执行官和董事会主席职位。根据该投资公司的说法，2017年的类似提议赢得了非内部投资者51%的投票支持。克朗预计，这次的投票结果将优于上一次。

“Facebook的管理方式中存在系统性问题，这是显而易见的，”Pivotal的维泽尔在结果出来前的报告中写道。这位分析师认为，哪怕扎克伯格保留表决权，拥有更多独立董事成员至少可以给予股东更多发言权。

那么，Facebook要如何描述这个独立董事会主席一职呢？“严肃，有远见，具有商业和技术头脑等，”克朗说。他们还需“深刻理解社会影响，能够全面考虑意想不到的结果，”他说。

一个建议：比尔·盖茨。这位微软创始人经历过类似的快速增长，随后又经历了反垄断斗争带来的一段不稳定时期。十多年后，公司在新的领导人和新的战略的帮衬下，变得更加强大。

“当微软经历了这一切之后，他们设置了独立董事会主席，”克朗说，“盖茨放弃了自己的董事会主席身份。”(木尔)