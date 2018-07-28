第三方支付企业出海记：抢滩布局 竞争与挑战

第三方支付企业“出海记”

■朱丹丹

转眼间，改革开放已经走过了40个年头，这期间，中国经济迅速发展，加之互联网技术的日益成熟，人们的支付方式也发生了巨大变化。

而随着中国“一带一路”倡议的推进以及中国人海外消费的猛增，近年来，越来越多的以支付宝、微信支付等为代表的中国支付企业纷纷加速国际市场的布局，触角从日本、泰国，延伸到俄罗斯、美国、英国等诸多国家。

“高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。‘互联网+’广泛融入各行各业……快速崛起的新动能，正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式，成为中国创新发展的新标志。” 国务院总理李克强今年3月在2018年政府工作报告中就曾指出。

不难看出，移动支付俨然已经成为中国的一张“新名片”，引领着全球消费新潮流。

具体来看，中国支付企业“走出去”主要有以下两大模式，一是直接申请当地的牌照；一是与当地合作的方式，这又包括投资并购当地的企业，输出技术，注重境外本地化，以及与当地持牌的金融机构合作两种。

不过，支付企业“出海”也并非易事。

正如支宝付跨境总经理林勇所指出的，现阶段中国支付企业走出去做跨境业务，不仅要符合中国政府的监管要求，更要兼顾目标市场当地政府的法律法规、金融监管与反洗钱政策等等。

“抢滩”布局

得益于改革开放带来的发展红利，人们的生活水平大幅提高，跨境消费、旅游正呈现前所未有的发展势头。

根据《2017年中国出境旅游大数据报告》显示，2017年中国公民出境旅游突破1.3亿人次，花费达1152.9亿美元，保持世界第一大出境旅游客源国地位。

而这似乎成为支付宝、微信支付等中国支付企业布局海外市场的重要动因之一。

腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾在今年两会期间也曾表示，微信支付走出去更多的原因是海外看中了中国人越来越强劲的旅游和消费需求。

据了解，目前，支付宝覆盖全球超过40个国家和地区，接入了吃喝玩乐、交通出行等等数十万家海外各类商户；同时在超过80个国际机场提供即时退税服务。微信支付跨境业务已支持超过40个国家和地区合规接入，支持超过13个币种（含人民币）直接交易。

蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋亦曾指出，在中国开花结果的新金融，将成为更多同样存在金融抑制情形的国家的标杆。“我们的使命是给这个世界带来更多微小而美好的改变，未来我们要给全球20亿消费者提供服务。”

除此之外，连连支付、宝付等支付企业也在加速布局海外市场。

“我们跨境布局全球战略，现阶段聚焦在美国、日本和欧洲；且已与海外支付公司拟定合作计划，将在美国及日本两大目标市场开展跨境支付业务。”林勇介绍称。

连连支付CEO潘国栋也表示，连连支付品牌的全球化布局也早已经开始，已在美洲、欧洲、东南亚等国家和地区设立了多个海外公司等等。

不过，与支付巨头们不同的是，这些支付企业则更偏重于服务B端。

“在‘一带一路’等国家战略和人民币国际化推进过程中，不管是货物或者服装等传统进出口贸易，还是出海的中小企业对于跨境支付的需求也在不断提高。”林勇分析指出，“我们目前专注于电商零售行业，这些货物贸易平台与企业对跨境支付需求较为强烈，随之带来的上下游，比如仓储、物流等相关的服务行业，也有强烈的跨境需求。”

“出海”模式

虽然中国支付企业纷纷“出海”，但采用的模式也不尽相同，大体包括直接申请当地的牌照和“出海造船”（模式赋能），也就是选择当地具有发展潜力的公司合作，进行技术输出。

以腾讯来说，早在去年7月份，微信支付在马来西亚递交支付牌照申请；接着马化腾在今年两会期间透露，腾讯在马来西亚已申请到第三方支付牌照，正在推动各个银行间的技术改造。直至不久前，腾讯上线了马来西亚版的微信钱包。

腾讯金融科技副总裁陈起儒也表示，腾讯在境外支付业务布局上有两条发展路径，其中之一就是在微信用户量比较高的地区，例如中国香港和马来西亚，腾讯申请了当地的支付牌照，以本地钱包向中国香港、马来西亚当地用户提供便利的移动支付服务，为当地居民提供吃穿住行一站式的生活服务。

除此之外，目前国内支付机构布局海外市场的主要路径是“出海造船”。

比如支付宝就是通过“技术出海+当地合作伙伴”模式，一国一策，因地制宜地共同打造当地人用的“支付宝”。

今年3月13日，蚂蚁金服出资1.845亿美元购入挪威Telenor集团在巴基斯坦的子公司TMB （Telenor Microfinance Bank）45%的股权，并称后续蚂蚁通过分享技术和经验，将把巴基斯坦最大手机钱包Easypaisa提升打造为当地版“支付宝”，“‘出海造船’更重视本土化，注重经验和技术的分享，培育当地经济发展的新动能。”蚂蚁金服相关人士坦言。

据了解，蚂蚁金服已经在“一带一路”沿线9个国家和地区打造出本地版支付宝，包括印度、泰国、菲律宾、印尼、韩国、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉、中国香港。

数据还显示，如今，印度支付宝Paytm的用户量已从3年前的3000万提升到了3亿用户，跻身全球第四大电子钱包。

对此，蚂蚁金服相关人士还进一步分析指出，“‘授人以渔’，服务当地人用的‘支付宝’，虽然名字各不相同，但同样接受了来自支付宝的技术赋能，当地人也能像我们一样体验到数字普惠时代技术带来的红利。”

腾讯方面也表示，未来会持续关注移动支付业务的进一步国际化，并且愿意开放自身移动支付平台的积累、技术、经验，甚至源代码，与更多合作伙伴一起开拓新的市场，服务好更多用户。

潘国栋亦坦言，在跨境支付方面，“一带一路”等的建设也带来了前所未有的历史机遇，而其目标是打造一个能够服务于全球中小企业的支付与结算网络，输出其在支付与金融科技等方面的综合服务能力。

竞争与挑战

放眼国内的支付市场，支付宝和财付通占据了近九成的市场份额，“双寡头”格局渐稳。

根据Analysys易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第四季度》显示，2017年第四季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达到约37.8万亿元人民币，同比增长195%。其中，支付宝占据了54.26%的市场份额，腾讯金融占据了38.15%的市场份额。

此时，不少人士会问，中国的这些支付企业在跨境支付方面又将形成怎样的格局？

对此，林勇表示，支付宝、微信两大巨头牢牢占据着C端市场，在场景和流量上布局较独立三方支付来得有优势。而独立三方支付在面向B端用户时具备交流成本较低、服务灵活的优势，同时B端客户一般单笔资金较大，较C端更为集中，在开拓客户资源时对流量的要求较低，而2B支付领域市场推出的产品及应用较少，对独立的第三方支付机构来说存在着争夺市场的空间。

他还进一步分析指出，积极布局海外业务、迅速提升在细分行业中的覆盖率、拓展解决方案的适用性范围，是目前各大独立第三方支付平台制胜的关键。

央行副行长范一飞在“第六届中国支付清算论坛”上亦曾指出，参与国际市场支付产业竞争是一种更高层次的经营历练，也是更大范围内市场资源的优化配置，要鼓励越来越多的国内支付产业特别是非银行支付机构走出去参与国际竞争，获得可持续发展动力……支付产业走出去还有利于培育形成竞争新优势，有利于促进开放型经济的增长动能转变、发展方式转变，引领我国开放型经济发展。

实际上，抛却竞争之外，中国第三方支付企业走向国际，还面临监管、基础设施不完善、如何渗透到当地用户和场景等挑战。

不少业内人士坦言，虽然中国支付企业拥有先进的技术和丰富的经验，但“出海”后也需要适应国外的监管、支付习惯等，不能单单将国内经验复制到海外市场。

蚂蚁金服的相关人士也表示，中国第三方支付企业走出去，面临的首要问题是初心如何，以及要服水土、通民心。具体说来，就是要结合当地合作伙伴的力量，充分因地制宜本土化，而不是简单地照搬复制。

林勇则分析指出，跨境支付有别于其他传统支付，现阶段中国支付企业走出去做跨境业务，不仅要符合中国政府的监管要求，更要兼顾目标市场当地政府的法律法规、金融监管与反洗钱政策。这些政策，都要进行充分调研、理解，同时顺应并优化贸易双方的习惯，一并融入到跨境产品的设计中去。

范一飞亦曾表示，支付产业走出去要主动对接不同司法管辖的支付产业发展规划，有针对性地开展支付安排合作，实现优势互补，推进支付产业联动发展和成果共享。

区块链技术的应用

“区块链”堪称过去一年互联网行业最热的技术，但提及区块链条，不少人士由此想到的则是“发币”、“一夜暴富”、 “割韭菜”……

井贤栋此前曾表示，这些泡沫将会破灭，区块链的真实价值会开始显现：创造多方信任机制，解决数据、物、资产、合约和人的可信问题，促进跨机构、跨个体的高效协作。

这其中，区块链技术在跨境支付领域的应用价值备受关注。

据了解，区块链技术在跨境支付中的未来应用主要可以分为两大类，一是货币兑换的润滑剂。作为跨境支付中的不同货币的交易媒介，从而理论上做到任意两种货币间的无缝、快速兑换。二是将区块链技术视为支付机构与商业银行之间的接口技术。跨境汇款中的多方通过区块链技术将汇款报文传递给各个参与方，从而实现多方协同信息处理，将原本机构间的串行处理并行化，提高信息传递及处理效率。

不过，第二种区块链技术在跨境支付中的应用已经有企业开展。

今年6月25日，由港版支付宝AlipayHK发布的全球首个基于区块链的电子钱包跨境汇款服务在香港上线，用户可通过区块链技术向菲律宾钱包Gcash汇款。当时，第一笔汇款由在港工作22年的菲律宾人格蕾丝（Grace）完成，耗时仅3秒。

实际上，传统的跨境汇款业务存在不少痛点：因为涉及更多的参与机构、法律法规及汇率等问题，过程很复杂，到账通常要10分钟到几天不等；晚7点后汇款最早次日到账；去柜台还要留意下班时间；中间出现状况退钱要更久，还可能转丢。

“在区块链技术的支持下，跨境汇款从此能做到像本地转账一样，实时到账、省钱、省事、安全、透明。”蚂蚁金服相关人士表示。

林勇也分析指出，上述第一种区块链技术在跨境支付中的应用，区块链技术是作为资金转移媒介，在大家达成共识的情况下，迅速完成了资金转移和分布式记账。确认交易不可以被撤销和修改，确保交易安全。而第二种方式，区块链起到了一个超级账本的作用，各金融机构共同组成的联盟链，共同鉴证这笔交易，同时进行分布式记录，确保交易的完成。后续在区块链上的智能合约，也可以降低交易各方的信任问题，提高交易效率。

井贤栋亦称，用区块链来解决跨境汇款中用户的难点和痛点，正是其公司的技术价值观——“暖科技”的体现，即通过技术让金融变得更普惠、透明、简单、安全、可信。