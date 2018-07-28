投之家股东疑云暴露 网贷风控先天不足

■本报记者 徐天晓

随着7月26日晚间上市公司珈伟股份回复深交所问询，网贷平台“投之家”背后公司主体的股权变动疑云也终于掀起一角。

一方面，投之家宣称获上市公司母公司灏轩投资的投资；另一方面，灏轩投资疾呼“被股东”，称此前仅参与签订过代持协议，未实际入股，对在工商登记资料中成为投之家股东毫不知情，并呼吁投资者理性维权。

灏轩投资回应：未对投之家实际投资入股

7月14日，深圳市公安局南山分局以“涉嫌集资诈骗”对投之家进行立案调查。

根据投之家网站资料，投之家平台公司全称为深圳投之家金融信息服务有限公司，成立于2014年12月份，为中国互联网金融协会首批会员单位，已获国家信息安全等保三级证书，并接入银行存管系统。投之家因与网贷行业内最大的门户网站网贷之家关系密切，而被认为是“最不会倒掉的平台”。因此，此次投之家平台项目逾期格外受关注。

但在投之家平台被调查的背景下，其在出事前一个月获B轮融资的信息却因各方说法不一而更受关注。6月15日，投之家宣称获得4.09亿元的B轮融资，投资方为上市公司珈伟股份母公司。投之家称后者以2.11 亿元收购原股东35.24%的股权，同时通过增资1.98亿元，获得 19.76%股权，直接或间接持有投之家总共 55%的股权，获得平台控股权。公开信息来看，珈伟股份母公司为阿拉山口市灏轩股权投资有限公司（以下简称“灏轩投资”），持有珈伟股份10.51%股份。

《证券日报》记者查询天眼查及企业工商登记信息后发现，投之家在6月15日发生多起工商信息变更，其中在投资人一项中新增“灏轩投资”，出资比例为35.24%。而在投之家风险爆发后，珈伟股份公告称，股东灏轩投资被变更为投之家股东工商登记之事宜，“整个变更过程灏轩投资毫不知情”。

7月26日晚间，珈伟股份回复深交所问询，披露了灏轩投资对“被股东”一事的回应。根据公告的说法，2018年6月初，灏轩投资与上海芯玺通讯设备有限公司（下称“上海芯玺”）签订合同，由后者对灏轩投资提供借款，同时灏轩投资帮助第三方新疆天富蓝玉光电科技有限公司代持投之家49%股权。随后灏轩投资将盖好章的《借款合同》、《股权代持协议》交给上海芯玺，但未收到盖好章的《股权代持协议》。珈伟股份称，在以上商议借款过程中，灏轩投资称其从未对投之家实际投资入股，双方亦未明确商讨过股权变更登记等具体事宜。

而在6月底，灏轩投资得知在工商资料中自己变成持股投之家35.24%的股东后，遂要求中间人纠正该信息，并于7月12日协商归还借款并结束代持。公告称，投之家相关人员虽答应灏轩投资7月13日进行股东变更，但因投之家核心管理层失联或被公安机关控制，导致至今仍无法实施该股东变更事宜。随后，灏轩投资经办人前往深圳工商部门调取存档的变更资料，发现资料上并无灏轩投资法人或者授权人的签字，只有公章。灏轩投资已请律师核实进行工商股权变更的办事流程与所需相关文件，并委托具有鉴定资质的鉴定机构对该等公章予以鉴定。

转向信息中介为必由之路

目前，投之家已被深圳市公安局立案调查，尽管其目前股权变动充满疑云，但随着调查推进，相信会逐步水落石出。

不过，从目前曝光的信息来看，在投之家股权疑云背后，公司业务与股东之间并未建立有效的风险隔离机制，如运营团队被股东要求大量发行由股东推荐的标的，这被认为是投之家风险暴露的主要因素。目前的网贷平台多为信用中介，在防范风险方面，很大程度上取决于公司股东及管理层自律。因此，股东及管理团队的素质、对金融的理解是平台风险重要影响因素。

2015年《互联网金融指导意见》出台，对互联网金融机构提出了“信息中介”的顶层设计要求。今年6月份，中国银保监会普惠金融部主任李均锋表示，只有严格把自己定义为信息中介的P2P平台才能“留下来”。“P2P想要生存下来，必须定位于信息中介撮合的定位，不能把P2P搞成信用中心，不能搞资金池、搞自融。按照这个定位，当前市场上的P2P平台，还需要一段时间来去伪存精。”