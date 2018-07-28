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YouTube将在印度、日本等市场推出原创节目

YouTube将在印度、日本等市场推出原创节目
2018年07月28日 11:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月28日上午消息，Alphabet的一位高管于上周五表示，该公司旗下的YouTube正在为法国、德国、日本、墨西哥和印度等国际市场开发剧本系列和其他原创节目，以试图吸引新客户加入其付费订阅服务。

　　YouTube原创节目全球主管苏珊娜•丹尼尔斯（Susanne Daniels）在接受采访时说，这些节目将以多种形式出现，包括音乐纪录片、真人秀、脱口秀和剧本系列。它将以当地语言制作，并为其他市场提供字幕或配音。

　　一些节目将出现在YouTube Premium上。YouTube Premium是一种月度订阅服务，以前叫做YouTube Red。其他内容将在YouTube的含广告的免费服务上提供。

　　丹尼尔斯说:“我们的目标是那些我们坚信在潜在用户中有着巨大优势的市场。”YouTube已经在韩国发布了一些原创节目，在印度也发布了一个——节目是用印地语讨论板球的脱口秀。丹尼尔斯说，这部名为“UnCricket”的网络节目表现“超出了人们的预期”。

　　丹尼尔斯还说，韩国流行乐队Big Bang主演的真人秀节目提高了订阅量，有50%的新客户来自韩国以外。她说，有关新的国际名单的更多细节将在未来几周内公布。YouTube将与Netflix亚马逊等公司展开竞争——这些公司正在为全球的在线观众投资本地语言节目。

　　2016年，YouTube的第一批原创节目首次在其高端服务上亮相，首先是该平台最受欢迎的一些视频创作者的系列。它还增加了来自好莱坞明星的节目，还发布了一批儿童节目，包括艾美奖得主《水果忍者之狂热力量》（Fruit Ninja Frenzy Force）。

　　丹尼尔斯说，目前还没有针对更多原创儿童节目的计划。她说，YouTube Kids应用服务的是更年轻的受众，该公司不认为目前儿童内容会推动YouTube Premium的订阅。(赛文)

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