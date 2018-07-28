Twitter清理假账户或致用户数继续下滑 股价暴跌19%

新浪科技讯 北京时间7月28日上午消息，Twitter于周五表示，上一季每月活跃用户减少了100万，并警告称，由于公司正在删除更多虚假账户，这一备受关注的数据可能会继续下滑，导致其股价出现2016年以来的最大单日跌幅。

公司表示，其正在做的清除工作通过扫除垃圾账户和僵尸账户等方式来消除对其他用户所产生的负面影响，以净化Twitter环境。同时，公司决定优先解决可疑账户、减少仇恨言论和其他虐待内容。这可以帮助吸引来更多的用户。

有人指责俄罗斯通过在社交媒体上散布误导性或分裂性的内容来干预2016年美国总统大选，这使得加强对账户和内容的控制成为推特面临的关键问题。

与其较大的竞争对手Facebook一样，Twitter也受到了几个国家监管机构的压力，要求其清除仇恨言论、滥用内容和错误信息，更好地保护用户数据，提高政治广告支出的透明度。由于俄罗斯世界杯、视频广告和蓬勃发展的国际广告收入，Twitter公布了其高于预期的收入。Twitter还从数据授权中获得收入。

这一财季是Twitter广告销售的主要部分首次来自于海外的一个财季。世界杯在这个季度带来了3000万美元的收入。但该公司首席财务官内德•西格尔（Ned Segal）告诉分析师，世界杯一直持续到了第三季度，或致使其后两周的收入有所减少。Twitter上调了2018年资本支出预期，并表示第三季度经调整的息税前利润将低于第二季度。

推特股价在昨日下午的交易中下跌19%，至34.75美元，创下自2016年10月6日以来最大单日跌幅。本周五，Facebook的股价下跌了近19%，此前该公司表示，在大市场上改善隐私的支出和用户增长放缓将影响公司未来多年的利润率。一些分析师表示，Twitter股票对用户前景的反应可能被夸大了。

Twitter高管在财报电话会议上回答提问时说，改善日常用户和广告客户体验的措施将对公司产生长期的提振作用，而且没有影响到收入。7.11亿美元的收入比去年增长了24%，超过了6.96亿美元的平均预期。

该公司首席执行官杰克•多尔西（Jack Dorsey）在一份声明中表示，与一年前相比，Twitter日用户数增长了11%，这表明，解决“问题行为”正将转变为一种日常行为。该公司尚未披露日常用户数据。

西格尔说，为了改善Twitter环境所做出的努力连同其他一些举措会对季度内300万的月活跃用户产生负面影响，相比之下是100万用户的净减少，但他补充说，提高账户质量的努力将对第三季度的月度用户产生更大的影响。

Twitter在7月初的一篇博客文章中说，删除账户不会损害账户度量标准，因为这些账户大多是不活跃的。

月活跃用户数量下滑

第二季度每月活跃用户从第一季度相比减少了100万，至3.35亿。分析师们预计接下来或将增加100万用户，其结果可能会让人担心Twitter是否缺乏一个明确的策略来解决平台问题，是否有能力增加用户使用频率和收入。

“我们正在做出积极的决定，将平台的健康发展置于近期产品改进之上，这些改进可能会促使Twitter更多地成为一种日常应用，”该公司在股东信中表示。Twitter在描述垃圾账户和其他问题时提到了平台的“健康”发展。

Twitter表示，第三季度的用户数量将在个位数中下降，这意味着用户数量将连续下降至3.3亿左右。根据汤森路透的消息，分析师预计第三季月度活跃用户将达到3.4亿。

推特与广告商的关系一直以来因用户购买虚假账户以增加他们的追随者（Followers）而变得颇为紧张。

公司利润为1亿美元，因税收优惠而增加了4200万美元。非公认会计准则的每股收益为17美分，与预期相符。

“投资者对（月度活跃用户）趋势反应过度，”BTIG分析师理查德·格林菲尔德（Richard Greenfield）谈到该股下跌时说。“这是我们去年在第二季度看到的一个似曾相识的过度反应。去年的第二季度为投资者们创造了绝好的买入Twitter股票的机会。”

Twitter表示，由于今年5月欧洲推出了《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation），该公司失去了一些用户，但尚未发现收入受到了任何负面影响。

Twitter还表示，将不会为通过短信访问其应用程序的用户提供短信费用补贴。随着Twitter扩展和升级其服务基础的计算机基础设施，新的资本支出预计在4.5亿至5亿美元之间，从3.75亿美元增至4.5亿美元。该公司再次表示，今年将增加员工人数。

与一年前相比，与授权视频和用户数据自动分析相关的费用增加了10%。

Twitter表示，增加视频节目（包括新闻节目和实况体育节目）、投资于在有限的用户干预下自动显示有趣内容的技术，应该会让Twitter对新用户具有吸引力。(赛文)