21家上海企业跻身全国互联网百强榜

在中国互联网行业的发展过程中，上海一直力争成为排头兵。凭借人才优势和市场的精耕细作，上海早在中国互联网发展初期，就诞生了陈天桥和盛大，以及巨人网络。上海的文化包容性以及对国际化人才的渴求为孕育面向世界的互联网公司提供了一方沃土。伴随着互联网电商的崛起，上海近年已经诞生了一批像饿了么这样估值百亿的初创公司。

7月27日，中国互联网协会、工业和信息化部信息中心在2018年中国互联网企业100强发布会暨百强企业高峰论坛上联合发布了2018年中国互联网企业100强榜单，上海共有21家企业入选，其中网宿科技股份有限公司、携程计算机技术（上海）有限公司、上海二三四五网络控股集团股份有限公司跻身前二十。

游戏传媒企业占比近半

整体来看，上海的进榜企业大多集中于游戏娱乐和传媒领域，占比接近一半，这与上海多元化的文化有关。其中包括三七互娱、东方明珠新媒体、巨人网络、游族网络、哔哩哔哩等等。

今年互联网百强企业聚焦创新引领、转型融合、产业服务等方面均有新突破和新成就。2017年，互联网百强企业的互联网业务总收入达到了1.72万亿，互联网业务收入同比增长50.6%，对经济增长的贡献进一步提升。营业利润总额为2707.11亿元，较去年同比增长82.6%。

有分析人士指出，在互联网行业“野蛮生长”的阶段，上海或许难以适应；但一旦行业进入需要深耕细分市场，进行更加精细化定位和规范化运作的时候，上海公司就开始崛起。

以游族网络为例，旗下拥有游族网络创新创业中心。游族网络2018年第一季度财报显示，游族目前仍然处于稳定上升的态势。截至2018年3月31日，游族网络营业收入约8.68亿元，归属上市公司的净利润2.22亿元，同比增长7.84%。经过多年积累，游族网络已累计近10亿全球用户，发行版图遍及欧美、中东、亚洲及南美等230个国家及地区，不仅与Facebook、谷歌等海外互联网巨头达成战略合作，还积累了1000多个海外合作伙伴，已成为上海游戏产业的支柱企业以及中国游戏出海的一张名片。

另一家进榜的游戏公司三七互娱刚刚发布了一季度财报显示，公司实现营业收入16.61亿元，净利润4.10亿元。2018年初，三七互娱确立了“核心+多元化”的发展战略。公司今年3月曾宣布今年将发行总共六款月流水超过五千万的游戏。

一位互联网行业资深观察人士对第一财经记者表示：“上海领先的游戏公司有很多，这主要与盛大、巨人这批最早发展起来的游戏公司有关，它们就像黄埔军校，好多人从里面出来后自己创业都做得不错。”

全球最大的游戏发行商之一的法国育碧在上世纪80年代进入中国时，就选在上海作为大本营，主要也是看好上海游戏市场的发展和高校对游戏人才的培养。在上海发展30多年，育碧已经成为了一家本土化非常成功的全球游戏公司，并且和中国众多游戏开发者合作。

人才高地

上海也是教育互联网企业成长的沃土。例如此次进入百强榜单的沪江网，就是由上海理工大学的学生在2001年创办的，最初只是个外语学习论坛。在获得了百度的入股后，沪江确定了“平台化”和“移动化”两大战略方向，即集成沪江的学习资讯、学习工具以及沪江网校和CC课堂两大课程平台，强化学习型社交关系，打造满足用户多样化需求的学习系统。

找钢网是另一家进入百强的互联网电商平台。2011年下半年，钢贸危机出现。找钢网CEO王东看到了钢铁行业蕴藏的巨大挖掘价值以及产能过剩带来的行业机会，开始着手创办找钢网。但当时融资环境很困难，他给至少100个投资人发了邮件，但都没有回复。直到2013年，找钢网“中间人”的角色的作用开始发挥出来，成为大量订单的集中入口，此后便有钢厂主动提出与找钢网合作，找钢网由此开启“撮合+自营”的模式。公司已经先后获得了IDG、华晟资本、熊牛资本、红杉资本、经纬中国、险峰华兴、真格基金等机构的投资。

近年来，除了互联网电商等行业在迅速崛起，人工智能技术的发展更引人关注，上海对于人工智能领域的重视也催生了不少大数据分析行业的初创公司，比如刚刚获得兴业国信资管1亿美元融资的依图科技就诞生于上海。上海还将于今年9月举办一场全球人工智能大会。

斯坦福大学工学院管理科学与工程系主任、美国工程院院士Peter Glynn教授近日在一场由人工智能初创公司杉数科技主办的会议上接受第一财经记者专访时给予上海在人才引进以及创新方面的高度评价。Glynn教授表示：“我和上海的很多高校以及初创公司都有合作，他们的教授和创始人很多都曾是我的学生，我很高兴他们能够回到中国，致力于新技术的开发。”

杉数科技的CTO王子卓对第一财经记者表示：“尽管公司注册于北京，但是大部分的技术团队是在上海运营的。原因就是公司很多员工都是海外人才或者海外归国人才，他们更加喜欢在上海生活。”