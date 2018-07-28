北京地铁二维码乘车微信支付计划29日正式上线

来源：北京晨报

明起扫二维码乘地铁可微信支付

北京晨报讯（记者 曹晶瑞）扫二维码乘地铁在本市已经正式推行3个月时间，昨日，北京晨报记者从市交通委获悉，截至目前，二维码最高日进站量达107.88万人次，累计进站量超过5100万人次。值得一提的是，二维码乘车微信支付已具备条件，按计划将于7月29日正式接入上线运行。

统计数据显示，4月29日二维码乘车服务全网试运行首日，二维码进站量为7.39万人次；5月19日全网正式运行第一天，进站量达29.87万人次；上线运行第76天即7月13日，其进站量已突破百万人次。截至目前，二维码累计进站量超过5100万人次。

市交通委表示，易通行App上线、扫二维码乘车的推行，使得乘客可以根据自己的出行需求，自由选择直接刷二维码乘车、线上购票车站取票等，线上服务不受时间、空间限制，不需押金、预充值，有效减少现场排队购票时间、缓解车站人员聚集等问题，大大提升了乘客的出行体验。据统计，全网开通二维码乘车服务以来，单程票使用量下降明显，降幅超15%。二维码乘车进站量前5名的车站为北京南站、十里河站、北京西站、西单站及东直门站，也均是单程票使用比例较高的车站。

北京晨报记者了解到，目前，二维码乘车服务支持工商银行、支付宝、京东支付三个支付渠道。为进一步引入多元化支付方式以满足更多乘客出行需求，市轨道交通指挥中心已协调如易行公司及腾讯公司，就微信支付接入易通行App加大开发力度，进行功能测试。

截至目前，二维码乘车微信支付已具备条件，按计划将于7月29日正式接入上线运行。届时，二维码乘车支付将扩增为工商银行、微信支付、支付宝及京东支付四个渠道，为乘客提供更加便利的地铁出行服务。