用户减少的原因找到了：FB、Twitter称因欧洲隐私法

新浪科技讯 北京时间7月28日上午消息，在股价暴跌之际，Facebook正竭力让惊慌失措的投资者们相信，欧洲严格的《通用数据保护条例》是该地区社交网络用户数量减少的原因。但欧盟的议员们并不同意。

新法规于5月25日生效，强制要求持有欧盟公民数据的公司必须首先获得用户对自己个人信息征用的“明确”同意。Facebook知道很多人们感兴趣的东西，并且让广告商轻而易举就能获得这些受众用户。这推动了公司收入的快速增长，带来数十亿美元的利润，以及近年来不断飙升的股价。

当地时间本周四，在Facebook公布了令华尔街失望的销售数据和用户增长数据后，市值缩水1000多亿美元。该公司在第二季度失去了约100万欧洲月度活跃用户，使其用户数量降至3.76亿用户。而日常用户数量则下降更多。该公司首席财务长大卫·韦纳（David Wehner）将数据下滑归咎于《通用数据保护条例》带来的负面影响。

“我们所看到的下滑其实在《通用数据保护条例》诞生之初就已预测到了。我想说的是，这些影响纯粹是由《通用数据保护条例》所带来的负面影响造成的，而不是其他的（因素所造成）。”

Facebook并不是唯一指责新条例的公司。上周五，Twitter表示，这项法律将导致其服务的活跃用户进一步减少，而周四，尼尔森控股公司（Nielsen Holdings Plc）将《通用数据保护条例》和数据隐私的改变列为公司业绩表现不佳的原因之一。

Facebook当地时间周三公布了其第二季度业绩，这涵盖了《通用数据保护条例》诞生以来的时期。但这也是自有报道称多达8700万用户的个人信息最终落入政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）手中以来的第一个完整季度。美国国会就俄罗斯利用Facebook和其他社交媒体扰乱美国总统大选所举行的听证会同样发生在第二季度。

一些欧洲议员表示，与《通用数据保护条例》相比，倒是这起政治丑闻对用户离开Facebook的推动作用更大。来自荷兰的欧洲议会议员马里耶舍克（Marietje Schaake）在一封电子邮件中写道：“我不排除在剑桥分析丑闻之后，有关（Facebook）允许干预民主选举的指控在这里也发挥了重要作用……而指责法规条例对公司来说是一种轻松的逃生出路。”

负责监管欧盟数据隐私政策的欧盟主管部门负责人安德里亚•耶利内克（Andrea Jelinek）表示，把Facebook的业绩下滑归咎于《通用数据保护条例条例》“没有考虑到最近的事态发展”。“《通用数据保护条例》在Facebook接连曝光出剑桥分析政治丑闻和其他一些应用程序曝出丑闻后开始应用，”耶利内克表示，“如果说条例改变了什么，那就是用户现在更清楚自己的权利，也更愿意行使这些权利。”Facebook对条例的指责与其他科技公司老板最近的温和观点形成了鲜明对比。

网站开发商Wix.com的首席运营官尼尔•佐哈尔（Nir Zohar）在周三的财报电话会议上表示，《通用数据保护条例》对其业务“没有影响”。

谷歌首席执行官桑达尔•皮查伊（Sundar Pichai）在周一的电话会议上对分析师表示，现在就断定新出台的欧洲监管举措将如何影响这家搜索巨头的业务还“为时过早”。(赛文)