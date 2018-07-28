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被约谈后 B站等短视频平台“火线”整改

被约谈后 B站等短视频平台“火线”整改
2018年07月28日 01:06 新京报
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　　被约谈后 B站等短视频平台“火线”整改

　　近日，国家网信办会同工信部等有关部门，开展网络短视频行业集中整治，内涵福利社、夜都市Hi、发你视频等3款短视频应用被依法关停；约谈了哔哩哔哩（B站）、秒拍、56视频等16款短视频平台的相关负责人，并对其中12款应用作出下架一个月处理。

　　7月27日，上述被约谈企业中处于行业头部的B站、秒拍均发布了整改公告，其余被约谈平台相关负责人也都表示完全接受处罚，承诺暂停更新相关频道，全面落实整改，真正履行好企业主体责任。新京报记者在各大应用商店搜索发现，多家安卓应用商店已经下架了需要整改的短视频应用，苹果应用商店上，B站等仍可搜索下载，秒拍、56视频等已经搜索不到。

　　秒拍B站等响应监管整改要求

　　在监管部门的集中整治名单中，B站、秒拍为视频和短视频领域的头部企业，7月27日两家企业均“火线”回应整改要求。

　　27日凌晨，B站发布进行全面整改的公告，并宣布三项措施。此前，B站被网信办等多个国家部门约谈，并被处罚和要求整改。B站发布公告中，确认了受约谈、处罚及被要求整改的信息，称将进行检讨和反思，并就此做出三项整改措施。

　　具体而言，B站将认真落实相关处罚决定，严格按照要求对全站内容进行整改；重点加强网站审核团队的建设，扩编一倍以上审核人力；将通过加强“风纪委员会”机制，发动用户对内容和社区进行自查自清，目前哔哩哔哩的“风纪委员会”已累计招募3.6万人，并将持续扩大规模。

　　秒拍在7月27日午间发布了整改公告。公告中，秒拍完全接受处罚，正视所有问题，正积极开展全面清查整顿，建立黑名单制度，对发布违法违规内容的创作者一律永久封停。

　　秒拍表示，将全面复査历史内容，对格调低下、恶搞荒诞、暴力血腥、“标题党”等不良信息予以彻底清除；加大审核技术与人员投入，健全内容审核机制，同时着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍。

　　相关上市公司股价均下挫

　　27日，新京报记者检索各大应用商店发现，在苹果应用商店中，B站、洋葱视频、沙发视频、两三分钟、白丝不得姐、SEEU可以搜索到并下载，内涵福利社、夜都市Hi、波波视频、快视频、秒拍、56视频、爆米花视频等无法搜索到且未提示原因。

　　在360手机助手安卓应用商店中，沙发院线可以搜索到并且下载，而B站、秒拍、56视频、快视频和波波视频虽然还可以搜索到，但提示“内部优化调整，暂停下载服务”，且B站提示将于8月25日恢复下载；内涵福利社、夜都市Hi、发你视频、洋葱视频、白丝不得姐等，已经无法搜索下载。

　　在VIVO和OPPO手机自带的应用商店中，快视频、爆米花视频可以搜索到并下载；B站、秒拍、56视频等可以搜索到但提示“内容正在调整，暂不提供下载”；白丝不得姐等无法搜索到且无法下载。

　　受上述约谈消息影响，快视频母公司360，27日股价下挫2.7%，收每股人民币27.01元；B站26日股价跌幅一度超过10%，后跌幅收窄，收盘跌幅4.42%，收每股12.77美元，盘后股价微涨0.63%，收每股12.85美元；秒拍的大股东微博26日股价小幅下跌1.92%，收每股88.00美元，盘后小幅下挫0.56%，收每股87.51美元。

　　■ 解读

　　或为此前短视频监管的延续

　　4月以来，监管部门曾对互联网内容领域进行集中整顿，短视频行业成为整顿焦点。

　　4月4日，国家广播电视总局发布通知称，今日头条、快手在不具备《视听许可证》的情况下持续拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序，对此，约谈了两家网站的主要负责人，并对其提出整改措施。

　　在互联网分析师唐欣看来，近期的综合整治更像是对之前对短视频监管的延续和升级。随着相关部门对短视频领域的进一步整顿，更多平台卷入其中，影响到更多用户的使用，也会抑制当前短视频快速发展的势头。

　　易观新媒体分析师马世聪则认为，监管不会影响行业发展的根本，“监管的意义在于，在内容和用户数量都快速膨胀的过程中，把对内容的标准和价值观的判断上升到更重要的层面，增强平台对内容把控的主体责任，并切实执行”，“但谈不上动摇行业发展，毕竟从用户和平台的层面，对内容的需求和追求最终都会落实在内容质量上。”

　　前海梧桐并购基金总裁谢文利认为，政策风险是短视频行业和信息流行业面对的最大潜在风险。在他看来，不管是表现形式，还是内容本身，都将成为短视频行业的监管重点。

　　前花椒直播CEO吴云松则持看多心态，监管风暴或将成为头部短视频平台的契机，“监管过后，准入门槛就会提高，其他新兴平台进入的机会会更少，投资人再投类似项目的可能性也会变少，相应地通过监管的平台‘护城河’会提高。”

　　新京报记者 白金蕾 实习生 游佳颖 杨璐萍

B站秒拍
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