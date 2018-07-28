Groupon被判向IBM支付8300万美元专利侵权赔偿金

新浪科技讯 北京时间7月28日早间消息，美国一陪审团周五就一桩专利诉讼案作出判决，裁定电商公司Groupon需向IBM赔付8300万美元。

特拉华州的一个陪审团在经过两个星期的审判后作出裁定称，Groupon在未经授权的情况下使用了IBM的专利电商技术。

IBM发言人道格拉斯·谢尔顿（Douglas Shelton）发表声明称：“IBM每年投资近60亿美元用于研发工作，为整个社会生产创新产品，而我们依靠专利来保护自己的创新。我们对陪审团的这项判决感到高兴。”

Groupon发言人比尔·罗伯茨（Bill Roberts）则声明称：“我们仍旧认为自己并未侵犯IBM的任何有效专利。即使这些专利有任何价值——我们认为其实并无价值——其价值也远低于陪审团裁定赔付的水平。”

陪审团认为Groupon的侵权行为是故意的，因此IBM可请求法官裁定该公司需向IBM支付更多赔偿金。IBM此前要求的赔偿金为1.67亿美元，该公司称其广泛开发了对互联网发展至关重要的专利技术。Groupon则认为，IBM的某些专利原本是不该获批的，因为这些专利所描述的是很明显的概念，并称其认为IBM要求的赔偿金额是不合理的。(唐风)