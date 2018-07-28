特朗普政府加快制定消费者数据隐私政策

新浪科技讯 北京时间7月28日上午消息，两名官员周五透露，特朗普政府正在努力制定消费者数据隐私政策，商务部正与大企业如Facebook、康卡斯特（Comcast）还有Alphabet等进行会面，希望这些政策最终能够在律法中明文昭示。

数据隐私已成为一个日渐重要的问题，数百万美国互联网和社交媒体用户的个人数据大量泄漏甚至引发了国会听证会。

美国人口最多的州之一加州，以及欧盟都制定了数据保护规则。

美国商务部高级官员大卫·雷德尔（David Redl）负责管理国家电信和信息管理局，在周五的华盛顿美国互联网管理论坛上发表讲话说，政府最近“开始召开利益相关方狐疑，以确定共同基础并为数据隐私制定高级核心原则。”

白宫女发言人林赛·沃尔特斯（Lindsay Walters）说，通过白宫国家经济委员会，政府“旨在制定一项消费者隐私保护政策，以适当地平衡隐私和繁荣之间的关系……我们希望与国会一道合作，制定符合我们首要政策的立法解决方案。”

全球最大社交媒体网络Facebook在今年早些时候曾表示，约有7000万美国用户的个人信息被政治咨询公司剑桥分析不当利用。美国议员们同时要求Facebook就其与四家中国公司分享的数据给出解释。雅虎在2017年表示，2013年的数据泄露事故中近30亿账户被盗，近年来Equifax、Target Crop和Home Depot等公司也相继报告了其他大规模数据泄露事件。

雷德尔说，一项政府调查显示，使用互联网的美国家庭中有三分之一对隐私和安全风险感到“十分担忧”。

一位知情人士证实，目前政府已经召开了20多次会议，其中包括与主要互联网公司的会议，如Facebook和谷歌母公司Alphabet，以及互联网服务商AT&T和康卡斯特，以及贸易委员会等。

雷德尔说，政府计划发布“高级原则”并寻求公众意见，同时政府也希望制定一项涉及全国的数据隐私方案。

康卡斯特、Facebook和谷歌均拒绝评论。AT&T表示支持“联邦立法制定适用于所有互联网运营公司的强有力的消费者隐私保护”。

代表主要科技公司的信息技术产业委员会之发言人何塞·卡斯塔内达（Jose Castaneda）十分赞许商务部的工作。“美国有机会为数字经济创建一种新的、一流的隐私范式，同时避免产生一系列阻碍创新的律法，”他说。

欧洲隐私规则于5月份生效，迫使公司更加关注他们如何处理消费者数据的方式。

欧盟通用数据保护条例（GDPR）取代了1995年制定的欧元区律法，预示着一个新的时代到来——违反隐私法律可导致高达公司全球营收4%或2000万欧元的罚款，以较高者为准，而不是以往的几十万欧元罚款。

6月份，加州州长杰里·布朗（Jerry Brown）签署了一项数据隐私立法，旨在让消费者对公司如何收集和管理他们的个人信息有更多的控制权，但这些规则不如GDPR严格。

在加州的这项法律下，大型公司（比如拥有超过50000用户之数据的公司）将从2020年开始必须允许消费者查看公司收集的关于他们的信息，允许他们删除信息，以及选择不将数据出售给第三方。

互联网公司正在为更严格的隐私规则带来的可能影响做准备。Facebook周三时表示，由于提高隐私保护和放缓最大广告市场上的使用等带来的成本，公司的利润率在未来几年会持续下跌。

2017年4月份，特朗普签署了一项废除奥巴马政府批准的隐私规则的立法，奥巴马政府批准的隐私规则要求互联网服务供应商，而不是网站，采取更多措施保护消费者隐私。(木尔)