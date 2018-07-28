上半年送了超220亿件快递 顺丰们为啥挣钱越来越难

上半年送了超220亿件快递 “顺丰们”为啥挣钱越来越难

■本报记者 王潇雨 黄兴利 北京报道

不出意外的话，即将发布的中国快递企业2018年上半年业绩报告将继续展现出中国快递行业强大的市场容量，业务量和利润的增长仍将是几大上市快递企业保持的常态。

但一个逐渐发生的变化在于，相对于以往更多依赖传统快递业务获得增长的结构，快递企业如今更加看重新业务的发展布局变化，究其根本原因就在于主业“挣钱越来越难了”。

喜忧参半

尽管竞争环境早已转变为“红海”，但中国快递业的“红利”似乎仍然在支撑着行业快步向前发展。

根据国家邮政局7月中旬发布的数据显示，今年上半年全国累计完成快递业务总量达到220.8亿件，已经超过2015年全年快递业务量。其中业务净增量达到47.6亿件，这相当于日本2016年全国的快递业务总量。预计累计完成快递收入达2745亿元，同比增长25.8%，是同期服务业生产指数增速的3倍多，增速居服务业前列。

快递企业显然是行业增长的持续受益者，包括顺丰控股、申通快递以及韵达股份在内的几家上市快递公司也率先发布了今年上半年业绩预告。顺丰控股预计上半年净利润将达到21亿-23.5亿元，中通快递净利润预计在8.58亿-9.70亿元，韵达股份则预计能实现8.97亿-11.22亿元净利润。

对于快递企业而言，一方面可以看到行业仍处在上行周期，因此可以在未来相当长一个时期内持续目前业务量的增长势头，但另一方面，单票业务收入的下滑以及业务总体增幅放缓则对未来前景增加了相当大的不确定性。

根据国家邮政局发布的行业发展统计公报数据显示，2007年到2017年，全国快递业务量从12亿件增长至401亿件，其中2007年到2016年十年间年复合增长率43.66%。但从去年开始增长速度开始大幅放缓，2017年增幅仅为28%，而2016年这一数据为51.4%。

而更让快递企业担心的一点在于，单票业务收入的下降。根据上市公司今年5月发布的财务报告显示，圆通速递单票收入同比下降幅度达到2.27%，中通快递则达到1.59%，降幅最大的韵达股份则达到了惊人的14.33%，就连行业龙头顺丰控股也出现了1.42%的降幅。

“这个变化一方面是有企业刻意为之，采取低价战略争夺市场份额，另一方面也说明行业的竞争导致议价能力下降，各家都面临着利润增长和业务量增长两难的抉择。”一位民营快递中层管理人士在7月25日接受《华夏时报》记者采访时表示。

值得注意的是，韵达股份虽然单票收入下降较大，但从业绩情况来看无论是市场占有率还是总体利润都有较为明显的增长，至少说明这样的低价策略在现阶段起到了积极效果。

“价格战是各家早期争夺市场份额的惯用手段，特别是在对快递业做大的关键一环电子商务市场的争夺中，价格战是一种极为重要的手段，能够坚持下来的企业做大上市了，还有更多企业没能扛过去倒掉了。”一位此前曾经供职于国内多家民营快递企业的行业资深观察人士对《华夏时报》记者表示，“但价格战也带来了一系列问题，比如服务质量差，长期处在低水平竞争的状态，基础设施建设滞后以及技术含量较低等。”

该人士表示：“在上市之后大家都意识到这个问题，开始大手笔投入基础设施和提升技术水平，改善服务质量，因此竞争力普遍有了比较大的提升，但随之而来的问题就是行业发展的速度开始放缓，即使改善了效率和服务，提升了基础设施，传统快递业务虽然依然可以挣钱，但越来越难，跟巨量的投入相比似乎吸引力还不如早期野蛮生长时期吸引力更大。”

拓展新“财源”

正是看到传统快递业务很有可能面临的瓶颈，以及更多细分市场领域利润足够丰厚但却没有形成太高的壁垒，因此各家快递企业近两年开始都将相当一部分关注点投向了新的领域，比如重货快运、冷链甚至是同城速配。

公路快运业务成为各家快递企业共同看好的一个新增长点。公路快运业务在2017年货运量达到368亿吨，占总体运输货量的78%，是中国物流业最为主要的运输方式，并根据货物的重量分为快递、零担和整车3种不同的运输形式。

随着零售业态的变化，电商市场的结构开始由早期服装、食品等小包裹向包括家电、卫浴乃至建材和家具等大型货物方面转变，这也为30公斤至3吨公路零担快运的重货市场带来了新的机遇。数据显示，2017年我国零担快运市场规模约1.25万亿，是快递市场规模的2倍。

但国内公路快运市场一直以来最大的问题在于，虽然总量非常大，但行业集中度偏低，总体来说仍处于市场发展的初级阶段。

一位民营公路快运企业的负责人在7月24日接受《华夏时报》记者采访时表示：“市场太分散的结果就是大家都只能维持在一个能赚到钱，但赚不到太多钱，可以在局部地区建立起一个优势网络，但无法建立起一个真正覆盖全国的高效服务网络这样一种状态。”

根据SJ咨询的数据，2016年美国零担物流行业规模为349亿美元，换算成人民币约合2264亿元，明显小于我国零担行业的2016年总规模1.1万亿元。但由于市场集中度更高，300多亿美元的零担市场就培育出了11家收入规模超过10亿美元的企业。

这就是为什么各家快递企业在快递主业之外都开始腾出大量资源投向快运业务的主要原因，正如快递企业当年跑马圈地那样，在“草莽”之时迅速建立起规模优势，从而进入快运业务未来第一梯队。

因此可以看到国内快递企业近两年开始大规模布局零担快运业务，除了通过自身资源拓展之外，还包括并购以及建立合资公司的方式迅速切入市场。比如顺丰控股在今年上半年与新邦物流合资建立的顺心捷达品牌启动。同时，韵达控股、申通快递等企业也都在2017年起网快运业务。

同样，门槛较高但利润丰厚的冷链业务也是快递企业布局的一个重点，顺丰控股是快递企业中较早进入这一业务领域的，而医药冷链则是冷链业务中利润最为丰厚的部分，顺丰控股在2014年就将医药物流单独列为事业部。

同样吸引到各家快递企业的新业务领域还有以外卖为切入口兴起的同程即时配送业务。圆通速递于2017年推出“计时达”，涵盖即时配送、同城限送、省际限时3款产品。韵达速递于2018开始在上海推出即时配送产品“云递配”切入即时配送领域，而中通快递也在西安上线了“City Express”同城即时配送业务，主打同城4小时内配送。顺丰控股当然也不会错过这样一个机会，自去年开始通过第三方直营的方式在全国搭建即时物流配送网络，去年营收达到3.66亿元，同比增幅达到636.18%。